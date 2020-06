Calorie Pane: bianco, integrale, azzimo, al carbone vegetale, Carasau, arabo, di segale, ai cereali, tostato e di soia

Il pane è uno degli alimenti più apprezzati al mondo, che può essere prodotto in ogni declinazione: dal dolce al salato, dal calorico al povero di calorie, dal gustoso a quello senza sale.

Solitamente è tendenza demonizzare il pane, essendo un carboidrato, perciò molti lo eliminano dalle diete per non incorrere in troppe calorie. Ma il pane, al contrario di quello che credono molti, può essere presente in porzioni modeste anche nelle diete più ferree.

Esistono diverse tipologie di pane, a seconda della farina usata o dell’aggiunta di ingredienti e ognuna di queste ha un importo calorico diverso dalle altre.

Vediamo le calorie del pane bianco, del pane integrale, del pane azzimo, del pane al carbone vegetale, del pane Carasau, del pane arabo, del pane di segale, del pane ai cereali, del pane tostato e del pane di soia.

Quante calorie ha il pane bianco?

Il pane bianco è uno dei tipi di pane più comuni e apprezzati. Si tratta di un tipo di pane fatto con la farina di frumento a cui sono stati tolti la crusca e il germe. In questo modo, la farina ha un periodo più lungo di conservazione sia nella fase di transito che nella fase di stoccaggio, mancando l’olio contenente nella crusca.

Molto spesso la farina che viene usata per fare il pane bianco viene sbiancata mediante il bromato di potassio o il diossido di cloro, per togliere tutti gli aloni gialli della farina e rendere i tempi di cottura più prevedibili.

Il pane bianco è una delle tipologie più apprezzate al mondo e viene consumato in quantità veramente maestose sia in Italia che all’estero, ma è anche una delle tipologie di pane che ha un maggiore numero di calorie nel consumo.

100 grammi di pane bianco apportano all’organismo ben 238 calorie, un valore piuttosto alto se parliamo di pane.

Calorie del pane integrale

Il pane integrale è il tipo di pane che viene consigliato maggiormente nelle diete dimagranti, questo perché gli alimenti integrali hanno un basso indice glicemico e, contemporaneamente, permettono di rallentare l’assorbimento degli zuccheri e dei grassi che sono presenti nel pasto che stiamo consumando

Il pane integrale può essere formato da farina integrale completa oppure dalla farina ricostituita (ovvero farina bianca a cui viene aggiunta una parte di crusca). Gli alimenti integrali in generale andrebbero preferiti per il grande benessere che regalano al corpo: la quantità di fibre contenuta nel pane integrale permette di rallentare l’assorbimento dei grassi e degli zuccheri nel pasto, garantendo, quindi, un rilascio delle energie più lentamente e diffuso in tutta la giornata.

In 100 grammi di pane integrale troviamo 226 calorie: come abbiamo visto, il divario tra pane integrale e pane bianco non è notevole, ma la quantità di fibre contenute nel pane integrale rende quest’ultimo la scelta ideale durante le diete dimagranti.

Quante calorie ha il pane azzimo

Il pane azzimo è quel tipo di pane che viene preparato semplicemente con farina di cereali e acqua; a questo tipo di pane non viene aggiunto il lievito e non subisce alcun processo di fermentazione. Solitamente l’impasto viene steso e cotto per due o tre minuti e può preparato sia con l’aggiunta di sale che no.

Si tratta di una tipologia di pane con numerose proprietà: innanzitutto, si tratta di un pane che può essere consumato anche dai soggetti che sono intolleranti al lievito, è un pane che, grazie alla sua composizione chimica, permette un maggiore senso di sazietà, è molto facile da preparare, è totalmente assente di colesterloro è ricco di fibre ed essendo senza lieviti, non dà problemi intestinali o di meteorismo.

In 100 grammi di pane azzimo, troviamo 377 calorie.

Quante calorie ci sono nel pane al carbone vegetale?

Recentemente ci sarà capitato sempre più spesso di andare dal panettiere e vedere del pane o della focaccia nera: si tratta, infatti, di prodotti al carbone vegetale.

Il pane al carbone vegetale si prepara in modo molto simile al pane classico ma, durante la preparazione, si aggiunge un pizzico di carbone vegetale, che gli regala il tipico colore nero. Il carbone vegetale deriva dal legno di diverse essenze (come il pioppo, la betulla o il salice) oppure dai gusci e dai nocicoli della frutta seccata ad alte temperature in ambienti con poco ossigeno. Il carbone vegetale si ottiene da una combustione senza fiamma e dal carbone si ottiene una polvere molto fina, porosa e inodore.

Il carbone vegetale ha la capacità di catturare i liquidi, i gas, i batteri, i virus e le tossine che sono presenti nel tratto gastrointestinale. Ci sono, però, delle controindicazioni: alcuni farmaci non hanno effetto se vengono assunti mezz’ora prima o due ore dopo aver assunto del carbone vegetale. Ma non è tutto, negli Stati Uniti il carbone vegetale è stato vietato perché contiene benzopirene, una sostanza che è risultata cancerogena. Perciò bisogna fare attenzione al consumo di pane, o di qualsiasi altro alimento, al carbone vegetale.

In 100 grammi di pane al carbone vegetale troviamo 307 calorie.

Calorie pane Carasau: quante ce ne sono?

Il pane Carasau è un pane tipicamente sardo, che si è diffuso ormai in tutta Italia. Ha l’aspetto di un disco molto sottile e croccante e ha un periodo di conservazione molto lungo. Proprio per la sua croccantezza, nel resto d’Italia viene spesso chiamato “carta da musica”. Per prepararlo bastano il lievito, il sale, l’acqua e la semola di grano duro.

Il pane Carasau si consuma sia al naturale, nella sua consistenza secca oppure si immerge rapidamente nell’acqua per dargli la morbidezza necessaria per essere avvolto come una piadina intorno a salumi e formaggi; il pane Carasau viene usato spesso anche in ricette più elaborate come con carni rosse o come lasagna.

Il pane Carasau è mancante di mollica e questo gli permette di avere un basso apporto lipidico, ma è anche molto ricco di sali minerali e vitamine e povero di grassi.

In 100 grammi di pane Carasau troviamo 350 calorie.

Calorie pane arabo

Il pane arabo è un tipico pane turco che appare schiacciato, poco cotto e molto simile alla piadina italiana, anche se più elastico. Il pane arabo è prodotto con la farina di grano e solitamente si mangia arrotolato e ripieno di condimento, come il kebab.

Il pane arabo è una buona fonte di energia, di vitamine e di sali minerali. Ha tanti benefici: il pane arabo facilita il movimento intestinale, dà immediatamente un grande senso di sazietà ed è ottimo nelle diete. Grazie alla farina di grano duro, il pane arabo ha un’alta percentuale di proteine, di glutine e di fibra alimentare, oltre ad avere un’alta presenza di carotenoidi, ovvero delle sostanze molto antiossidanti e che permettono di prevenire l’invecchiamento cellulare e utili nella prevenzione di alcuni tumori.

Oltre al consumo con carne, come il kebab, il pane arabo è adatto come accompagnamento a sale particolati tipicamente orientali (il pane arabo, infatti, è molto consumato in Turchia, Grecia e nord Africa).

In 100 grammi di pane arabo abbiamo 275 calorie.

Quante calorie contiene il pane di segale?

Il pane di segale viene preparato con l’utilizzo di farina di segale pura oppure mescolando farina di grano tenero e farina di segale pura. All’aspetto si riconosce grazie al suo colore bruno.

Il pane di segale, soprattutto quello fatto con farina integrale, è molto ricco di fibre e queste contribuiscono al senso di sazietà e aiutano l’organismo ad eliminare le tossine e a tenere sotto controllo il livello di colesterolo nel sangue. Non solo, il pane di segale, avendo un basso indice glicemico è il pane adatto per chi soffre di diabete e aiuta a tenere sotto controllo il livello di zuccheri nel sangue. Il pane di segale si presenta anche come valido aiuto per chi soffre di stitichezza ed è una grande fonte di vitamine e di sostanze utili al nostro organismo, come la vitamina B, il potassio, il calcio e il magnesio. Ha un basso contenuto calorico, perciò è l’alternativa adatta per chi affronta una dieta a basso consumo calorico. Inoltre, grazie a tutte le sostanze presenti, il pane di segale è molto utile per chi soffre di pressione alta, di depressione, di stanchezza e di astenia.

In 100 grammi di pane di segale ci sono 230 calorie, quindi si tratta di un pane adattissimo per chi sta facendo una dieta ipocalorica.

Calorie del pane ai cereali: quante ne contiene?

Tra le tipologie di pane migliori troviamo sicuramente il pane ai cereali. Si tratta di un pane che ha un apporto calorico minore rispetto a quello bianco, ma è anche più ricco di fibre (ha circa il doppio delle fibre in più rispetto al pane bianco) e più ricco di vitamine e minerali (come il ferro e il calcio). Il pane ai cereali ha un ridotto indice glicemico ed è più ricco di fibre e questo rallenta l’assorbimento dei carboidrati da parte dell’organismo, ciò porta anche ad un maggiore senso di sazietà.

Nel pane ai cereali, come dice ovviamente il nome, troviamo diversi cereali: l’avena (che serve a regolare i livelli di colesterolo nel sangue e a combattere la depressione, il nervosismo e l’insonnia), l’orzo (che ha proprietà antinfiammatorie ed è utile anche contro la stitichezza), la segale (che aiuta l’intestino e la flora intestinale, ma rallenta anche l’assorbimento degli zuccheri da parte dell’organismo) e diversi semi, come i semi di girasole (che garantiscono un buon funzionamento dell’intestino e aiutano a prevenire alcune malattie respiratorie), i semi di lino (che migliorano le funzioni digestive e sono molto utili per prevenire alcune patologie dell’apparato cardiovascolare, ma aiutano anche a combattere contro i problemi di stitichezza) e i semi di sesamo (conosciuti per le proprietà antiossidanti e anti cancro, ma aiutano anche a controllare la pressione sanguigna con un effetto anti-ipertensivo, oltre a regalare benefici alle ossa, al fegato e a ridurre i reumatismi e i dolori articolari).

Nel pane ai cereali troviamo farina di segale, farina di lino, farina di sesamo, farina di semi di girasole, farina di orzo, farina di avena e lievito.

In 100 grammi di pane ai cereali troviamo 225 calorie.

Calorie del pane tostato

Molto spesso nelle diete, i nutrizionisti e i dietologi consigliano di tostare il pane prima di consumarlo, vi siete mai chiesti il perché?

La tostatura del pane permette all’organismo di digerirlo meglio e di evitare mal di stomaco e pancia gonfia. Il pane tostato è più facile da digerire ed evita l’accumulo dei succhi gastici, che sono pericolosi per lo stomaco e che sono difficili da smaltire da parte dell’organismo.

Ovviamente bisogna prestare attenzione durante la tostatura: evitare assolutamente di bruciare il pane, altrimenti ci possono essere degli effetti nocivi che possono ripercuotersi anche sul sistema nervoso e sul sistema riproduttivo, oltre a favorire alcune forme tumorali.

Tostare il pane permette di eliminare l’umidità dal pane e abbassare l’indice glicemico.

Il pane tostato ha 298 calorie ogni 100 grammi.

Quante calorie ha il pane alla soia?

La soia ha preso sempre più piede nella nostra dieta da alcuni anni e ci ritroviamo di fronte a diversi alimenti nei quali è presente questo legume. La soia è un legume di origini asiatiche e ha diverse proprietà benefiche, come la capacità di abbassare il colesterolo, ma ha anche proprietà benefiche sul sistema nervoso e sul sistema digerente.

La soia ha numerosi benefici: contiene molti minerali, come il calcio, il potassio, il fosforo, il magnesio e il ferro, contiene molta vitamina A e alcune vitamine del gruppo B (come la vitamina B1, la vitamina B2, etc.), ha un alto contenuto di fibre, che aiutano a combattere la stitichezza, a regolarizzare il livello di glicemia nel sangue e a regolarizzare il livello di colesterolo nel sangue. Oltretutto, diversi studi hanno rivelato come il consumo della soia possa aiutare nella prevenzione dell’osteoporosi, dell’intestino pigro e nella prevenzione contro alcune forme tumorali.

In 100 grammi di pane alla soia troviamo 276 calorie.