Box AsciugaRapido: opinioni negative, istruzioni, prezzo Amazon e sito ufficiale

Il Box Asciuga Rapido è un innovativo asciugabiancheria che vi consentirà di avere in brevissimo tempo un bucato asciutto, occupando il minimo spazio possibile.

Ma vediamo quali sono le sue caratteristiche, le istruzioni d'uso, quanto costa su Amazon e come è possibile acquistare online tramite il sito ufficiale dell'azienda italiana che lo produce.

Istruzioni Box Asciuga Rapido: specifiche e come funziona il nuovo asciugabiancheria

Il nuovo Box AsciugaRapido della linea WSI è la soluzione perfetta per tutti coloro che non hanno molto tempo per far asciugare il bucato e soprattutto hanno poco spazio in casa per poter installare un’asciugatrice tradizionale o mettere i classici stendibiancheria.

Grazie a questo articolo potrete finalmente avere i vostri capi d’abbigliamento asciutti in pochissimo tempo e con il minimo ingombro. Inoltre è molto semplice da usare, come riportato sulle istruzioni: vi basterà stendere i vostri capi come su un qualsiasi stendino e il suo getto d’aria calda asciugherà il bucato velocemente e in modo uniforme. Grazie ai fori di ventilazione sul telo, potrete riscaldare anche l’ambiente circostante.

Box Asciuga Rapido è composto da: un motore potente con timer regolabile e spegnimento automatico che fa circolare aria calda a 360 gradi all’interno del telo, asciugando così in maniera uniforme i vostri capi; un telo ultraresistente che possiede una chiusura a zip e fori di ventilazione che permettono un corretto riciclo dell’aria all’ interno del box; e un telaio in alluminio leggero, solido e capiente.

Recensioni Box AsciugaRapido: funziona o è una truffa? Le opinioni dei clienti

E’ importante, prima di fare qualsiasi acquisto online, scoprire cosa ne pensano tutte quelle persone che hanno già avuto la possibilità di acquistare e provare il prodotto o l’articolo che desiderate. Per questo abbiamo deciso di riportarvi alcune delle recensioni lasciate dai clienti sul sito ufficiale e nei vari forum online. Ecco alcune delle loro opinioni:

“Io vivo in un monolocale a Milano, in cui mi sono trasferito recentemente per motivi di lavoro. E per questo motivo non ho molto spazio in casa per l’asciugatrice ma avendo poco tempo per asciugare il mio bucato ero alla ricerca di un box asciugabiancheria. Ho deciso di provare il nuovo Box AsciugaRapido e finalmente ho risolto tutti i miei problemi. Ottimo acquisto direi”. Orazio S. “Provare per credere! Parola di mamma con due figli e disperata per tutti i panni che ogni volta devo lavare e asciugare. Spedizione ottima, ho potuto pagare alla consegna e soprattutto ho finalmente i miei capi asciutti”. Gaia E. “Il nuovo Box Asciuga Rapido è davvero fantastico. Adesso riesco ad asciugare tutto in pochissimo tempo e poi non occupa spazio perchè si sviluppa in altezza e i miei abiti non sono stropicciati! Consigliatissimo”. Rita S.

Prezzo Amazon Box AsciugaRapido: quanto costa e come acquistare sul sito ufficiale

Infine in questo paragrafo conclusivo vedremo quanto costa il nuovo Box Asciuga Rapido e dove è possibile trovarlo in vendita online, senza rischiare di imbattersi in una truffa. Per prima cosa vi diciamo che questo articolo difficilmente è disponibile su Amazon, dove sono presenti per lo più banali imitazioni. L’unico e originale asciugabiancheria della linea WSI potrete acquistarlo solo ed esclusivamente tramite il sito ufficiale dell’azienda produttrice.

Per averlo non dovrete fare altro che seguire dei semplici passaggi: collegarvi al portale, compilare l’apposito modulo d’ordinazione con tutti i vostri dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo di residenza) e il vostro numero di telefono cellulare, e premere sul tasto “Completa l’acquisto”. Una volta terminate queste operazioni, sarete ricontattati da un addetto dell’azienda che vi chiederà di confermare i dati inseriti.

La spedizione vi arriverà comodamente a casa vostra nel giro di 24/48 ore lavorative e la consegna è gratuita per tutti i clienti. Il pagamento può essere effettuato direttamente in contanti al corriere espresso oppure se preferite anche in anticipo con carta di credito, PayPal o PostePay. Ma quanto costa il nuovo Box AsciugaRapido?

Attualmente sul sito ufficiale è disponibile per tutta la clientela una fantastica e incredibile offerta di lancio che vi permetterà di acquistare un box asciugabiancheria della linea WSI ad un prezzo speciale pari a soli 89,90 euro, invece di 129,90 con un risparmio significativo.

Ma affrettatevi in quanto la promozione ha un tempo limitato e sarà valida fino ad esaurimento delle scorte.