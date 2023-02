Bundesliga, Bayern in vetta ma le avversarie non mollano

Il Bayern non è più la macchina schiacciasassi degli ultimi campionati. Guida la Bundesliga ma le avversarie sono tutte molto vicine. È senza dubbio questa una novità per la Germania del pallone. In realtà, dopo un inizio al rallentatore, i bavaresi qualche settimana fa erano riusciti a sopravanzare i team antagonisti e provare una mini fuga, grazie al +5 sulla seconda.

Sono però bastati tre pareggi consecutivi contro Lipsia,Colonia e Francoforte, per permettere alle squadre contendenti di rifarsi sotto e braccarlo da vicino. Il prossimo incontro di Neuer e compagni non sembrerebbe destare preoccupazioni, almeno sulla carta. È in programma il match casalingo contro il modesto Bochum, quartultimo in classifica. Le quote di Planet Win 365 sulla Bundesliga in Germania danno i bavaresi come super favoriti a 1.12. Il pareggio è invece quotato a 9.50 e il 2 addirittura a 16.50. Davvero poche le speranze per un risultato diverso dal successo dell’attuale capolista.

L’Union Berlino insegue

Dopo un periodo di appannamento generale con i citati tre pareggi, il Bayern è tornato alla vittoria lo scorso turno sul terreno del Wolfsburg. Un successo esterno per 4-2, sebbene i 2 gol incassati e l’espulsione di Kimmich non hanno reso completamente soddisfacente il ritorno alla vittoria. Nel primo tempo sembrava essere tornato il Bayern che noi tutti conosciamo in Bundesliga: 0-3 nei primi diciannove minuti (doppietta di Coman e gol di Muller) e partita già virtualmente archiviata. Nella ripresa il Wolfsburg ha tentato di riaprire l’incontro ma alla fine è stato costretto ad arrendersi.

Non molla però il sorprendente Union Berlino, capace di raddrizzare sul finale la partita contro il Mainz. I padroni di casa erano passati in vantaggio al 32esimo con Behrens ma al 78esimo subiscono il pareggio degli ospiti con Ingvartsen. Sei minuti dopo arriva però il gol vittoria di Sietbatcheu che fissa il punteggio sul 2-1. L’Union Berlino resta così a -1 dalla vetta.

Risale il Borussia Dortmund

Mantiene il passo delle prime anche il Borussia Dortmund, staccato di 3 punti dal Bayern. I gialloneri riescono a imporsi con un eclatante 5-1 sul quotato Friburgo, attualmente sesta forza del campionato tedesco. A seguire in classifica il Lipsia, a -4 dai bavaresi, costretto a rallentare in trasferta sul terreno del Colonia (0-0). Quinto il prossimo rivale del Napoli in Champions League,l’Eintracht Francoforte. Nell’ultimo turno ha battuto con un rotondo 3-0 l’Hertha Berlino, penultimo in Bundesliga, attualmente staccato di 5 lunghezze dalla capolista.

Bundesliga, tante le novità in vetta

Dopo 19 giornate nella massima divisione tedesca, il Bayern si conferma sempre la formazione da battere. Eppure, rispetto al passato, ci sono alcune interessanti novità. Non domina in lungo e largo ma è costretto a fare i conti con diversi avversari, capaci di metterlo in difficoltà. Le prime sei squadre di testa sono racchiuse in soli 6 punti, ne consegue che la Bundesliga 2022-2023 si presenta come uno dei tornei più equilibrati degli ultimi anni: non è già vinto in partenza dai bavaresi.