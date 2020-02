Box Scalda Pranzo Portatile: recensioni, funziona o è una truffa, istruzioni, prezzo Amazon e sito ufficiale

Avere a casa uno scalda vivande portatile è diventato ormai un aspetto fondamentale: i ritmi frenetici della vita di tutti i giorni e le esigenze quotidiane hanno reso questo specifico strumento qualcosa di indispensabile. Inoltre, non tutti i posti di lavoro mettono a disposizione dei dipendenti una mensa: per questa ragione, può capitare spesso e volentieri che i lavoratori siano costretti a portarsi il pranzo da casa. Allo stesso modo, può succedere che il cibo non riesca a rimanere caldo fino al momento della pausa: ma fortunatamente esiste sul mercato un prodotto in grado di riscaldare le vivande nel giro di una ventina di minuti. Stiamo parlando, nello specifico, di Box Scalda Pranzo Portatile, un porta vivande portatile, realizzato interamente in acciaio inox.

Come funziona il Box Scalda Pranzo Portatile: istruzioni per l’uso

Basta tristi tramezzini o panini per le vostre pause pranzo lavorative: grazie al Box Scalda Pranzo Portatile, mangiare fuori casa oppure portare il cibo in ufficio non risulta più un problema. Si tratta, nel dettaglio, di un pratico e utilissimo porta vivande, caratterizzato da ben tre scomparti e un altro cassetto per contenere, tra le altre cose, anche le posate.

Grazie a questo dispositivo, in particolare, è possibile riscaldare il proprio pranzo nel giro di pochissimo tempo, al massimo una ventina di minuti. In che modo? L’articolo, infatti, è dotato di un accesso USB, creato proprio con lo scopo di riscaldare velocemente il cibo. Ma non solo: come detto in precedenza, il prodotto dispone anche di tre diversi scomparti, realizzati in acciaio inox, che possono anche lavati senza problemi, senza lasciare brutti odori, come invece accade spesso e volentieri per altri dispositivi simili realizzati in plastica.

Ma non solo: lo strumento possiede anche delle comode maniglie, che sono anche estraibili e dunque utili per il trasporto. Il coperchio, inoltre, ha un altro cassetto che può essere utilizzato per inserire quello che si vuole, comprese le posate. Questo porta vivande può essere chiuso ermeticamente: questo viene reso possibile grazie alle clip ad incastro e alla guarnizione, create proprio per evitare possibili fuoriuscite di liquidi.

Leggero, facile da pulire e maneggevole: sono queste le caratteristiche principali del prodotto, che presenta anche un vassoio interno estraibile, anch’esso realizzato interamente in acciaio inox. Uno scompartimento è di 460 ml, mentre gli altri due di 180 ml. Più in generale, le dimensioni dell’articolo sono le seguenti: 24 x 11 x 18 cm, con un peso di 800 grammi. Il sistema di calore ad infrarossi ha invece una potenza pari a 50 W.

Questo prodotto, dunque, risulta essere particolarmente adatto per tutte quelle persone che sono costrette a pranzare fuori casa, compresi quei lavori obbligati a mangiare in ufficio: grazie a questo dispositivo, scaldare le vivande risulta essere decisamente facile. Non bisogna infatti fare altro che collegare il dispositivo ad una presa USB, tramite cavo oppure anche attraverso una powerbank: il gioco è fatto, nel giro di brevissimo tempo si riesce ad ottenere un pranzo caldo.

L’utilizzo di questo porta vivande non ha presentato particolari controindicazioni o effetti collaterali: in ogni caso, si consiglia di riscaldare il cibo solamente quando si necessita la consumazione. Ricordiamo comunque che ovviamente questo strumento non cuoce il cibo, ma semplicemente lo riscalda: per questa ragione può capitare che sia necessario diverso tempo prima che porti a termine il suo lavoro. Un elemento da non sottovalutare, soprattutto per chi ha una pausa pranzo con tempi ristretti e limitati.

Recensioni sul Box Scalda Pranzo Portatile: funziona o è una truffa?

Girovagando su internet si possono trovare numerose recensioni, praticamente su qualsiasi prodotto. Questo può essere lo strumento ideale per capire se un determinato articolo sia realmente valido o se si tratta di una truffa: leggere l’opinione scritta da persone che hanno avuto la possibilità di utilizzarlo e provarlo è la soluzione migliore per capire se l’acquisto viene consigliato o meno.

Partiamo dal parere di una ragazza, che grazie a Box Scalda Pranzo portatile ha trovato il regalo ideale per lei e per le sue amiche, considerate che sono costrette a pranzare sempre in ufficio. La donna spiega che erano abituate a mangiare panini oppure insalate, ma, soprattutto in inverno, sentivano la mancanza di un pranzo caldo. Da quando ha acquistato il prodotto, però, la situazione è drasticamente migliorata, tanto che adesso possono anche seguire la dieta tutti i giorni, pure durante il pranzo in ufficio. La ragazza, infine, conclude la sua recensione descrivendo il prodotto, utilizzando l’aggettivo “eccezionale”.

Proseguiamo con l’opinione di un’altra donna, la quale si ritiene molto soddisfatta dell’acquisto effettuata: anche lei, come nel caso precedente, è costretta a pranzare in ufficio. In precedenza le capitava di mangiare dei cibi freddi, ma grazie a questo dispositivo è in grado di gustare un piatto caldo anche in ufficio. La signora, infine, sottolinea anche la qualità dei materiali con cui viene realizzato il prodotto.

Secondo l’opinione di un’altra ragazza, questo scaldavivande elettrico per alimento è uno strumento decisamente utile, in quanto permette di risparmiare tempo e denaro per il pranzo, sia che lo si effettui a casa oppure sul posto di lavoro. Inoltre, lo considera anche un ottimo supporto per mangiare in maniera sana e responsabile: un aspetto fondamentale per lei che ha deciso di seguire una dieta ferrea, che sicuramente non darebbe gli stessi risultati se si fosse costretti a mangiare tutti i giorni al fast food o in un ristorante.

Concludiamo, infine, con la recensione di un uomo, il quale rivela di aver deciso di acquistare lo strumento più per curiosità che per reale necessità: lo aveva notato, infatti, cercando su Google e così lo ha comprato. In effetti, secondo la sua testimonianza, l’articolo funziona veramente bene ed è di ottima qualità, anche superiore rispetto a tanti altri prodotti simili attualmente in circolazione.

In generale, comunque, in base alle ricerche che sono state effettuate, il prodotto presenta un tasso di soddisfazione decisamente elevato: 96 persone su cento, infatti, hanno affermato che il dispositivo funziona benissimo. Infine, un aspetto sicuramente gradito dagli utenti è che si tratta probabilmente del prodotto in questo momento più economico presente sul mercato.

Box Scalda Pranzo portatile: prezzo Amazon e sito ufficiale

Arrivati a questo punto, ci sono ancora degli elementi da valutare per quanto riguarda questo prodotto: quanto costa? Dove può essere acquistato? Partiamo da quest’ultimo punto e chiariamo subito che questo dispositivo si può acquistare unicamente sul sito ufficiale dell’azienda: in giro per il web, infatti, ci sono tantissime copie di questo articolo, magari anche con un nome simile, ma che invece non sono altro che delle imitazioni, non in grado affatto di garantire le medesime prestazioni della versione originale. Dunque, per evitare di cadere in truffe o bufale, il consiglio è quello di non acquistare il prodotto su siti di e-commerce, come eBay o Amazon, ma affidarsi unicamente al sito internet della casa produttrice dell’articolo.

Come bisogna procedere dunque per acquistare il dispositivo? Come detto, per prima cosa si deve accedere al sito internet ufficiale, dove potete trovare, scorrendo la pagina verso il basso, un modulo di ordinazione da compilare in tutte le sue parti, inserendo tutti i vari dati personali che vengono richiesti (nome, cognome, indirizzo di residenza, numero telefonico e così via). Nello stesso modulo, inoltre, è presente anche una specifica sezione, dedicata alle note da far leggere al corriere, come ad esempio il numero del citofono da digitare quando effettua la consegna del pacco.

Una volta compilato, il gioco è fatto: non si deve fare altro che aspettare due o al massimo tre giorni lavorativi per ricevere l’articolo, stando comodamente seduti a casa. Solitamente, infatti, il prodotto viene spedito entro 24 ore da quando si effettua l’ordine e successivamente consegnato il giorno seguente. La consegna può essere effettuata anche tramite un corriere convenzionato.

Arriviamo adesso ad uno dei fattori che interessa maggiormente gli utenti, ovvero quello relativo al prezzo: quanto bisogna spendere per portare a casa questo prodotto? Collegandosi al sito internet dell’azienda si può trovare un’offerta imperdibile: il dispositivo, infatti, viene messo a disposizione a poco meno di 70 euro (69,90 euro, per la precisione). Un bel risparmio, considerato che il prezzo originale sfiora i 100 euro. La promozione, inoltre, comprende non solo uno scalda pranzo portatile, ma anche una forchetta e un cucchiaio in acciaio inox. Infine, nella confezione è incluso anche un cavo di alimentazione estraibile lungo 77 centimetri. Ma fate attenzione: non si tratta di una offerta illimitata, ma è valida fino ad esaurimento scorte.

C’è ancora un punto da prendere in considerazione: il pagamento. In questo caso, l’azienda cerca di andare incontro alle esigenze dei clienti, offrendo due differenti modalità: in anticipo, tramite carte di credito, oppure in contanti direttamente al corriere al momento della consegna del pacco: il tutto, ovviamente, in totale sicurezza e senza preoccupazioni. La spedizione, così come la consegna, è totalmente gratuita.

Infine, a dimostrazione della professionalità e della serietà dell’azienda, viene messa a disposizione anche la garanzia “soddisfatti o rimborsati”: in poche parole, se non foste totalmente convinti dell’acquisto fatto o semplicemente se la qualità non fosse quella che vi aspettavate, avete la possibilità di restituirlo, con conseguente rimborso totale dell’importo che era stato precedentemente speso.