Calendario Lunare Gennaio 2020: capelli, parto, maschio o femmina, salute e bellezza, segni zodiacali

Che ci sia stata tramandata dalla nonna o dalla zia, molti di noi hanno assimilato negli anni l’abitudine di consultare il calendario lunare che, solitamente della durata di 354 giorni, ha una durata inferiore di quello solare. Il primo mese del prossimo anno, gennaio 2020, non fa eccezione e verrà preso in esame da tutti gli interessati. Nei suoi 31 giorni il prossimo gennaio vedrà la notte di Luna piena il 10 gennaio e quella di Luna nuova il 24: analizziamone adesso le peculiarità che potrebbero influire sui capelli, il parto e il feto maschio o femmina, la salute e la bellezza in senso più ampio e i segni zodiacali lunari del tema.

Calendario Lunare di Gennaio 2020: quando e come la luna influirà sui capelli

Molti sono gli accorgimenti da prendere in considerazione quando si tratta dei nostri capelli se impariamo a sfruttare ciò che ci viene dato dall’analisi delle fasi lunari. Tendenzialmente si pensa che si avrà una crescita più rapida del capello se si apporta una modifica sulla lunghezza nelle fasi di luna crescente, mentre sarà il caso di attendere la luna calante, cioè quella fra il periodo di Luna piena e quelli di Luna nuova, se si è intenzionati ad ottenere un processo di ricrescita più lento. Nel caso del mese di gennaio, quindi, troveremo la fase di Luna crescente a partire dal primo gennaio fino al 10, quando si raggiungerà la Luna piena, e dal 25 con l’arrivo della Luna nuova: in questi due periodi del mese è consigliato il taglio solo se si ha intenzione di ottenere una crescita dei capelli più rapida. La fase calante della Luna, consigliata per coloro che voglio una ricrescita più lenta, caratterizzerà, invece, il periodo di gennaio compreso fra l’11 e il 23 del mese.

Non solo tagli però: consultando la Luna e le sue fasi si potrà scoprire quali siano effettivamente i giorni più o meno adatti al taglio dei capelli a causa, eventualmente, della possibilità di provocare forfora e altri inestetismi; le fasi migliori anche soltanto per il solo lavaggio dei capelli e, infine, anche scoprire quelle che dovrebbero garantire una migliore riuscita delle tinte per capelli.

Calendario Lunare Gennaio 2020: data del parto e se è maschio o femmina

Secondo antiche tradizioni la Luna sarebbe in grado di influenzare il concepimento prima, il parto e il sesso del feto poi. Se si è decisi a rimanere incinta è utile consultare un calendario lunare analizzando specialmente le fasi lunari tenendo ben presente che vi sarà maggiore possibilità di concepimento nei giorni di luna crescente piuttosto che in quelli di luna calante i quali sono tendenzialmente considerati giorni no fertili.

Poiché è ormai conoscenza diffusa il fatto che si tenda a far corrispondere il ciclo lunare con il ciclo mestruale, come è possibile provare a trovare i giorni maggiormente fertili, è anche possibile calcolare, in base alla data dello stesso concepimento, il giorno in cui potrebbe essere previsto il parto. A proposito di quest’ultimo sappiamo che il cambiamento delle fasi lunari potrebbe influire sulla rottura delle acque e pertanto, dato che la Luna, influendo sulle maree, è da sempre posta in netta e vicina connessione all’acqua che, per estensione, potrebbe rappresentare anche il liquido amniotico nel quale è immerso il bambino e, di conseguenza, rappresentare il termine del periodo di gestazione.

Quella che sembra essere soltanto una credenza popolare, però, potrebbe in realtà avere delle basi scientifiche. A causa della forza di gravità così come anche per quella elettromagnetica la Luna si trova a stimolare il fenomeno delle maree e molti credono che, influendo sull’acqua del nostro pianeta, il ciclo lunare possa influenzare anche noi esseri umani, essendo costituiti per il 75 % di acqua e, ovviamente, di conseguenza anche il feto. Proprio per questa ragione, congiunta alla precedente idea che pone in correlazione il ciclo femminile di 28 giorni con quello lunare di 29, si è spesso portati a pensare che le fasi lunari possano effettivamente influire sulla data del parto.

Generalmente la gravidanza dura nove mesi più dieci giorni dall’ultimo ciclo mestruale: nonostante questa regola non scritta si è riscontrato che nei giorni di luna calante o luna nuova vi è un maggior numero di parti naturali.

Come si calcola, dunque, nell’atto pratico, la data del parto basandosi sulle fasi lunari? Il punto da cui partire, ovviamente, è la data in cui sappiamo essere avvenuti l’ovulazione e il concepimento: proprio conoscendo la fase lunare che si attraversava in quel determinato periodo sarà possibile effettivamente scoprire la data del parto. Riprendendo in mano la data dell’ultimo ciclo mestruale prima della gravidanza, basterà contare dieci lune uguali partendo da quella, sebbene esistano anche dei calcolatori online appositi.

Allo stesso modo abbiamo già visto come le fasi lunari influiscano anche sul sesso del nascituro: secondo queste tradizioni popolari, che stavolta nulla hanno a che spartire con le analisi scientifiche sul tipo di spermatozoo che feconderà l’ovocita, si tratterà di un maschio qualora il concepimento avvenisse in fase di luna nuova o luna calante, mentre sarebbe una femmina se il concepimento dovesse essere con la luna piena o crescente.

Salute e bellezza nel Calendario Lunare di Gennaio 2020: tutti i segreti

Come abbiamo visto in precedenza, la Luna è considerata utile per calibrare e organizzare la cura della persona: lo abbiamo visto per quanto riguarda la cura dei capelli eppure non è l’unico tratto che subisce l’influenza lunare. Esistono, infatti, giorni che la fase lunare rende “migliori” per compiere determinate azioni che possano migliorare il nostro corpo e la nostra persona: nelle fasi di Luna crescente, ad esempio, è consigliato massaggi rigeneranti con potenziamento con oli e organizzare un trattamento di bellezza con maschere apposite per il viso in quanto tempo favorevole per l’assorbimento dei balsami da parte del nostro organismo. Con la Luna calante, invece, le azioni consigliate sono quelle che potrebbero portare ad un dimagrimento, in questa fase lunare più vantaggioso che mai; quelle che implichino la cura della persona, la depilazione e ulteriori trattamenti legati alla cosmesi; quelle che permettano di accorciare le punte dei capelli, per il primo taglio di un bambino o per un ottimo lavaggio dei capelli e, infine, quelle per subire operazioni mediche o portare avanti tutti trattamenti curativi dello stesso genere.

Non solo: la Luna sembra influire anche sulla salute dei nostri denti! Nei giorni del 5 e del 6 gennaio, ad esempio, è suggerito di non fare visita al dentista, mentre d’altra parte, in quelli del 16 e 17 gennaio è proprio consigliato l’appuntamento per salvaguardare la propria bocca. In questi ultimi giorni, infatti, potrebbero resistere più a lungo le impiombature e le corone.

Una ulteriore fase è data dal periodo di novilunio. Sebbene la fase in sé precedente al Novilunio rappresenti la fase calante, presenta effettivamente delle caratteristiche a sé stanti. A soli due giorni dalla Nuova Luna, infatti, viene consigliato occuparsi della cura delle unghie delle mani e dei piedi, mentre nella data stessa del Novilunio, il quale nel mese di gennaio è previsto per il ventiquattresimo giorno, vi sono nuovi suggerimenti come il fatto che sia sconsigliato effettuare vaccinazioni in fase di Novilunio, ma anche la possibilità di eliminare le vecchie cattive abitudini: la Luna Nuova porta una ventata di novità che rende più facile anche ottimizzare le nuove e buona abitudini.

Calendario Gennaio 2020: tutti i segni zodiacali lunari del prossimo mese

Proprio come accade nel calendario solare, anche con il calendario lunare vediamo la presenza dei segni zodiacali. In questo caso, però, il ciclo con il quale si propongono è diverso: anziché un ciclo legato alle stagioni, i segni lunari, sebbene siano sempre i soliti dodici (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) variano con un ciclo legato a pochi giorni. Se i segni attivi del mese di gennaio del calendario solare sono il capricorno prima e l’acquario poi a partire dal 21 gennaio, il calendario lunare prevede che precisamente, per quanto riguarda il mese in questione, Gennaio 2020, i segni zodiacali saranno: Pesci, il primo gennaio; Ariete dal 2 fino alle 16:16 del 4 gennaio quando si entrerà nel segno del Toro fino al 6. Dalle 2:11 del 7 gennaio fino alle 8:44 sarà la volta del segno dei Gemelli per poi lasciare campo al Cancro, dalle 8:44 del 9 gennaio fino alle 12:16 dell’11 gennaio.

L’11 gennaio alle ore 12:16 di gennaio 2020 entrerà il segno del Leone fino alle 14:07 quando lascerà spazio a quello della Vergine il 13 gennaio dalle 14:07 che, a sua volta, permetterà l’entrata, il 15 gennaio alle ore 15:44 del segno della Bilancia fino alle 18:21. A sua volta dopo la Bilancia il segno lunare in vigore sarà quello dello Scorpione il 17 Gennaio alle 18:21 fino alle 22:41 del 19, quando lascerà spazio al segno del Sagittario fino alle 5:00 del 22 gennaio quando si entrerà in quello del Capricorno, per poi fare in modo che il mese si concluda con il segno dell’Acquario in entrata a partire dalle 13:21 del 24 gennaio; dei Pesci dalle 23:44 del 26 gennaio e dell’Ariete dalle 11:51 del 29.