Buzz Trapper Antizanzare: recensioni, prezzo Amazon, sito ufficiale, funziona o è una truffa?

Buzz Trapper è un dispositivo antizanzare del tutto rivoluzionario, creato da una start-up statunitense, in grado di eliminare non solo le zanzare, ma ogni tipo di insetti, dando in questo modo di viversi pienamente l’estate, senza alcun tipo di fastidio. Ma cosa rende questo particolare strumento così utile e speciale? Per rispondere a questa domanda bisogna prendere in considerazione uno specifico fattore. Questo prodotto, infatti, è dotato di una tecnologia del tutto innovativa, in grado di attirare e catturare mosche, zanzare, cimici, api e così via: ciò viene permesso dalla speciale luce blu che viene emessa direttamente dal dispositivo, che altro non fa che attirare i vari insetti, che successivamente vengono risucchiati all’interno dello strumento.

Buzz Trapper è decisamente utile per poter trascorrere un’estate totalmente in pace, senza dover necessariamente badare a tutti quei fastidiosi insetti. Si tratta, inoltre, di un prodotto certificato e sicuro: fattore, questo, che lo rende ancora più apprezzato da parte dei clienti alle prese con i problemi dovuti soprattutto alle zanzare. Infine, il dispositivo è anche molto innovativo: nonostante sia sul mercato da soltanto un anno ha già ricevuto diversi consensi da parte delle persone che hanno avuto l’opportunità di provarlo.

Buzz Trapper funziona davvero contro le zanzare o è una truffa?

Una volta descritte quelle che sono le caratteristiche principali del prodotto, andiamo ora a spiegare il suo funzionamento, cercando di stabilire se si tratta di un dispositivo realmente di valore oppure una truffa. Come già accennato in precedenza, Buzz Trapper è un mezzo antizanzare assolutamente innovativo, naturale e anche naturale che ha come principale obiettivo quello di provare ad eliminare tutte le fastidiose zanzare che solitamente in estate infestano le abitazioni delle persone. Si tratta di un sistema che propone un ridotto consumo energetico e che non utilizza alcun tipo di sostanza chimica nociva: insomma, un prodotto del tutto naturale. Uno degli aspetti che hanno reso questo prodotto particolarmente apprezzato riguarda la semplicità del suo utilizzo, che tra le altre cose permette anche di mettere da parte tutti quei metodi tradizionali che si usano per cercare di combattere questo problema dato dalle zanzare.

Solitamente, inoltre, i mezzi tradizionali emanano anche cattivi odori e, in determinate circostanze, possono anche provocare dei problemi alla salute delle persone che li utilizzano, in quanto usano sostanze insetticide: dalle macchinette con tab insetticida, passando per i repellenti spray da spruzzare ovunque e agli zampironi. Ma Buzz Trapper è totalmente diverso e anzi è un prodotto assolutamente inodore, che come detto si avvale di sostanze pienamente naturali e infine è anche molto silenzioso. Entrando maggiormente nel dettaglio, il dispositivo viene alimentato a corrente e inoltre dispone anche di un cavo USB, elemento che può rivelarsi utile soprattutto per quanto riguarda la ricarica della batteria. L’aspetto è sicuramente minimal, con un design allo stesso tempo semplice ma anche moderno. Le dimensioni, inoltre, sono abbastanza contenute: una caratteristica, questa, che permette di disporre questo strumento tranquillamente sulla scrivania del proprio ufficio oppure sopra al comodino in camera da letto. Ma il prodotto può anche essere serenamente posizionato su un tavolino in giardino, risultando particolarmente utile quando si decide di trascorrere qualche momento all’aria aperta, sia di giorno che di sera. Ma come funziona questo articolo?

Come già accennato in precedenza, l’elemento fondamentale su cui si basa questo prodotto è la luce a led di colore blu, in grado di attirare le zanzare. Nel momento in cui gli insetti si avvicinano, vengono subito risucchiati all’interno dello strumento: questo viene reso possibile grazie ad una ventola in grado di trasformare l’aria in una sorta di vortice. In questo modo, le zanzare – così come tutti gli altri insetti in generale – vengono poi spinti verso l’interno del serbatoio, che in pratica va ad intrappolare le zanzare che così non hanno alcuna possibilità di uscire e scappare. Tutti gli insetti che vengono catturati, infatti, muoiono a causa della disidratazione nel giro di qualche giorno (tre o al massimo cinque). Questo contenitore che raccoglie gli insetti è piuttosto capiente ed è in grado di contenere un buon numero di insetti. In ogni caso, comunque, il consiglio è quello di estrarre questo serbatoio periodicamente, così da poterlo pulire andando a svuotarlo dal suo contenuto: niente di eccessivamente complicato, si tratta di una operazione relativamente facile e anche veloce.

Dunque, ricapitolando: questo strumento non emana odori, non è per nulla rumoroso e non impiega sostanze nocive, che consente di dire addio alle zanzare e agli insetti che disturbano le giornate d’estate. Quindi non si tratta assolutamente di una truffa: anzi, vogliamo sottolineare che il dispositivo è efficace non solo contro le zanzare e inoltre è totalmente innocuo nei confronti di eventuali animali domestici presenti nell’abitazione. Buzz Trapper, infatti, è un dispositivo portatile, elettrico, che come abbiamo visto è semplice da utilizzare, adatto a qualsiasi genere di ambiente (interni o esterni). Il materiale in cui è stato realizzato lo strumento è di plastica, mentre la potenza è di 5W e la frequenza 50 HZ. Inoltre, è anche sicuro in caso di donne in gravidanza o in presenza di bambini.

Antizanzare Buzz Trapper: recensioni sulla trappola

Quando si hanno delle perplessità sull’acquisto di un determinato prodotto, una buona strategia per togliersi ogni dubbio può essere quella di andare a leggere le numerose recensioni che sono presenti sul web. In questo momento, infatti, si possono trovare veramente tantissime opinioni su praticamente qualsiasi oggetto, tra forum e canali social vari: tra i tanti pareri che sono sparsi online ci sono ovviamente anche quelli riferiti a Buzz Trapper.

A partire da quello di una ragazza, che ha rivelato di averne comprati addirittura due per posizionarli in diverse camere perché nel periodo estivo le zanzare non perseguitano solamente lei, ma anche il figlio. La signora, però, sottolinea un difetto di questo articolo: nello specifico, l’aspetto che viene criticato riguarda il prezzo, considerato fin troppo eccessivo. Nonostante ciò, comunque il dispositivo svolge molto bene il proprio lavoro: è in grado infatti di catturare al proprio interno non solo le zanzare, ma anche le mosche, che vengono ritrovate completamente morte quando si apre il contenitore. Insomma, nonostante il costo elevato, il prodotto viene consigliato dalla ragazza, soprattutto a chi, come lei, non usa l’insetticida. Di parere diverso invece un uomo, che scrive di aver posizionato Buzz Trapper in giardino, ma nonostante ciò le zanzare continuando a punzecchiarlo: per questo motivo, dopo una settimana da quando ha iniziato ad utilizzarlo ha deciso di aprire il serbatoio, trovando però pochissimi insetti all’interno. Senza dubbio, secondo il suo parere, si tratta di uno strumento decisamente più adatto per gli interni rispetto all’ambiente esterno.

Un altro ragazzo, invece, ha addirittura rivelato che Buzz Trapper ha letteralmente salvato la sua estate: l’uomo ha raccontato infatti che sia lui che la sua fidanzata spesso e volentieri passavano notti insonne a causa delle fastidiose zanzare. Addirittura ha dichiarato che la loro coppia stava addirittura entrando in crisi perché erano sempre nervosi. Ma grazie a questo strumenti tutti i problemi sono stati risolti: ora infatti riescono a dormire sonni più che tranquilli senza zanzare e insetti vari. Insomma, secondo la sua opinione si tratta di uno strumento decisamente efficace per uccidere le zanzare in modo totalmente ecologico, senza provocare alcun tipo di danno alla propria salute. Una ragazza ha invece raccontato che abita in una zona decisamente umida, che la fa vivere in un incubo soprattutto durante l’estate: di sera, in particolare, è costretta a combattere contro le zanzare costantemente. Ma da quando ha deciso di utilizzare questo dispositivo (che ha definito con il termine “elegante”), la situazione fortunatamente è migliorata: tutti i problemi sono infatti stati risolti, senza alcun genere di rischio per la salute e senza la necessità di spiaccicare le zanzare sulle pareti!

Chiudiamo infine con una recensione positiva, scritta da una signora, la quale ha spiegato di aver messo due dispositivi sul balcone, l’ambiente in cui in estate circolano maggiormente le zanzare: grazie a questo mezzo ha potuto dire addio agli zampironi, che tra le altre cose lasciavano anche un odore abbastanza sgradevole. Anche secondo la sua opinione, Buzz Trapper è in grado di catturare non solo le zanzare, ma anche piccoli insetti. Infine, la signora ha spiegato che pulisce il vano contenitore ogni settimana, in quanto spesso e volentieri lo trova pieno di insetti uccisi. Inoltre, se si considerano le ricerche incrociate nei vari forum del settore, questo prodotto ha un tasso di soddisfazione tecnica (TST) decisamente elevato. Secondo 96 recensioni su 100, infatti, il dispositivo “funziona davvero molto bene”. Infine, ricordiamo che la versione originale di Buzz Trapper è un prodotto brevettato e con un funzionamento comprovato da più parti: ma come già accennato in precedenza, attualmente sul mercato ci sono tante aziende che vendono prodotti non originali con un nome simile, che però non sono in grado di fornire le stesse prestazioni. Lo ripetiamo: acquistate unicamente dal portale ufficiale. Qualsiasi altro genere di sito è un falso.

Dove trovare Buzz Trapper: prezzo Amazon e sul sito ufficiale

Arrivati a questo punto, è più che lecito porsi delle domande: dove può essere acquistato questo prodotto? E soprattutto, quanto costa? Procediamo con ordine e cerchiamo di rispondere a tutti questi quesiti. Buzz Trapper è uno strumento molto ricercato e sul web si possono trovare veramente tantissime imitazioni di bassa qualità: per questo motivo, il nostro consiglio è quello di acquistare il dispositivo solamente sul sito ufficiale e non sui vari portali come ad esempio Amazon.

Sul sito ufficiale, inoltre, si possono trovare anche delle offerte speciali relativamente a questo specifico strumento: entrando maggiormente nel dettaglio, si può acquistare una confezione di questo articolo ad un prezzo di poco inferiore a 60 euro (59 euro, per la precisione). Un’offerta assolutamente da sfruttare e da non perdere, considerando che il prezzo originale del dispositivo tocca i 129 euro. Ma grazie a questa promozione speciale si può avere un risparmio non indifferente! Cosa bisogna fare per comprare il prodotto? Anche in questo caso il procedimento è relativamente semplice ed è necessario collegarsi al sito internet, dove si può trovare un modulo da compilare facilmente inserendo tutti i vari dati personali che vengono richiesti (nome, cognome, indirizzo di residenza e così via). Inoltre, nello stesso modulo è presente anche una specifica area in cui si possono mettere determinate note da far leggere direttamente al corriere (come ad esempio il numero del citofono da digitare nel momento in cui avviene la consegna).

Una volta compilato questo modulo si può ricevere una chiamata telefonica da parte di un consulente, al quale si può anche richiedere qualsiasi tipo di informazione e che successivamente confermerà l’avvenuto acquisto del prodotto. Il fatto che l’azienda abbia deciso di vendere il dispositivo solamente attraverso una consulenza è un altro segnale inequivocabile che non si tratti affatto di una fregatura.

E il pagamento? Anche in questa circostanza si cerca di andare incontro alle esigenze dei clienti, dando la possibilità di pagare il prodotto direttamente alla consegna. Ma non è finita qui: anche la spedizione è totalmente gratuita per chi dovesse acquistare il prodotto direttamente dal sito internet. Infine, un’altra testimonianza del fatto che l’azienda va incontro alle esigenze dei clienti è la particolare clausola “soddisfatti o rimborsati”: in poche parole, nel caso in cui il prodotto non dovesse dare i risultati sperati, viene data la possibilità di restituirlo e ricevere indietro i soldi precedentemente spesi.