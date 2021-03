Bug Eraze Spray Repellente: truffa o funziona, opinioni negative, prezzo Amazon e sito ufficiale

Il nuovo Bug Eraze è lo speciale spray repellente naturale della linea Kalaishop che vi aiuterà ad eliminare qualsiasi tipologia di insetto come formiche, pulci, zanzare, blatte, zecche, mosche, acari e tarli. E’ stato progettato con una formulazione al 100% naturale che lo rende sicuro sia per gli essere umani che per gli animali, senza alcun rischio di intossicazione o altre problematiche.

Nell’articolo cercheremo di capire se funziona davvero o se è una truffa online e per farlo vedremo le recensioni dei clienti lasciate in giro per il web in cui esprimono il loro pensiero sull’effettivo funzionamento dello spray repellente e se la loro esperienza è stata positive o negativa. Inoltre vedremo come funziona, le istruzioni d’uso, la composizione, il prezzo su Amazon e come poter acquistare il prodotto sul sito ufficiale.

Istruzioni Bug Eraze: come funziona il nuovo spray repellente contro gli insetti

Oggi abbiamo deciso di scoprire cos’è e come funziona il nuovo Bug Eraze, lo speciale spray repellente della linea Kalaishop realizzato con una formulazione al 100% naturale che risulta molto utile per combattere ed eliminare qualsiasi insetto tra cui mosche, zanzare, zecche, pulci, acari, blatte e molto altro ancora. Essendo progettato con una composizione naturale, questo spray non è tossico né per gli esseri umani né per i vostri animali domestici.

Bug Eraze è adatto per trattare sia infestazioni in atto che per la prevenzione quotidiana e potrete usarla su qualsiasi superficie: cuscini, tappeti, divani e mobili. Tra gli ingredienti presenti al suo interno troviamo anche il geraniolo, un olio essenziale ad alto potere repellente, che è totalmente sicuro sia per voi che i vostri amici a quattro zampe. Non presenta effetti collaterali o possibili controindicazioni.

Grazie alla sua composizione naturale lo spray riesce a sprigionare un gradevole profumo ed è indicato per l’utilizzo quotidiano. Il design ergonomico di Bug Eraze rende questo repellente molto comodo e semplice da usare: vi basterà spruzzalo direttamente sulla superficie o sul pelo del vostro animale (una volta al giorno) ad una distanza di 20 cm, evitando gli occhi. L’effetto dello spray può durare per diverse ore della giornata e agisce in modo efficace sui parassiti.

Opinioni negative e positive Bug Eraze: funziona davvero o è una truffa online?

Ma cosa ne pensano i clienti che l’hanno già provato? Stando alle recensioni che abbiamo trovato nei vari forum online e sul sito ufficiale, questo spray repellente della linea Kalaishop funziona perfettamente e non si tratta di una delle tante truffe a cui è facile imbattersi sul web. Ma leggiamo alcune delle opinioni, negative e positive, degli utenti:

“Bug Eraze è un buon prodotto per proteggere i nostri pelosi da pulci e zecche. Piuttosto che usare prodotti chimici pericolosi questa è una valida alternativa. Inoltre è molto comodo da utilizzare per sanificare divani e cuscini. Consigliato”. Dario V. “Io e il mio compagno viviamo in campagna e siamo padroni di un gatto domestico e due cani. Quest’anno purtroppo mi sono ritrovato la casa ed il gatto impestati di parassiti. Ho deciso così di provare questo prodotto per la disinfestazione domestica. Spruzzato anche sui divani in tessuto. Risultato eccezionale, sono scomparsi anche i ragni che solitamente frequentano le case di campagna”. Mara S. “Sto utilizzando questo prodotto per i miei 5 gatti. Lo utilizzo sia nelle loro cucce che nelle zone dove amano trascorrere più tempo. Disinfetto anche coperte e plaid che utilizzo per loro, prima di metterli nelle cucce. Per il momento l’ho trovato pratico, comodo ed efficace”. Matteo T.

Prezzo Amazon Bug Eraze: quanto costa e come acquistare tramite il sito ufficiale

Ma qual è il prezzo di vendita e dove è possibile acquistare il nuovo Bug Eraze della linea Kalaishop? Per prima cosa questo prodotto non lo troverete nei normali negozi specializzati in articoli per la disinfestazione e non è disponibile nemmeno nel vasto store di Amazon. L’unico e originale spray repellente potrete acquistarlo solo ed esclusivamente tramite il sito ufficiale dell’azienda produttrice.

Vi basterà compilare correttamente il form che trovate nel portale con tutti i vostri dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo) e il vostro numero di telefono cellulare. Dopodiché riceverete la spedizione comodamente a casa vostra nel giro di 24/48 ore lavorative e non ci sono costi di consegna aggiuntivi.

Potrete effettuare il pagamento in anticipo con carta di credito, PayPal o PostePay o in contanti al corriere espresso.

Ma quanto costa Bug Eraze? Attualmente sul sito ufficiale è disponibile una promozione super conveniente che vi permetterà di acquistare ben 2 spray repellenti al prezzo speciale di soli 59,99 euro, anziché 79,99 con un risparmio di 30 euro.