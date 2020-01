Calendario Lunare Febbraio 2020: quando tagliare i capelli, date parto, bellezza e salute

La luna oltre ad esercitare da sempre un grande fascino, influenza anche diversi aspetti della vita di tante persone come la crescita dei capelli, le nascite dei bambini ed altro.

Nonostante non ci siano correlazioni di tipo scientifico, non è raro che molte scelte vengano prese a seconda della fase lunare.

Come si comporterà la luna durante il prossimo Febbraio 2020?

In questo articolo verranno fornite tutte le migliori date per recarsi da un parrucchiere, quelle durante le quali si riscontrerà un aumento delle nascite ed infine si parlerà di bellezza del corpo e di salute in relazione all’influenza delle fasi della luna.

Calendario Lunare 2020: quando tagliare i capelli a febbraio?

Chi vuole avere capelli belli e rigogliosi, deve prestare tantissima attenzione anche alle fasi della luna; c’è una credenza infatti che afferma una stretta relazione tra la crescita della chioma ed il calendario lunare.

Secondo questa è fondamentale tagliare i capelli quando la luna è crescente, ovvero quando si trova sotto il segno della Vergine, evitando invece di recarsi dal parrucchiere quando entra nella fase calante nel segno del Leone.

La scelta migliore sarebbe quella di aspettare fino a quando non è del tutto piena, al fine di garantire ai capelli splendore e lucentezza.

Attenzione inoltre alla luna nuova, poiché determina un momento di grandissima fragilità e secchezza del cuoio capelluto, dunque c’è il rischio di incombere verso un periodo durante il quale la chioma risulterà meno resistente, con la tendenza di formazione delle doppie punte e caduta copiosa dei capelli.

Queste piccole regole, erano molto importanti per le generazioni precedenti, le quali tenevano in grande considerazione l’influenza della luna nelle azioni quotidiane, ma negli ultimi anni si è riscontrata una nuova attenzione nei confronti dell’astrologia.

Quando tagliare dunque, i capelli nel prossimo mese di Febbraio 2020?

Stando a quando detto precedentemente il primo momento favorevole per mettere mano alle forbici è Sabato 8 e Domenica 9.

Il calendario lunare del mese consiglia invece di procedere il lunedì successivo, in quanto la piega tenderà a mantenersi di più ed i capelli risulteranno ancora più splendenti.

Assolutamente evitare il parrucchiere nel giorno di San Valentino, infatti il 14 Febbraio con la luna calante la cute potrebbe tendere ad una maggiore formazione di forfora ed un consequenziale aspetto sfibrato e non curato.

Calendario Lunare Febbraio 2020: le potenziali date dei parti

La comune credenza, relativa all’influenza delle fasi della luna sulle nascite, affonda le radici nell’antica mitologia greca, nella fattispecie è legata alla figura della dea Artemide, sorella di Apollo e figlia di Zeus e Leto.

Il concepimento come la nascita, secondo molti, risentono moltissimo dell’influenza lunare, dunque coloro che hanno intenzione di diventare genitori oppure stanno aspettando con trepidazione l’arrivo del loro bebè, devono prestare un occhio attento ai ritmi lunari.

Com’è noto la luna esercita una grande attrazione sulle acque, dunque anche nel liquido amniotico dov’è immerso il bambino nel periodo della gestazione.

Un esempio di questo discorso è che se il concepimento è avvenuto in luna calante, c’è una buona probabilità che la nascita avverrà qualche giorno dopo la data presunta del parto, mentre se questo avviene durante una crescente o piena, è probabile che il parto avvenga prima.

Secondo molti pareri, il numero di nascite tenderebbe ad aumentare nettamente nelle fasi di luna crescente o calante, ed a diminuire con la luna nuova o piena.

In questo Febbraio 2020, la data prevista di novilunio sarà esattamente il 23, mentre la luna piena è attesa per il 9.

Calendario Lunare Febbraio 2020: l’influenza della luna sulla bellezza

Non ci si spiega mai perché ci sono delle volte che lo styling dei capelli viene in modo impeccabile ed altre invece un totale disastro; oppure perché la depilazione a volte ha effetti di lunga durata mentre in altri momenti non dura davvero nulla.

La risposta a questi interrogativi prettamente femminili è sempre la stessa: l’effetto della luna.

Come in altri contesti della vita quotidiana, la fase lunare del periodo esercita grandissima influenza anche sulla bellezza e sui rituali ad essa collegata.

Se si vuole ottenere un’immagine sempre al top sarà fondamentale, anche in questo contesto, prestare qualche piccola accortezza in più al calendario lunare, al fine di comprendere meglio quand’è il momento migliore per prendere appuntamento con la propria estetista.

Anzitutto è bene tenere a mente che per fare lo shampoo e lo styling, il periodo perfetto è quando la luna è nella sua fase crescente, dunque in Vergine oppure nel segno del Leone; attenzione piuttosto quando c’è la fase calante in Capricorno, Pesci e Scorpione in quanto c’è il rischio che diventino totalmente ingestibili, crespi e con la tendenza alla formazione di forfora e doppie punte.

Per quanto riguarda la cura della pelle tramite trattamenti come maschere e peeling, il momento favorevole è con la luna crescente, mentre per tutto ciò che concerne manicure e pedicure è preferibile aspettare il periodo di luna calante in Capricorno.

La depilazione è la croce di tutte le donne: specialmente quando si avvicina il periodo estivo, ognuna inizia la propria battaglia contro i peli superflui.

Per ovviare al problema, un valido aiuto può arrivare proprio dalla luna, infatti per avere un risultato più duraturo è bene depilarsi in fase calante in Capricorno ma in generale sono perfette tutte le fasi calanti.

La domanda che attanaglia tutti ora è: come comportarsi con i rituali di bellezza nel mese di Febbraio 2020 per essere sempre splendenti?

Dal primo giorno fino a domenica 8, c’è un tempo favorevole per fare delle maschere in viso in quanto l’azione della luna agisce in modo assolutamente benefico per l’assorbimento di tutte le sostanze nutritive di oli e balsami.

Chi vuole stravolgere il proprio look cambiando invece il colore dei capelli, dovrà tenere in considerazione i primi giorni di Febbraio, per l’esattezza fino al 5 e gli ultimi (28 e 29 Febbraio).

Avete intenzione di fare un massaggio rilassante per scaricare la tensione accumulata sul lavoro, in famiglia o nell’arco delle ultime settimane?

Anche in questa situazione il momento migliore è da sabato 1 Febbraio fino a quello successivo; oppure da lunedì 24 fino a sabato 29.

Attenzione invece alla depilazione: il momento favorevole entra Lunedì 10 Febbraio e termina sabato 22, mentre è totalmente sconsigliabile mettere mano alla ceretta nel periodo che va dalla domenica successiva fino alla fine del mese.

Coloro che invece hanno intenzione di coccolare le proprie unghie delle mani e dei piedi, dovranno attendere le giornate di martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20, in quanto l’influenza della luna aiuta a farle risplendere di luce e colore.

Calendario Lunare Febbraio 2020: l’influenza della luna sulla salute

Tantissime popolazioni nel passato, per assicurarsi salute e prosperità hanno tenuto in grandissima considerazione le fasi della Luna, cercando di trovare un equilibrio ed un’armonia con i suoi ritmi.

Ancora oggi, sono tantissime le persone che prendono decisioni anche relativamente alla propria salute, studiando accuratamente il calendario lunare.

Ad esempio, se si vuole depurare l’organismo dalle tossine accumulate il momento migliore è intraprendere una dieta disintossicante nel momento di “Luna Morta”, ovvero di Luna Nuova.

In questa fase infatti, il corpo risponde in modo più efficace alla concentrazione di energie, ricercando qualcosa di nuovo e ricaricando le batterie del proprio spirito.

Nella fase crescente si può invece iniziare ad intraprendere un percorso alimentare basato sull’assunzione di tantissime vitamine, essenziali per il benessere generale e per la vitalità.

E’ un periodo l’ideale per gli integratori oppure per iniziare un ciclo di terapia riabilitativa avendo migliori risultati.

La Luna piena abbraccia un periodo piuttosto complesso, durante il quale non è raro l’acutizzarsi di disturbi di stampo psicosomatico, come ad esempio l’insonnia e il nervosismo.

Per quanto riguarda Febbraio 2020, il momento migliore per sottoporsi ad interventi medici lievi, oppure operazioni è dal 10 fino al 22, mentre si dovrebbe stare alla larga dai camici bianchi nel novilunio ovvero nel periodo successivo a domenica 23, nella fattispecie sarebbe meglio fare alcun tipo di vaccinazione.

Per ciò che riguarda la visita dal dentista, attenzione ai primissimi giorni del mese in quanto la luna è in fase calante.

Le giornate migliori per curare il proprio sorriso, iniziano a partire da venerdì 21 Febbraio per poi proseguire lungo tutto il weekend.

Attenzione però al lunedì successivo in quanto la luna torna nella sua fase calante ed entra nel segno dei Pesci.

Gli ultimi due giorni del mese invece è del tutto sconsigliabile prendere appuntamento dal dentista in quanto la luna entra nel Toro.

Anche coloro che vogliono iniziare una dieta dimagrante per buttare giù qualche kg oppure semplicemente per depurare il proprio organismo da piccoli stravizi, devono badare a ciò che dice il calendario lunare.

Infatti per il mese di Febbraio, sarebbe consigliabile iniziare da lunedì 10, in quanto l’influenza della luna crescente che entra nel segno del Leone gioverebbe all’efficacia di un regime alimentare sano e pulito.

Con il novilunio nel segno dell’Acquario, si riscontreranno degli ottimi risultati fino a domenica 23 Febbraio, dunque non ci sono proprio scuse per non intraprendere una dieta equilibrata e salutare.