Borracce personalizzate: come farle con nome o logo aziendale, prezzo e a chi rivolgersi

Nell’era eco-friendly utilizzare una borraccia può essere un modo alternativo ed ecologico per consumare meno plastica, con un occhio di riguardo anche al proprio portafoglio.

Oggi questo oggetto risalente al passato può rivivere non solo per chi pratica sport come ad esempio il ciclismo, ma anche per tutti gli altri sotto forme nuove e moderne. Stiamo parlando infatti delle borracce personalizzate, ovvero di borracce sulle quali è possibile scrivere il proprio nome o far apporre un logo aziendale.

Cerchiamo quindi di capire come farle realizzare, a quale prezzo e a chi rivolgersi.

Perché personalizzare una borraccia con nome o logo aziendale: i principali utilizzi

Scegliere di utilizzare una borraccia per motivi sportivi, lavorativi o personali è oggi certamente una scelta popolare e di moda. Da un lato perché significa avere più a cuore l’ambiente producendo meno rifiuti, dall’altro perché ciò comporta anche un notevole risparmio. Sappiamo bene infatti quanto costi l’acqua.

La borraccia è un oggetto nato nel passato più remoto, ma che oggi può fa parte ancora del nostro quotidiano in maniera nuova e originale. Una borraccia infatti può essere personalizzata con il proprio nome o con un logo aziendale. Cerchiamo di capire perché personalizzarla e i principali utilizzi.

Le bottiglie e in generale i contenitori di plastica sono stati creati per essere riutilizzati non più di 2 volte. Infatti la plastica può essere soggetta a contaminazioni che possono provocare infezioni al nostro organismo.

Le borracce possono essere realizzate in alluminio e acciaio inox. Queste ultime si rivelano essere la migliore scelta per la nostra salute e per l’ambiente. L’acciaio inox infatti non necessità di trattamenti interni per evitare la corrosione. Personalizzare una borraccia in acciaio inox è senza dubbio una delle scelte migliori.

Il 2019 è stato l’anno del trionfo della borraccia e potrebbe esserlo ancor più in futuro. Diverse multinazionali hanno deciso di personalizzare delle borracce in acciaio inox con il proprio logo per fornirle ai propri dipendenti.

Tuttavia il rischio di potersi scambiare la borraccia tra colleghi può essere frequente. Questa è la ragione per cui subentra la necessità di personalizzarla con il proprio nome.

Gli utilizzi di una borraccia personalizzata possono essere molteplici. Ad esempio regalare delle borracce con un logo aziendale impresso si pubblicizza e si rende riconoscibile la propria impresa. L’azienda inoltre trasmetterà anche l’importante messaggio di essere rispettosa dell’ambiente. I clienti si sentiranno coccolati con questo dono e si creeranno un buon giudizio di quell’azienda.

Viste le più recenti tendenze attente all’ambiente e alla questione della biodegradabilità può essere un’ottima idea personalizzare una borraccia con il proprio nome e portarla ovunque. Oltre a un uso personale in casa o al lavoro una borraccia personalizzata è molto comoda per chi pratica sport.

Potrete quindi portarla in palestra, oppure su un campo da calcio, pallavolo, golf, tennis, per chi pratica ciclismo o motociclismo ecc. Sport e rispetto per l’ambiente possono infatti andare di pari passo. Una borraccia personalizzata è adatta quindi a molteplici contesti.

Come personalizzare una borraccia in metallo e quanto costa acquistarla

Come abbiamo già accennato la plastica è un materiale facilmente deteriorabile e soggetto a possibili processi che possono renderlo tossico. Questa è la ragione principale per cui chi vuole acquistare una borraccia è preferibile che la scelga in metallo e precisamente in acciaio inox, molto più resistente e non soggetto a processi corrosivi pericolosi per la salute. In tal senso l’alluminio è del tutto sconsigliabile.

Vediamo quindi di capire come personalizzare una borraccia in metallo e quanto costa acquistarne una.

Se volete un buon consiglio, la nostra dritta è quella di dare un’occhiata alle borracce in metallo personalizzate su Pubblicarrello.com.

Su questo sito oltre ad esservi un’ampia scelta di borracce per tutti i gusti è possibile calcolare un preventivo e decidere quanti colori usare. È inoltre possibile scegliere dove posizionare la propria grafica dando indicazioni nel campo note nello step 4 upload file, oppure dopo aver effettuato l’ordine si potranno inviare le indicazioni al grafico. Il grafico preparerà una bozza grafica gratis in base alle indicazioni del cliente.

La merce verrà messa in produzione solamente dopo aver dato conferma. Oltre al posizionamento grafico del logo verranno indicati per iscritto i colori utilizzati nella stampa della propria grafica. Nella bozza grafica sono anche indicati i lati da personalizzare (fronte, retro, manica sinistra ecc.).

I costi sono più alti per personalizzare ad esempio la borraccia Delby, con rifinitura opaca e capienza di 800 ml. Per personalizzare 100 pezzi la stampa di ciascuna borraccia con 1 solo colore di un solo lato èdi 4,69 per un solo lato. Se si intende effettuare la stampa su 2 lati il prezzo sale a 5,15 euro. Se poi si scelgono colori diversi per i 2 lati il prezzo sale ulteriormente.

L’offerta di questo sito è tra le più ricche presenti nel web. Tra le varie borracce proposte ve ne sono diverse che hanno un costo superiore per la personalizzazione, rispetto agli esempi precedentemente fatti.

La borraccia termica Hugo viene a costare di base senza alcuna personalizzazione 11,64 euro. Se aggiungiamo la stampa di 1 solo colore su un solo lato viene a costare 12,10. Tuttavia questo prezzo a singola borraccia è valido solo per un quantitativo di 100 pezzi.

I modelli presenti sul sito che vi abbiamo indicato sono veramente tanti. Non potendoli elencare tutti vi faremo gli esempi della più costosa e di quella meno costosa. La borraccia più costosa senza alcuna personalizzazione è quella dotata di auricolari Bluetooth e che viene a costare 65,62 euro. Stiamo chiaramente parlando al solito di un solo campione. Con personalizzazione arriva a costare 122 euro iva esclusa.

Se se ne ordinano 100 pezzi con 2 colori su solo lato ad esempio viene a costare 38,77. Si ammortizzano quindi i costi. Mentre senza stampa ogni singola borraccia su un insieme di 100 pezzi viene a costare 36 euro circa. I prezzi sono da intendersi sempre senza iva. Questa borraccia ha come particolarità la presenza di auricolari Bluetooth custoditi all’interno del tappo della bottiglia. È pertanto ricaricabile tramite USB e ha una capienza di 580 ml. È realizzata in acciaio inossidabile e presenta un doppio strato.

I prezzi delle borracce come abbiamo visto possono quindi variare in base a diversi fattori. Innanzitutto dipendono dalle caratteristiche intrinseche della borraccia (termica, uno o due strati, ecc.). L’altro fattore che influenza il prezzo è il tipo di personalizzazione che si intende fare: su due lati, più di un colore ecc.

Il sito Pubblicarrello.com vi permette così di visionare i vari modelli, ma soprattutto di fare dei preventivi sulla base del tipo di personalizzazione che si intende fare. Inoltre spiega il proprio servizio nei minimi dettagli permettendo ai clienti di capire nei dettagli quanto andranno a spendere. È chiaro che il risparmio si può avere sui grossi quantitativi piuttosto che sul singolo prodotto.