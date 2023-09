Calendario scolastico 2023-2024: ponti, vacanze di Natale, Pasqua e fine scuola

Come ogni anno, il mese di settembre porta con se la malinconia della fine dell’estate e del rientro a scuola per centinaia di migliaia di studenti in tutta Italia.

Da nord a sud, regione per regione, isole comprese infatti, gli studenti ritornano pian piano sui banchi di scuola per iniziare un nuovo anno di crescita sia personale che culturale. La maggior parte, se non tutti gli studenti, si troveranno a fare i conti con l’ansia di un nuovo inizio.

Se gli inizi portano con sé un misto di emozioni, è anche vero che si inizia presto a pensare a quelli che potranno essere i giorni di pausa dallo studio prima e dopo le vacanze istituzionali di festività come il Natale e la Pasqua.

Vediamo quali saranno per quest’anno scolastico 2023-2024 le date delle festività e i giorni di ponte.

Il Calendario scolastico 2023-2024

L’inizio del mese di Settembre sancisce così anche l’inizio di un nuovo anno scolastico. Da nord a sud dello stivale, infatti, migliaia di studenti tornano sui banchi di scuola pronti per affrontare tutte le sfide che questa esperienza porterà con sé; verifiche, interrogazioni, prove d’esame e così via ma allo stesso tempo anche il piacere di rivedere i propri compagni quotidianamente e ricominciare a frequentarli, ricreando così quell’ambiente familiare e conviviale che solo in una classe è auspicabile creare.

Come già accade da qualche anno, il calendario istituzionale che sancisce l’inizio e la fine di ogni anno scolastico, così come i ponti e le festività varia da regione a regione. Quest’anno, i meno fortunati sono stati gli studenti della provincia di Bolzano che sono tornati ad affollare i corridoi scolastici a partire dal 5 settembre. A partire da questa data, tutte le regioni a scaglioni, vedranno gli studenti tornare sui banchi di scuola fino al 15 settembre, data in cui inizieranno per ultimi gli studenti di Toscana, Lazio ed Emilia Romagna.

La nostalgia delle vacanze appena trascorse, porterà molti degli studenti a sfogliare le pagine dei loro nuovi diari alla ricerca dei giorni in cui cadranno le festività, sperando così di poter godere di una pausa che duri più di un giorno. Sono quelli che noi chiamiamo ponti, che vengono utilizzati da molte famiglie per poter organizzare delle brevi fughe dalla realtà di tutti i giorni, o dagli studenti più adulti per poter pianificare qualche mini vacanza.

La prima festività ufficiale, che cade nel primo giorno del mese di Novembre, è quella di Ognissanti. Quest’anno coinciderà con un mercoledì; le speranze per gli studenti di usufruire di un ponte così a breve termine sono quasi pari a zero.

Il mese successivo, quello di Dicembre, è già di per sé il mese più ricco di vacanze poiché oltre a quelle che danno inizio al periodo natalizio, c’è la possibilità di godere almeno di un altro giorno ufficiale che è quello dell’Immacolata Concezione che cade l’8 dicembre. Quest’anno molti studenti potranno quindi godere di un weekend lungo aggiuntivo. Le vacanze per eccellenza più lunghe e più agognate sono quelle che comprendono il Natale e il Capodanno, che quest’anno vedranno gli studenti godere dei giorni che vanno dal 23 Dicembre al 7 gennaio compreso. Ufficialmente però, le vacanze terminerebbero il 6 Gennaio. Nel 2024, il 6 Gennaio cade però di Sabato, quindi il rientro è previsto per lunedì 8 Gennaio.

Dopo poco più di due mesi e mezzo, si godrà del secondo intervallo scolastico ufficiale, coincidente con la Santa Pasqua (31 Marzo) che quest’anno sarà compreso tra giovedì 28 Marzo e martedì 2 Aprile.

Durante il mese di Aprile si celebra anche l’anniversario della Liberazione, giovedì 25, data che potrebbe regalare un ulteriore weekend di pausa dallo studio. Nel mese di maggio, invece, la festa dei lavoratori cadrà di mercoledì. L’ultima festa utile prima della fine dell’anno scolastico sarà quella della Repubblica, il 2 giugno, che però cadrà di domenica.



Fin qui abbiamo elencato quelle che sono le festività nazionali principali e per questo vengono condivise dagli studenti di tutte le regioni italiane. Ogni città ad esempio, festeggia il Santo Patrono, e per questo giorno sono sospese tutte le attività scolastiche. E’ scontato sottolineare quindi, che questi giorni siano diversi per ogni città, grande o piccola che sia.

Dopo il 2 giugno, manca davvero poco alla fine dell’anno scolastico. Nello specifico nel Lazio, l’ultimo giorno di scuola stabilito coincide con la data di sabato 8 giugno.

Non ci resta quindi che augurare a tutti gli studenti un buon rientro a scuola, augurandogli anche di vivere a pieno tutte le esperienze che questo nuovo anno scolastico avrà in serbo per loro, e di coniugare nel miglior modo possibile il relax con la crescita personale e culturale.