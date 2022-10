Significato di BTW: traduzione dell’acronimo inglese ed esempi di utilizzo

Tra i tanti modi di dire, fonemi e morfemi presenti nella lingua italiana troviamo anche BTW. Ma cosa significa questa sigla? Come può essere tradotta in italiano? E quali sono i suoi usi? Lo vediamo in questo articolo.

Cosa significa BTW in italiano: traduzione dell’acronimo inglese

Come abbiamo anticipato, il prestito linguistico – noto anche come prestito lessicale e forestierismo – è quel fenomeno che consente a una parola, un’espressione o a un morfema di entrare a far parte del patrimonio linguistico di un’altra cultura estranea a quella di provenienza. Molti dei termini “stranieri” che sono entrati di diritto nella nostra lingua, perlomeno quelli più recenti, sono di derivazione inglese e questo non sorprende affatto. L’inglese, infatti, è la principale lingua veicolare parlata nel mondo e questo ha facilitato e accelerato il processo di globalizzazione e lo scambio tra culture tra loro molto diverse. L’avvento dei social poi, ha fatto il resto, contribuendo a far diventare virali contenuti ed espressioni che, nate in un contesto tipicamente social, sono poi diventate espressioni tipiche anche della lingua parlata e scritta.

Tra le espressioni più usate, soprattutto dai giovani, troviamo quella rappresentata dalla sigla BTW. La sigla è un acronimo inglese che vuol dire: By the way.

Fin qui, sembrerebbe tutto molto chiaro e anche piuttosto semplice, tuttavia per comprendere cosa realmente significhi questa sigla, occorre comprendere come possa essere declinata nel nostro italiano. Di per sé, infatti, by the way è intraducibile, per questo occorre fare uno sforzo per comprendere che by the way è in realtà un modo di dire che potrebbe essere assimilabile ai nostri modi di dire: “tra l’altro”, “ad ogni modo”, “in ogni caso”, “del resto”, “a proposito”. By the way viene utilizzato spessissimo nel linguaggio corrente, sia formale che informale, come frase di raccordo tra due diversi concetti che, tuttavia, non sono troppo disgiunti tra loro. Attenzione però, anche se il significato può essere simile ad alcune nostre espressioni, tuttavia le sfumature di significato possono essere diverse, per questo è importante comprendere come debba essere correttamente utilizzata questa espressione. A tal proposito, vediamo qualche esempio di utilizzo di By the way, sia nel linguaggio scritto che in quello parlato.

Come utilizzare BTW nel linguaggio parlato e scritto

Come abbiamo detto, l’uso dell’espressione by the way è diventata davvero molto comune, ormai, tanto da essere diventata un vero e proprio intercalare, soprattutto nel linguaggio parlato e in quello scritto informale.

Tuttavia, occorre fare una precisazione in merito al significato e all’uso dell’espressione by the way: uno dei suoi usi più comuni vede l’espressione utilizzata con il significato di comunque.

Anche se non è scorretto utilizzare by the way con questo significato, occorre tuttavia ricordare che in inglese il termine Anyway è quello che deve utilizzato in una frase quando vogliamo inserire una congiunzione che lega due proposizioni che però non hanno nulla a che vedere l’una con l’altra nel caos di by the way, invece viene utilizzato per agganciarsi alla proposizione precedente e quindi per collegare due frasi che abbiano comunque attinenza con il discorso in essere, oppure per ricordare qualcosa a qualcuno o anche per portare all’attenzione qualcosa o un evento.

Ad esempio:



«BTW, com’è andato l’esame ieri?»

In questo caso, by the way serve a irrompere in un discorso, oppure ad anticipare una domanda che viene posta in un momento in cui la conversazione ha preso una determinata piega. In questo caso, quindi, by the way che significa, in questo caso, “ad ogni modo/in ogni caso”;

«Mi sono appassionato alle serie TV, ultimamente. BTW, hai iniziato a vedere quella che ti avevo consigliato?»

In questo esempio, l’utilizzo dell’espressione introduce una proposizione che è diversa dalla precedente, ma che comunque ha molta attinenza con il discorso in atto. Anche in questo caso l’espressione significa per l’appunto “a proposito”;

«Ah, Marco, BTW, hai chiamato il direttore?»

In questo caso l’espressione potrebbe essere assimilata al nostro “tra le altre cose” e in questo caso è stata utilizzata per richiamare l’attenzione di qualcuno su qualcosa di importante che doveva essere portato a termine, come appunto un impegno lavorativo.

«BTW, parliamo di te, basta parlare di me»

Questo è il caso in cui by the way potrebbe assomigliare molto al nostro “comunque” e in questo esempio by the way serve a guidare la conversazione verso un nuovo argomento, che comunque è attinente, ma differente nei contenuti.

Gli esempi d’uso che abbiamo appena visto sono tutti tipici del linguaggio parlato e scritto, ma che comunque rientrano nella sfera dell’informalità, è infatti difficile e anche un po’ inappropriato servirsi di un forestierismo se si sta scrivendo un testo formale oppure se si sta sostenendo, ad esempio, un colloquio, tutti contesti in cui l’uso di un by the way è sconsigliato e dove rimane preferibile l’utilizzo delle congiunzioni e degli avverbi italiani corrispondenti.

Perché i giovani scrivono BTW?

Le fasce sociali che utilizzano l’espressione by the way sono quelle dei più giovani, non solo, i più giovani sono anche quelli che prediligono l’uso dell’espressione nella forma abbreviata con l’acronimo, BTW (scritto anche nella forma minuscola).

Agli inizi degli anni 2000 la formula era scritta anche nella versione puntata: B.T.W., forma che è andata via via scomparendo per lasciare spazio alle più comuni BTW e btw. L’uso della messaggistica istantanea, il cui monopolio è sempre stato delle fasce più giovani, ha imposto nuovi sistemi di comunicazione, molto più veloci e immediati le quali hanno finito per contrarre alcune espressioni con conseguente vantaggio dell’espressione scritta che è diventata molto più spontanea e fluida. Per questo by the way, nel tempo è diventato: btw.