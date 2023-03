Quante calorie ha una cena al sushi all you can eat?

Tra i cibi preferiti dai più giovani (e non solo) troviamo sicuramente il sushi, la pietanza di origine giapponese a base di pesce crudo e riso bianco. Se da una parte, la formula all you can eat è molto vantaggiosa poiché consente di risparmiare sulle portate di pesce ordinate, dall’altro però è vero anche che dal punto di vista nutrizionale potrebbe non deporre a favore della nostra dieta. Per concedersi una cena a base di sushi senza eccedere con le calorie, vediamo di seguito le calorie medie di ogni tipologia di sushi e la stima totale assunta.

Tutte le tipologie di sushi: calorie medie

Benché a base di pesce crudo e riso bianco, il sushi è una pietanza che contiene le sue calorie. Come è facilmente intuibile la quantità di calorie contenute all’interno del sushi dipende dalla quantità di sushi che si assume. Più sushi si consuma, più calorie apportiamo al nostro fabbisogno giornaliero. Inoltre, ad aumentare il numero di calorie concorre anche la presenza o meno di ingredienti aggiuntivi che, di solito, troviamo nelle differenti tipologie di sushi.

In altre parole, quindi, la parola chiave per conoscere le calorie contenute nel sushi è la quantità. Ed è proprio su questo che si basa la formula all you can eat, sulla possibilità di mangiare quanto più sushi desideriamo a un prezzo fisso. Pertanto, questa scelta è molto distante da un intento dietetico, poiché, come abbiamo visto, un apporto eccessivo di sushi ha la sua buona dose di calorie. Questo, dunque, ci porta alla nostra domanda principale: quante calorie ha una cena a base di sushi all you can eat?

A questa domanda, possiamo provare a dare una risposta calcolando una stima di media, che tenga in considerazione le calorie contenute in ogni tipologia di sushi. Tra le pietanze maggiormente consumate durante una cena all you can eat troviamo:

Nigiri

Partiamo dalla tipologia più semplice di sushi e forse anche quella più iconica e rappresentativa del sushi. Il nigiri consiste in una fettina di pesce, generalmente tagliata sottile, appoggiata al di sopra di una piccola quantità di riso bianco. Di solito, una porzione di nigiri è costituita da due pezzi, per un totale medio di calorie contenute che va dalle 60 alle 100 kcal (30-90 kcal per singolo pezzo). Il quantitativo di calorie varia a seconda del tipo di pesce:

Salmone: 50-55 kcal (in assoluto il pesce più grasso)

Tonno: 40-45 kcal

Polpo: 35-40 kcal

Gambero: 35-40 kcal

Hosomaki

In questo caso si tratta della variante più piccola di sushi roll, la quale consiste in un piccolo rotolo di riso, ripieno di pesce o altri ingredienti, e circondato dall’alga nori, la famosa alga salata di colore verde scuro, usata per moltissime altre pietanze di tradizione orientale. Solitamente una porzione di hosomaki comprende circa 4/6 rolls e il numero medio di calorie si gira tra le 20 e le 25 kcal al pezzo. Anche in questo caso, il valore delle calorie cambierà in base al tipo di ingrediente presente all’interno del roll:

Hosomaki salmone: 20-25 kcal

Hosomaki tonno: 20-24 kcal

Hosomaki granchio: 15-20 kcal

Hosomaki avocado: 35-40 kcal (notoriamente molto più proteico e grasso di tutti gli ingredienti)

Uramaki

Il piatto principe dell’all you can eat, anche perché è quello del quale esistono più varianti e versioni come ad esempio il California Roll (variante tutta made in USA), inventata dai cuochi giapponesi trasferiti in California. A differenza degli hosomaki, gli uramaki sono arrotolati esattamente al contrario: al di fuori c’è il riso, mentre al suo interno troviamo l’alga e i vari ingredienti. Tra tutti i piatti di sushi, gli Uramaki, proprio perché sono i piatti più ricchi di ingredienti, sono quelli con l’apporto maggiore di calorie. Si stima infatti che una porzione di uramaki (dai 4 agli 8 pezzi), possa contenere dalle 180 alle 450 kcal.

Anche in questo caso le calorie contenute in una porzione di uramaki dipendono molto dal tipo di pesce e dalla quantità di ingredienti utilizzati per la loro preparazione:

California Roll: 290-310 kcal (si tratta della versione più caloria tra gli uramaki

Tempura roll: 410-440 kcal

Uramaki salmone Philadelphia: 380-400 kcal

Uramaki avocado: 180-210 kcal

Sashimi

Gli amanti del sushi, apprezzano molto anche questa variante della pietanza che però non prevede il riso. Si tratta di sottili strisce di pesce che vengono consumate fresche e crude, accompagnate, solitamente, da salsa di soia. Solitamente l’apporto medio di una porzione di sashimi va dalla 100 kcal e può arrivare fino alle 200 kcal:

Sashimi di salmone: 180-200 kcal

Sashimi di tonno: 170-190 kcal

Sashimi di spigola: 130-140 kcal

Sashimi di branzino: 135-145 kcal

Naturalmente, all’all you can eat è possibile mangiare anche altre tipologie di pietanze, come ad esempio la tempura di gamberi: una vera prelibatezza che, tuttavia è forse la pietanza più ipercalorica dell’intera cena al sushi poiché le calorie contenute sono comprese tra 145 e 170 kcal.

Infine, nel conteggio delle calorie, dobbiamo sempre considerare che l’aggiunta di eventuali ingredienti, quali: salsa di soia, wasabi ecc., può far lievitare l’apporto di calorie medio della portata.

Stima totale di calorie assunte durante una cena a base di sushi

Dunque, come abbiamo potuto osservare, l’apporto medio di calorie per una cena a base di sushi dipenderà molto dalle portate ordinate.

Per conoscere quindi quale potrebbe essere una stima delle calorie assunte durante un’intera cena a base di sushi, proviamo a immaginare che vengano ordinate, almeno una di tutte le portate che abbiamo elencato sopra:

Nigiri Salmone (50-55 kcal)

Nigiri Tonno (40-45 kcal)

Hosomaki avocado (35-40 kcal)

California Roll (290-310 kcal)

Tempura roll (410-440 kcal)

Sashimi di salmone (180-200 kcal)

Sashimi di tonno (170-190 kcal)



Sommando le calorie assunte dalle portate, le calorie dovrebbero essere circa 185-190 per singola portata, per un totale medio di circa 1280-1300 kcal totali.

Si tratta chiaramente di cifre approssimative ed estremamente variabili in base alle portate consumate e agli ingredienti aggiunti, che tuttavia è utile conoscere per gustarsi una cena all you can eat senza eccedere troppo, soprattutto se si sta seguendo una dieta ipocalorica.

Quante calorie ha una cena al sushi all you can eat?

Tra i cibi preferiti dai più giovani (e non solo) troviamo sicuramente il sushi, la pietanza di origine giapponese a base di pesce crudo e riso bianco.

Nel nostro paese, almeno recentemente, i locali che offrono cene e pranzi a base di sushi sono letteralmente spopolati, soprattutto quelli che offrono la formula all you can eat, che consente di mangiare sushi senza limiti pagando una quota fissa.

Se da una parte, la formula all you can eat è molto vantaggiosa poiché consente di risparmiare sulle portate di pesce ordinate, dall’altro però è vero anche che dal punto di vista nutrizionale potrebbe non deporre a favore della nostra dieta.

Per concedersi una cena a base di sushi senza eccedere con le calorie, vediamo di seguito le calorie medie di ogni tipologia di sushi e la stima totale assunta.

Tutte le tipologie di sushi: calorie medie

Benché a base di pesce crudo e riso bianco, il sushi è una pietanza che contiene le sue calorie. Come è facilmente intuibile la quantità di calorie contenute all’interno del sushi dipende dalla quantità di sushi che si assume. Più sushi si consuma, più calorie apportiamo al nostro fabbisogno giornaliero. Inoltre, ad aumentare il numero di calorie concorre anche la presenza o meno di ingredienti aggiuntivi che, di solito, troviamo nelle differenti tipologie di sushi.

In altre parole, quindi, la parola chiave per conoscere le calorie contenute nel sushi è la quantità. Ed è proprio su questo che si basa la formula all you can eat, sulla possibilità di mangiare quanto più sushi desideriamo a un prezzo fisso. Pertanto, questa scelta è molto distante da un intento dietetico, poiché, come abbiamo visto, un apporto eccessivo di sushi ha la sua buona dose di calorie. Questo, dunque, ci porta alla nostra domanda principale: quante calorie ha una cena a base di sushi all you can eat?

A questa domanda, possiamo provare a dare una risposta calcolando una stima di media, che tenga in considerazione le calorie contenute in ogni tipologia di sushi. Tra le pietanze maggiormente consumate durante una cena all you can eat troviamo:

Nigiri

Partiamo dalla tipologia più semplice di sushi e forse anche quella più iconica e rappresentativa del sushi. Il nigiri consiste in una fettina di pesce, generalmente tagliata sottile, appoggiata al di sopra di una piccola quantità di riso bianco. Di solito, una porzione di nigiri è costituita da due pezzi, per un totale medio di calorie contenute che va dalle 60 alle 100 kcal (30-90 kcal per singolo pezzo). Il quantitativo di calorie varia a seconda del tipo di pesce:

Salmone: 50-55 kcal (in assoluto il pesce più grasso)

Tonno: 40-45 kcal

Polpo: 35-40 kcal

Gambero: 35-40 kcal

Hosomaki

In questo caso si tratta della variante più piccola di sushi roll, la quale consiste in un piccolo rotolo di riso, ripieno di pesce o altri ingredienti, e circondato dall’alga nori, la famosa alga salata di colore verde scuro, usata per moltissime altre pietanze di tradizione orientale. Solitamente una porzione di hosomaki comprende circa 4/6 rolls e il numero medio di calorie si gira tra le 20 e le 25 kcal al pezzo. Anche in questo caso, il valore delle calorie cambierà in base al tipo di ingrediente presente all’interno del roll:

Hosomaki salmone: 20-25 kcal

Hosomaki tonno: 20-24 kcal

Hosomaki granchio: 15-20 kcal

Hosomaki avocado: 35-40 kcal (notoriamente molto più proteico e grasso di tutti gli ingredienti)

Uramaki

Il piatto principe dell’all you can eat, anche perché è quello del quale esistono più varianti e versioni come ad esempio il California Roll (variante tutta made in USA), inventata dai cuochi giapponesi trasferiti in California. A differenza degli hosomaki, gli uramaki sono arrotolati esattamente al contrario: al di fuori c’è il riso, mentre al suo interno troviamo l’alga e i vari ingredienti. Tra tutti i piatti di sushi, gli Uramaki, proprio perché sono i piatti più ricchi di ingredienti, sono quelli con l’apporto maggiore di calorie. Si stima infatti che una porzione di uramaki (dai 4 agli 8 pezzi), possa contenere dalle 180 alle 450 kcal.

Anche in questo caso le calorie contenute in una porzione di uramaki dipendono molto dal tipo di pesce e dalla quantità di ingredienti utilizzati per la loro preparazione:

California Roll: 290-310 kcal (si tratta della versione più caloria tra gli uramaki

Tempura roll: 410-440 kcal

Uramaki salmone Philadelphia: 380-400 kcal

Uramaki avocado: 180-210 kcal

Sashimi

Gli amanti del sushi, apprezzano molto anche questa variante della pietanza che però non prevede il riso. Si tratta di sottili strisce di pesce che vengono consumate fresche e crude, accompagnate, solitamente, da salsa di soia. Solitamente l’apporto medio di una porzione di sashimi va dalla 100 kcal e può arrivare fino alle 200 kcal:

Sashimi di salmone: 180-200 kcal

Sashimi di tonno: 170-190 kcal

Sashimi di spigola: 130-140 kcal

Sashimi di branzino: 135-145 kcal

Naturalmente, all’all you can eat è possibile mangiare anche altre tipologie di pietanze, come ad esempio la tempura di gamberi: una vera prelibatezza che, tuttavia è forse la pietanza più ipercalorica dell’intera cena al sushi poiché le calorie contenute sono comprese tra 145 e 170 kcal.

Infine, nel conteggio delle calorie, dobbiamo sempre considerare che l’aggiunta di eventuali ingredienti, quali: salsa di soia, wasabi ecc., può far lievitare l’apporto di calorie medio della portata.

Stima totale di calorie assunte durante una cena a base di sushi

Dunque, come abbiamo potuto osservare, l’apporto medio di calorie per una cena a base di sushi dipenderà molto dalle portate ordinate.

Per conoscere quindi quale potrebbe essere una stima delle calorie assunte durante un’intera cena a base di sushi, proviamo a immaginare che vengano ordinate, almeno una di tutte le portate che abbiamo elencato sopra:



Nigiri Salmone (50-55 kcal)

Nigiri Tonno (40-45 kcal)

Hosomaki avocado (35-40 kcal)

California Roll (290-310 kcal)

Tempura roll (410-440 kcal)

Sashimi di salmone (180-200 kcal)

Sashimi di tonno (170-190 kcal)



Sommando le calorie assunte dalle portate, le calorie dovrebbero essere circa 185-190 per singola portata, per un totale medio di circa 1280-1300 kcal totali.

Si tratta chiaramente di cifre approssimative ed estremamente variabili in base alle portate consumate e agli ingredienti aggiunti, che tuttavia è utile conoscere per gustarsi una cena all you can eat senza eccedere troppo, soprattutto se si sta seguendo una dieta ipocalorica.