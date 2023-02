Calorie prosciutto cotto e crudo: 100 grammi, con panino, formaggio e sottiletta

Tra le merende più apprezzate, sia dagli adulti che dai bambini, troviamo sicuramente un bel panino. Che si tratti di un sandwich, oppure di una soluzione più casereccia realizzata magari con del pane fatto in casa, poco importa, il panino è sempre in cima alla lista dei cibi perfetti per saziare la nostra fame. Se poi viene farcito con salumi, formaggi e quant’altro possa venirvi in mente, sazieremo senz’altro anche la nostra gola! Tuttavia, è opportuno sapere che, per quanto goloso e buono possa essere un panino, alleato perfetto per chi mangia fuori casa, non è sempre consigliato all’interno di uno stile alimentare sano. In questo articolo vedremo quale è l’apporto calorico di un panino e soprattutto, quante calorie ha un panino al prosciutto.

Quante calorie hanno 100 grammi di prosciutto cotto e crudo?

Per quanto possa essere molto saporito e soprattutto molto goloso, il panino, purtroppo, è tra i cibi con l’apporto calorico più alto, anche rispetto a un piatto di pasta. Questo perché, essenzialmente, un panino contiene un’elevata percentuale di carboidrati ai quali devono essere aggiunte le calorie, inevitabili, contenute dalle varie farciture.

Naturalmente, come abbiamo già lasciato intuire, a fare la differenza tra un panino iper e ipo calorico sono gli ingredienti con i quali si decide di farcirlo. Infatti, di per sé, un panino senza troppi ingredienti non contiene molte calorie, anche perché per la maggior parte è costituito da pane o, comunque, da prodotti da forno. Anche se, non dobbiamo mai dimenticarci, che il pane contiene un’alta percentuale carboidrati che, soprattutto per chi segue una dieta, non sono particolarmente indicati.

A proposito di farcitura, sappiamo che. tra gli ingredienti preferiti per farcire un panino, sicuramente troviamo gli affettati e, tra gli affettati, quello prediletto dalla maggior parte delle persone per preparare un panino è il prosciutto, nelle sue due varianti: cotto e crudo.

Tra le due tipologie esiste tuttavia una differenza sostanziale: il prosciutto cotto viene realizzato spesso con l’aggiunta di sostanze grasse e conservanti, il prosciutto crudo, invece, viene realizzato con un processo di lavorazione del tutto naturale. Va da sé, quindi, che il prosciutto crudo sia di base molto meno grasso e quindi più ipocalorico del prosciutto cotto e non è un caso, infatti, che venga spesso consigliato all’interno di una dieta, come alleato per combattere la fame.

Di solito, a 100 grammi di prosciutto crudo corrispondono circa 150 /160 a seconda che venga consumato con il grasso o meno. Naturalmente, la percentuale di calorie diminuisce nel caso in cui il prosciutto sia più o meno magro, ma comunque rimaniamo intorno ai 130/150 calorie per 100 grammi. Perciò, possiamo dire che si tratti di un alimento davvero molto magro.

Per quanto riguarda, invece, il prosciutto cotto, il discorso è differente.

Come prima cosa, occorre fare una precisazione doverosa: per valutare il valore nutrizionale del prosciutto bisogna considerare prima di tutto la sua qualità.

Infatti, a seconda del tipo di prosciutto che decidiamo di usare per riempire il nostro panino, il valore nutrizionale e calorico cambia, in alcuni casi, anche sensibilmente. A tal proposito, vogliamo ricordare che il Ministero della Salute ha stilato una classifica dei prosciutti in base al loro apporto calorico che aiuta ad orientarsi nel caso in cui si volesse avere qualche informazione più accurata in merito al prosciutto che consumiamo.

In base ai parametri stabiliti dal Ministero, le varie tipologie di prosciutto cotto rientrano in tre gruppi:

prosciutto cotto di alta qualità;

prosciutto cotto scelto;

prosciutto cotto.

Laddove, ovviamente, il prosciutto molto di alta qualità è quello che possiede più calorie aggiuntive, a differenza del prosciutto cotto semplice che invece ne possiede in percentuale minore.

Per 100 grammi di prosciutto cotto si va dalle 119 kcal fino alle 200 kcal, che è possibile trovare in un prosciutto definito di alta qualità. Mediamente comunque, un prosciutto cotto da banco, che è possibile acquistare presso il supermercato, nel reparto freschi, può contenere tra le 160 e le 180 kcal per 100 grammi.

Quante calorie può avere un panino al prosciutto?

Se dunque, vogliamo conoscere quante calorie sono presenti in un panino farcito con il prosciutto, occorre considerare anche le calorie del panino che, ovviamente andranno sommate a quelle del prosciutto.

Anche in questo caso, per fare il calcolo delle calorie sarà necessario valutare la quantità di pane e di prosciutto che vogliamo mangiare. Immaginiamo un panino di 100 g di pane, farcito con circa 50 g di prosciutto. All’incirca, le calorie contenute nel panino saranno 400 kcal che, naturalmente varieranno in base alla tipologia di prosciutto: se ad esempio il prosciutto è crudo le calorie potrebbero essere anche essere 300/350 kcal, mentre nel caso del prosciutto cotto, le calorie saranno invece superiori, tra i 400 e i 450 kcal.

Esempio 1: calorie di un panino con prosciutto cotto e formaggio

Il discorso cambia molto, invece, se nel panino aggiungiamo anche altri ingredienti come ad esempio il formaggio. In questo caso, invece, l’apporto calorico sarà superiore e sarà anche determinato dalla tipologia di formaggio che decidiamo di usare. Mediamente, le calorie di un panino con il formaggio – come ad esempio la fontina, oppure l’emmental – sono circa 352/372 kcal. Naturalmente stiamo considerando dei valori ipotetici tali che considerano 100g di panino, e 50 g di farcitura (25 g di prosciutto e 35 g di formaggio).

Esempio 2: calorie panino prosciutto crudo e sottiletta

Nel caso della sottiletta, invece, il rapporto cambia. Infatti, anche se in accoppiamento con il prosciutto crudo, notoriamente meno grasso e ipocalorico del prosciutto cotto, l’apporto calorico è superiore poiché la sottiletta è un formaggio molto grasso e ricco di conservanti che contribuiscono ad innalzata la percentuale di calorie del prodotto. In questo caso, infatti, le calorie contenute in un panino farcito con prosciutto crudo e sottiletta oscillano tra le 385 e 395 kcal.

In definitiva, un panino con il prosciutto può essere sia un valido alleato per tenere sotto controllo il proprio peso senza sentire i morsi della fame, sia un cibo decisamente ricco di grassi che, in alcuni casi è sconsigliato assumere.