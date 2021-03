CalloGel: opinioni mediche, controindicazioni, ingredienti, prezzo in farmacia e sito ufficiale

CalloGel, noto anche con il nome di Callo Gel, è il nuovo e innovativo gel realizzato con una formulazione naturale al 100% che vi aiuterà a liberarvi una volta per tutte di quei fastidiosi calli e duroni che si formano sui vostri piedi. Questa crema riuscirà a idratare la vostra pelle in pochissimo tempo grazie al burro di karité contenuto al suo interno.

Ma siamo sicuri che funziona davvero e non è una truffa online? A seguire troverete tutte le informazioni utili sugli ingredienti, i benefici, le istruzioni d’uso, le possibili controindicazioni o effetti collaterali, il prezzo in farmacia e come è possibile acquistare il gel tramite il sito ufficiale. Inoltre vedremo cosa ne pensano gli esperti del settore, andando a leggere le loro opinioni mediche e le recensioni dei clienti che l’hanno già provato.

Ingredienti CalloGel: benefici e possibili controindicazioni del gel contro calli e duroni

Il nuovo CalloGel è la rivoluzionaria e innovativa crema progettata da un’azienda italiana con una speciale formulazione fatta solo con ingredienti al 100% naturali. Tra i principi attivi che compongono questo gel troviamo:

Acido Salicilico : una sostanza dalle grandi proprietà cheratolitiche (dissolve la cheratina che costituisce gli ispessimenti della cute) che, se utilizzata con una elevata concentrazione (40%), è efficace contro calli, duroni e verruche;

: una sostanza dalle grandi proprietà cheratolitiche (dissolve la cheratina che costituisce gli ispessimenti della cute) che, se utilizzata con una elevata concentrazione (40%), è efficace contro calli, duroni e verruche; Burro di Karitè: questo speciale ingredienti permette una perfetta idratazione della vostra pelle e che aiuta a prevenire una nuova formazione di calli e duroni.

Gli ingredienti scelti sono naturali, sicuri, funzionali e per questo motivo tutti possono usare CalloGel senza pericoli in quanto questa crema non presenta alcuna controindicazione o effetto collaterale. Non ci saranno rischi per la vostra salute, in quanto prima di essere messo in commercio questo gel è stato testato in laboratorio dai migliori specialisti del settore.

Recensioni Callo Gel: funziona davvero o è una truffa? Le opinioni mediche e dei clienti

Prima di fare qualsiasi acquisto, soprattutto online, è opportuno informazioni sul prodotto che si va ad acquistare in quanto è sempre più facile imbattersi in una delle tantissime truffe presenti sul web. Per questo motivo in questo paragrafo abbiamo deciso di riportarvi le recensioni dei clienti che hanno avuto modo di provare il nuovo CalloGel e hanno condiviso la propria esperienza online.

Tuttavia prima di leggere alcuni dei loro commenti, vi diciamo che questa crema al 100% naturale viene consigliata anche dagli esperti e specializzati del settore come il Dottor Mario Missori, specialista dermatologo della cura del piede, che afferma che finora l’unica soluzione per eliminare calli e duroni è sempre stata l’intervento meccanico con ablazione ove possibile. Ma dopo aver testato Callo Gel ha deciso di consigliarlo ai suoi pazienti in quanto è efficace e sicuro, uno dei migliori prodotti disponibili sul mercato. Ma vediamo adesso alcune delle testimonianze dei clienti:

“Da tempo soffrivo di fastidiosi calli che non mi permettevano di camminare bene e ogni sera ero costretta a mettere i miei piedi nell’acqua calda per calmare il dolore. Il mio medico però mi ha consigliato CalloGel e finalmente ho risolto tutti i miei problemi e i calli sono pian piano spariti. Consigliatissimo”. Elena D. “Il nuovo CalloGel è un prodotto fantastico e quasi miracoloso visto che in poco tempo è riuscito ad eliminare i duroni che avevo ai piedi. La spedizione è arrivata nei tempi stabili e vista la formulazione al 100% naturale non presenta controindicazioni. Ottimo prodotto”. Giancarlo P.

CalloGel: prezzo in farmacia e come acquistare tramite il sito ufficiale

Dopo esserci accertati che il nuovo CalloGel funziona e non si tratta di una truffa online, vediamo adesso quanto costa e dove è possibile trovare in vendita questo innovativo gel per calli e duroni. Vi diciamo subito che questo prodotto difficilmente potrete acquistarlo nelle normali farmacie o parafarmacie in quanto l’unica crema originale della linea HTF è in vendita solo ed esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda produttrice.

Non dovrete far altro che compilare correttamente il modulo d’ordinazione che trovate all’interno del portale inserendo tutti i vostri dati anagrafici, comprensivi di nome, cognome e indirizzo di residenza e il vostro numero di telefono cellulare. Inoltre potrete lasciare una nota per il corriere dove indicare eventuali indicazioni aggiuntive per la consegna come ad esempio specificare il nome sul citofono o quello di una vostra vicina/o a cui lasciare il pacco in caso di vostra assenza.

Completata questa operazione e l’acquisto, la spedizione vi arriverà comodamente a casa vostra nel giro di 1-2 giorni lavorativi e la consegna sarà del tutto gratuita per i clienti. Le modalità di pagamento disponibili sono due: in contanti al corriere espresso oppure in anticipo tramite carta di credito, PayPal o PostePay.

Ma quanto costa Callo Gel? Attualmente sul sito ufficiale sono disponibili diverse promozioni che vi permetteranno di acquistare questa crema ad un prezzo super conveniente.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono le offerte e cosa comprendono: