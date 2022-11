Caldelixir Crema Anti Dolori: truffa o funziona, opinioni mediche e ingredienti

Per alleviare il dolore fisico derivante da traumi esterni è consigliabile applicare prodotti che hanno un effetto sfiammante e lenitivo, come la crema Caldelixir che analizzeremo oggi nella nostra recensione.

Ingredienti di Caldelixir, la crema che combatte i dolori

Come abbiamo appena anticipato, per iniziare ad affrontare i dolori fisici, di diversa natura, potrebbe essere una buona idea quella di applicare un buon prodotto che lenisca la fastidiosa sintomatologia dolorosa.

Uoo dei prodotti migliori per lenire i dolori fisici e da trauma è sicuramente Caldelixir Crema. Si tratta di un prodotto 100% naturale e ipoallergenico pensato appositamente per essere utilizzato da chiunque, adulti e bambini.

La composizione della crema comprende due ingredienti principali di origine vegetale e naturale:



Artiglio del Diavolo : una pianta dall’alto potere anti infiammatorio che cresce nelle regioni dell’Africa meridionale (Namibia, Botswana);

Metil Nicotinato : una sostanza derivata dalla reazione chimica di due composti naturali, il mentolo (ricavato dall’olio essenziale di menta) e l’acido nicotinico (chiamato anche Niacina o Vitamina B3 o Vitamina PP ) una sostanza prodotta naturalmente dal nostro corpo per formare enzimi fondamentali per il metabolismo energetico.

La combinazione dei due ingredienti consente di ottenere un effetto altamente lenitivo e antinfiammatorio, migliorando sensibilmente, fin dalle prime applicazioni, la mobilità fisica. Nella medicina tradizionale, infatti, sono moltissimi i prodotti e i medicinali utilizzati per il trattamento dei dolori muscolari e articolari che contengono questi ingredienti.

Opinioni mediche su Caldelixir: è una truffa o funziona davvero?

Che la crema Caldelixer sia davvero efficace e non sia una truffa, lo dimostrano le tante recensioni di chi ha testato il prodotto e, soprattutto, le opinioni autorevoli dei medici.

Secondo il parere condiviso dagli esperti, non sono state riscontrate, fino ad ora particolari controindicazioni o effetti collaterali derivanti dall’uso del prodotto medico. Al contrario, i medici consigliano di applicare la crema soprattutto in caso di dolore articolare e/o muscolare come coadiuvante per il trattamento della sintomatologia dolorosa. Applicato sulla zona interessata, Caldelixer, infatti, sarebbe in grado di donare un effetto lenitivo dopo appena due ore dall’applicazione. Molti medici, come ad esempio fisioterapisti, consigliano di usare la crema combinata con terapie riabilitative oppure insieme ad altri farmaci per il trattamento dei dolori muscolari, al fine di ottenere il massimo beneficio. La crema, infatti essendo totalmente a base naturale non entra in conflitto né con altri medicinali né tanto meno con antibiotici, per questo può essere facilmente combinata con altri farmaci. Inoltre, essendo ad uso topico, basterà massaggiare a fondo la zona coinvolta e aspettare il totale assorbimento della crema per ottenere un ottimo risultato.

In poche parole, secondo molti pareri medici, non esisterebbero particolari controindicazioni nell’uso della crema e anzi, è fortemente consigliata da molti specialisti per il trattamento dei dolori più fastidiosi.

L’unico effetto collaterale, se così vogliamo chiamarlo , l’effetto caldo che viene avvertito dopo che la crema è stata assorbita dalla pella. L’effetto, gradevole per molti, potrebbe essere al contrario fastidioso per qualcuno, poiché è procurato dal mentolo che, in quantità superiori, scatena questa particolare reazione. In ogni caso, non c’è da preoccuparsi, l’effetto caldo serve proprio a sciogliere le tensioni e a lenire anche i dolori più acuti, donando un immediato sollievo.

Che la crema funzioni davvero, come abbiamo detto, non è solo un’opinione medica ma è anche un’opinione soprattutto diffusa tra tutti quei clienti che hanno potuto testare il prodotto. Sul sito ufficiale del distributore della crema Caldelixir, infatti, si possono leggere le numerose recensioni, praticamente tutte positive, che sostengono:



l’immediata azione della crema;

dolore completamente sparito dopo appena un ciclo settimanale di applicazione;

ritrovato benessere, fisico e mentale.

A riprova della comprovata efficacia del prodotto, ci sono poi le testimonianze dei clienti che confessano di non poter fare più a farne a meno della crema per trattare disturbi dolorosi e malesseri fisici.

Offerte Caldelixir: dove trovarla sul sito ufficiale e a quale prezzo

Se le recensioni dei clienti vi hanno convinto allora è il momento di testare la crema. Attualmente, però, Caldelixir crema non è acquistabile né in farmacia né nelle parafarmacie o erboristerie, poiché si tratta di un prodotto molto recente e, soprattutto, ancora poco conosciuto, anche se i suoi effetti benefici sono ben risaputi. Inoltre, dietro a questa scelta c’è soprattutto la volontà della casa produttrice di tutelare il prodotto e al tempo stesso i clienti da eventuali contraffazioni della crema, a danno dell’immagine del prodotto, ma soprattutto della salute dei clienti.

Perciò, per reperire e acquistare il prodotto, il canale di elezione è quello dell’e-commerce.

Caldelixir, infatti, può essere acquistato nelle principali piattaforme di e-commerce, come: Amazon e Ebay, nei rispettivi settori dedicati ai farmaci e ai prodotti per la cura personale (talvolta, potrebbe anche essere venduto nel settore Cosmesi e Benessere). Oltre a questi canali, è ovviamente possibile acquistare il prodotto presso il sito del rivenditore ufficiale, compilando l’apposito modulo di acquisto che si trova in fondo all’home page del sito.

Attualmente il prodotto è in promozione, al costo di 49,99 euro, con uno sconto del 50% sul prezzo di partenza (99,99 euro). Una volta effettuato l’ordine, per completare l’acquisto occorrerà inserire le proprie informazioni di contatto e recapito. Dopo poco tempo dall’invio della richiesta di acquisto, un operatore incaricato vi contatterà per informarla dell’esito positivo dell’acquisto e, nel giro di pochi giorni, verrà recapitato a casa vostra il pacco con la confezione di crema Caldelixir appena acquistata.