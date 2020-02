Calendario Lunare Marzo 2020: date parto, taglio capelli, bellezza, salute e segni zodiacali

Il Calendario Lunare è un calendario che riporta tutte le fasi lunari, i transiti lunari nei segni zodiacali e le fasi di luna ascendente e discendente. Il calendario lunare viene considerato molto importante perché, per alcune credenze, viene considerato influente su diverse attività dell’uomo, come l’agricoltura e la salute, ma anche nei settori della bellezza.

Contiamo in tutto quattro fasi lunari: la fase della luna piena, la fase della luna crescente, la fase della luna calante e la fase della luna nuova. Ovviamente, già sappiamo che le fasi lunari influenzano alcune attività naturali, come le maree, sia quelle terrestri che quelle oceaniche.

Per ogni mese, il calendario lunare cambia, quindi vediamo come sarà il calendario lunare di marzo 2020.

Calendario Lunare di Marzo 2020: influenza sulle date del parto

Alcune credenze, legate alla mitologia greca, affermano che ci sia una particolare correlazione tra le fasi lunari e le date del parto. La leggenda è legata alla dea Leto, che si ritrovò a dover partorire i due figli di Zeus: Artemide ed Apollo.

Le fasi lunari, secondo le credenze, influirebbero sia sulle date del parto e sia sull’eventuale presenza di un travaglio.

L’influenza delle fasi lunari inizia fin dal concepimento, infatti si dice che, se la luna è crescente durante il momento del concepimento, il nascituro sarà un maschio, mentre se la luna è calante durante il momento del concepimento, allora verrà data alla luce una femmina.

Per quanto riguarda la data del parto, le fasi lunari ci dicono che se il momento del concepimento avviene durante la luna calante, la data del parto potrebbe tardare rispetto alla data presunta del parto; se, al contrario, il momento del concepimento avviene durante la fase di luna crescente o di luna piena, la data del parto potrebbe anticipare rispetto alla data presunta del parto.

Le leggende sono avvalorate dallo studio di un’ostetrica spagnola che notò una frequenza maggiore di parti spontanei durante la fase di luna calante, mentre durante le fasi di luna crescente e luna piena, avviene un maggior numero di parti cesarei.

In questo marzo 2020 avremo una fase di luna crescente dal primo marzo all’8 marzo (il 9 marzo, infatti, ci sarà luna piena), quindi, se il concepimento avvenisse durante questo periodo del mese, ci saranno maggiori probabilità di avere un nascituro maschio e di avere un anticipo sulla presunta data del parto.

Invece, dal 10 marzo al 23 marzo ci sarà una fase di luna calante (il 24 ci sarà luna nuova), perciò, se il concepimento avvenisse in questo periodo, ci saranno maggiori probabilità di avere una femmina e un ritardo sulla presunta data del parto.

Calendario Lunare Marzo 2020: quando è meglio tagliare i capelli?

Le fasi lunari possono influire anche sulla crescita dei capelli, infatti, seguire il calendario lunare può aiutare ad avere numerosi benefici sui capelli, come una chioma più lucente e folta.

Sempre per il calendario lunare, è consigliabile tagliare i capelli di 2 centimetri ogni mese, così da poterli far crescere più forti e lucenti, ma ci sono dei giorni consigliati per poterli tagliare. Ad esempio, è sconsigliato tagliare i capelli durante le fasi di luna nuova, questo perché, sempre secondo le credenze, durante questa fase lunare i capelli sarebbero più deboli e tagliarli significherebbe alimentare una maggiore caduta.

Al contrario, le fasi di luna crescente sono i periodi ideali per tagliare i capelli: durante questa fase, infatti, il taglio regalerebbe più forza ai capelli e soprattutto una maggiore velocità nella loro ricrescita. La maggiore ricrescita avviene soprattutto nel primo quarto di luna crescente.

Per avere capelli più sani e brillanti, invece, il momento ideale per tagliarli è durante la fase di luna calante: ciò alimenterebbe la possibilità di avere una chioma folta e voluminosa.

Perciò, in questo mese di marzo 2020, i giorni ideali per tagliare i capelli saranno il 6, il 7, l’8 e il 9 marzo.

Calendario Lunare Marzo 2020: tutto ciò che riguarda la bellezza e la salute

Come abbiamo detto, il calendario lunare può influire molto sulle attività importanti dell’uomo, come l’agricoltura o il parto. Ma l’influenza della luna può esserci anche nel campo della bellezza e in quello della salute.

La luna ha una particolare influenza sulla qualità del sonno, del nostro umore, della riuscita di una tinta per capelli o l’efficacia di una maschera per il viso.

Il giorno di luna nuova, il giorno precedente e quello seguente sono i momenti ideali per fare quei trattamenti che mirano alla disintossicazione dell’organismo. Il motivo è perché, in quei giorni, c’è una maggiore stimolazione dell’organismo e ciò alimenta la secrezione delle sostanze nocive e delle tossine, che vengono poi eliminate dal corpo. Proprio per questo, questi giorni sono ideali per iniziare una dieta disintossicante, basata sull’assunzione di frutta e verdura, tisane e tanta acqua. Sempre in questo periodo è ideale decidere di smettere definitivamente con le cattive abitudine, come il fumo di sigaretta: durante questi giorni, infatti, si hanno più motivazione per portare a termine ciò che si è iniziato. Sempre in questi giorni, secondo le credenze, trattamenti come la manicure e la pedicure hanno una maggiore durata. A marzo 2020, questi giorni sono il 23, il 24 e il 25 marzo.

La fase della luna crescente, invece, è perfetta per la rigenerazione del proprio corpo e la conservazione dell’energia. In questi giorni sono consigliabili i trattamenti cosmetici per il ringiovanimento del viso e del corpo, ma anche dell’intero organismo: sono perfetti i trattamenti come creme nutrienti per il corpo e per il viso, maschere e massaggi. Se fatti in questo periodo lunare, i massaggi per il corpo e per il viso saranno più efficaci ed intensivi. Anche l’attività fisica avrà dei giovamenti in questo periodo: infatti, tutti gli esercizi fatti, specialmente nelle zone più problematiche, avranno maggiore effetto. Sempre durante questi giorni, però, l’organismo tende ad accumulare meglio il cibo, quindi sarebbe preferibile evitare cibi grassi o molto dolci, per evitare qualche kg in più. In questo marzo 2020, i giorni di luna crescente saranno dal primo marzo fino all’8 marzo.

Per quanto riguarda la fase di luna piena e del giorno precedente e quello seguente, la psiche umana potrebbe avere degli influssi negativi, ma anche alcuni vantaggi. Tra gli aspetti negativi possiamo annoverare dei disturbi del sonno, stati di agitazione, ansia, nausea e mancanza di concentrazione e nervosismo: questi fastidi possono essere allievati con della ginnastica dolce, del pilates o dello yoga, ma è anche importante evitare i conflitti inutili in questa fase. Altra cosa da evitare sono gli interventi medici e le visite dal dentista: durante questa fase, infatti, sono più probabili le complicazioni e saranno anche più lunghi i tempi di guarigione e rimarginazione delle ferite. Al contrario, la fase della luna piena è perfetta per la bellezza dei capelli, infatti, durante questa fase, le acconciature avranno una durata maggiore e la tinta attaccherà meglio sui capelli. In questo marzo 2020, la fase di luna piena sarà nei giorni 8, 9 e 10 marzo.

Infine, la fase di luna calante è la migliore per la salute fisica e il benessere dell’organismo, infatti, durante questi giorni, l’umore sarà più positivo e ci si sentirà maggiormente motivati ed eccitati. Durante questa fase, troveremo più facilità nei lavori domestici e nella pulizia del proprio corpo, ma anche la mente sarà più rilassata. Questa è la fase ideale per iniziare delle diete, dei trattamenti contro gli inestetismi della cellulite e la riduzione del grasso nelle zone più problematiche. Sono adatti a questa fase trattamenti come le saune, i peeling, il linfodrenaggio e i massaggi rassodanti, i quali daranno anche risultati migliori e più duraturi. Durante la fase della luna calante, l’organismo sopporta meglio sia gli sforzi che il dolore, quindi è consigliabile scegliere questo periodo per le visite mediche e la depilazione, infatti, sia la cicatrizzazione che la rimarginazione saranno più veloci. In questo marzo 2020, la fase di luna calante va dal 10 marzo al 23 marzo.

Calendario Lunare di Marzo 2020: segni zodiacali

Le fasi influiscono anche sul legame di certi segni zodiacali.

Il segno del toro sarà legato al primo marzo e al 15, il 16, il 27 e 28 marzo; durante questi giorni, i nati sotto il segno del toro dovranno stare attenti ad alcune parti del corpo, che potrebbero essere interessate dal ciclo lunare e sono collo, corde vocali, gola, laringe e tonsille.

Il segno dei gemelli sarà legato al 2, al 3, al 29 e al 30 marzo e le parti del corpo che verranno interessate sono spalle, braccia, mani, bronchi e polmoni.

Il cancro sarà legato al 4, al 5e al 31 marzo e gli organi che verranno interessati saranno stomaco, mucose, ovaie e basso ventre.

Il segno del leone sarà legato al 6 e 7 marzo e gli organi che verranno interessati sono cuore, aorta e tutto ciò che riguarda la circolazione sanguigna.

Il segno della vergine sarà legato all’8 e 9 marzo e gli organi che verranno interessati sono pancreas, intestino tenute e digestione.

Il segno zodiacale della bilancia sarà interessato nei giorni del 10 e dell’11 marzo e gli organi interessati saranno pancreas ed intestino tenue.

Il segno dello scorpione sarà legato al 12 e 13 marzo e gli organi che verranno interessati sono genitali, retto e prostata.

Il segno del sagittario sarà legato al 14, 15 e 16 marzo e gli organi che verranno interessati sono fegato, coscia e muscoli lombari.

Il segno del capricorno sarà legato al 17 e 18 marzo e gli organi che verranno interessati sono ginocchia, spalle, capelli e pelle.

Il segno dell’acquario sarà legato ai giorni 18, 19 e 20 marzo e le parti del corpo interessate il polpaccio, la caviglia e i talloni.

Il segno dei pesci sarà legato ai giorni 23 e 24 marzo e le parti del corpo interessate saranno piedi e ipofisi.

Il segno dell’ariete sarà legato ai giorni 25 e 26 marzo e le parti del corpo interessate testa, denti, lingue e arterie.