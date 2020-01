Calze Confort: recensioni, funzionano o è una truffa, prezzo in farmacia e sul sito ufficiale

In commercio sono arrivate le nuove Calze Confort, che non hanno una funzione estetica ma legata alla salute. In base alle recensioni scopriamo quindi se funzionano o se si tratta di una truffa. Vediamo inoltre quanto vengono a costare in farmacia e sul sito ufficiale.

Calze Confort: a cosa servono e come usarle

Vi sono delle calze speciali che possono aiutare le persone con problemi di circolazione, specialmente le donne. Queste tipologie di calze sono studiare appositamente per ridurre l’affaticamento. D’altra parte questi problemi sono sempre più diffusi tra le donne anche giovani e sono dovuti a vari fattori posturali ed ereditari. Per non parlare dell’effetto antiestetico delle vene varicose sulle gambe.

Senza dover ricorrere pertanto a farmaci o a terapie costose le calze speciali di questo genere , specialmente nei casi meno gravi, possono alleviare i problemi di affaticamento delle gambe. Tali problematiche possono peggiorare con l’età oppure a causa di una gravidanza. In questo caso il peso da dover sopportare può generare disturbi alle gambe delle donne gravide.

Un prodotto di questo tipo di ultima generazione sono le Calze Confort, prodotte dall’azienda DMC. Scopriamo nello specifico a cosa servono e come usarle.Trattandosi di un articolo nuovo saranno sicuramente in pochi a conoscerlo. Cercheremo quindi di capirci qualcosa di più a proposito.

Le Calze Confort sono state studiate con l’obiettivo di ridurre i gonfiori e i dolori alle gambe e migliorare la circolazione sanguigna. Sono un dispositivo medico certificato. Ciò significa che possono essere utilizzate con finalità terapeutiche e diagnostiche. In base a quello che si legge sul sito ufficiale l’efficacia di queste calze sarebbe stata testata da studi clinici. Ciò dovrebbe quindi rassicurarci sulla loro efficacia, almeno in teoria. Se un profilo è stato testato questo aspetto dovrebbe rassicurare l’acquirente.

Le Calze Confort sono state realizzate con tecnologia a compressione graduata che mira a dare sollievo ai dolori e ai gonfiori delle gambe e dei piedi. Tale compressione esercitata sulla gamba dovrebbe puntare a risolvere il problema della sensazione di pesantezza e fastidio agli arti inferiori imputabile a vari fattori: da un lavoro che porta a stare spesso in piedi, oppure ad altri tipi di problemi a volte ereditari purtroppo. Solitamente è la pressione esercitata correttamente che può svolgere un’azione benefica.

Possono essere usate anche in caso di varici, flebiti e dopo le operazioni chirurgiche che possono riguardare le vene varicose. Queste calze infatti non stringono e non irritano la pelle. Le Calze Confort possono essere indossate a casa e fuori casa mettendole sotto le calze che dobbiamo indossare normalmente. Svolgono la funzione di comprimere le gambe riattivando così la circolazione sanguigna.

Le Calze Confort sono disponibili in 2 taglie, S/M e L/XL. Per capire come scegliere la taglia si può misurare la circonferenza del polpaccio. La taglia S/M corrisponde a una circonferenza del polpaccio inferiore o pari a 36/38 cm. La taglia L/XL invece corrisponde a una circonferenza del polpaccio superiore a 36/38 cm. Potrete quindi andare a intuito oppure potrete prendere la misura della vostra gamba per scegliere meglio la taglia che fa per voi.

Ma come si usano? Le Calze Confort sono molto semplici e pratiche da indossare. Ai lati vi sono delle cerniere lampo che consentono di indossare e sfilare facilmente le calze. Possono inoltre essere indossate con tutti i tipi di scarpe. Queste calze avvolgono interamente la gamba, lasciando libera solamente la punta del piede.

Non occorre quindi fare alcun tipo di sforzo rispetto a calze simili. Le Calze Confort aprendosi su entrambi i lati si possono indossare e togliere con grande facilità.

Le Calze Confort sono unisex e quindi possono essere indossate anche dagli uomini. Anche se solitamente sono in prevalenza le donne a soffrire di problemi di circolazione sanguigna a livello delle vene delle gambe.

Queste calze sono solitamente disponibili in due colori, nero e color carne. Per quanto riguarda i materiali sono composte da nylon, poliestere ed elastan. Il tessuto è traspirante e antibatterico, un aspetto importante specialmente se indossate a lungo.

Si tratta quindi di un prodotto non complicato da usare e che, da quanto si legge sul sito ufficiale, promette di migliorare la circolazione è di dare sollievo a chi soffre di disturbi a gambe e piedi, ma non vuole sottoporsi a interventi ecc.

Recensioni Calze Confort: funzionano o sono una truffa?

Chi soffre di vene varicose e pesantezza alle gambe potrebbe pensare di poter acquistare le Calze Confort. Tuttavia prima di spendere dei soldi, specialmente in tempi non troppo floridi a livello economico, tutti vorremmo avere la certezza che un determinato prodotto funzioni. Purtroppo però non è così, di conseguenza si deve tentare necessariamente la fortuna.

Purtroppo testare un prodotto prima di acquistarlo è difficile e raro, quindi l’unico modo è quello di leggere le recensioni presenti nel web, a meno che non si abbia la fortuna di conoscere qualcuno che l’abbia già provato. Tuttavia i giudizi sono sempre relativi quindi dare fiducia a un prodotto poco conosciuti è un po’ come un terno al lotto.

A proposito delle Calze Confort cerchiamo di capire se funzionano oppure se sono una truffa e quindi sia meglio lasciar perdere di acquistarli. Vediamo se vi sono opinioni in tal senso.

In genere i siti che vendono dei prodotti quasi sempre riportano le recensioni, solitamente positive, di chi lo ha provato. Diciamo che in sostanza destano un po’ sospetto nel senso che possano essere più o meno veritiere. Nel caso delle Calze Confort non sono presenti recensioni sul sito ufficiale. Ragione per cui per trovare delle opinioni a proposito di questo prodotto dobbiamo fare una ricerca sul web.

Alcuni giudizi su Calze Confort si possono trovare nei forum. Una signora afferma che queste calze sono morbide e mantengono caldi in inverno. Afferma di averle utilizzate per il problema delle vene varicose e di aver riscontrato un leggero miglioramento. Sia pur minimo però le Calze confort danno il loro aiuto a chi le ha provate e questo fattore può indubbiamente incoraggiarci.

Proprio per il fatto che non sono comunque delle cose invasive o a base di sostanze chimiche, trattandosi di calze, non presentano controindicazioni o effetti collaterali. L’azione di compressione esercitata dalla alza stessa non genera problemi, ma svolge appunto la funzione di contenere le gambe e di agire sui disturbi di pesantezza e gonfiore.

Ovviamente è preferibile non utilizzarle sulla pelle escoriata o in presenza di punti di sutura. Bisogna sempre lasciare libera la pelle in questi casi. In ogni caso il prodotto non produce effetti collaterali di alcun genere.

Proprio perché i problemi alle gambe possono riguardare anche gli uomini, un signore scrive di utilizzare le Calze Confort la sera dopo una giornata di lavoro. Una signora meno soddisfatta scrive invece che inizialmente si trovava bene con queste calze. In seguito però, forse per via dei lavaggi frequenti, le calze hanno iniziato a cedere e di averle portare da una sarta per far inserire un elastico. Gli effetti sono stati dunque discreti secondo questa signora.

Al momento non si trovano altre recensioni. Tuttavia le poche che ci sono sul prodotto ci fanno ipotizzare che le Calze Confort funzionino davvero e non siano una truffa. Tuttavia poiché il web è sterminato è invece consigliabile fate attenzione a quando si vuole acquistare questo prodotto perché potrebbe trattarsi di un’imitazione se non perfino di una vera e propria truffa nei casi peggiori.

L’unico modo per acquistare le originali Calze Confort è di acquistarlo sul sito ufficiale. In altri casi invece si tratta di altri prodotti dal nome simile ma che nulla hanno a che vedere con il prodotto autentico.

Ovviamente se la vostra condizione di salute non lo permette è sempre preferibile contattare il proprio medico o uno specialista per seguire il vostro caso con metodi diversi. Talvolta infatti la pesantezza alle gambe e in particolare le vene varicose possono essere il segnale di particolari patologie da dover trattare chirurgicamente.

Come nel caso anche di altri prodotti bisogna comunque partire dal presupposto di non aspettarsi miracoli. Utilizzando queste come altri modelli di calze ad azione analoga si potrà avere dei giovamenti ma ciò non vuol dire che il problema possa risolversi in maniera definitiva.

Al momento comunque non vi sono tante recensioni sulle Calze Confort. Man mano che il prodotto si farà conoscere sono sempre più le persone che probabilmente faranno le recensioni a proposito.

D’altra parte le stesse recensioni vanno sempre considerate in maniera relativa nel senso che dipendono dalla riuscita di un prodotto che varia da persona a persona. Il giovamento che può trarre una persona non è detto che siamo stesso, mostrando ancora una volta come le opinioni sono sempre soggettive e relative.

In merito al fatto poi se le Calze Confort funzionano o meno possiamo senza dubbio affermare che la costanza nell’utilizzo può essere la carta vincente. Meno una cosa si usa e meno si potranno ottenere dei risultati.

Prezzo Calze Confort: quanto costano sul sito ufficiale e in farmacia?

Se state pensando di acquistare le Calze Confort è opportuno valutare anche il prezzo. Più il prezzo è conveniente e più il prodotto è di qualità maggiori sono le possibilità di acquisto. Vediamo quindi quanto costano queste speciali calze sul sito ufficiale e in farmacia.

Attualmente sul sito ufficiale le Calze Confort sono in promozione a 49,90 euro fino ad esaurimento scorte. Una confezione include un paio di calze. 2 paia vengono invece a costare 74,90 euro. La spedizione è gratuita. Questa è chiaramente un offerta limitata. Prima di acquistarle verificate sempre che il prodotto sia disponibile nel colore di vostro interesse.

Per ordinarle occorre compilare un modulo online nel quale inserire nome, cognome, telefono, indirizzo, città, cap, indirizzo, ed eventuali note per il corriere. L’indirizzo email è facoltativo. Dopo aver compilato il modulo d’ordine si verrà contattati telefonicamente da un operatore per completare l’ordine.

La consegna avviene tramite corriere in tutta Italia e il pagamento è in contrassegno, ovvero alla consegna. Il fatto quindi di non dover anticipare i soldi come su altri siti può in un certo senso rasserenare.

Se invece state cercando il prodotto in farmacia non riuscirete a trovarlo, in quanto l’unico canale attuale per acquistarlo è il sito ufficiale. Le Calze Confort sono un prodotto acquistabile solamente online sul sito dell’azienda produttrice. Non le troverete quindi nemmeno su Amazon o altri siti ecommerce. Al momento evidentemente l’azienda ha preferito fare questa scelta optando per la vendita esclusiva.

Tuttavia se non siete molto pratici o non vi fidate degli acquisti online potreste farvi aiutare da un amico o un parente per seguire la corretta procedura.

Più in là è possibile che l’azienda decida di vendere il prodotto su larga scala sia online che al dettaglio. Al momento le Calze Confort possono essere acquistate solo su un unico canale che è quello del sito ufficiale. Tutto il resto sono solamente imitazioni non sempre distinguibili dal prodotto originale. Tuttavia guardando con attenzione ci si renderà conto che è così. Potrebbero essere imitazioni nel nome e in qualche altra cosa, ma ovviamente non è il prodotto ufficiale.

Ciò non vuol dire che tutti gli altri prodotti con caratteristiche simili siano delle truffe. Si tratta di articoli che possono essere considerati simili e che però non sono le originali Calze Confort. Non vi resta che provarlo dunque acquistandole silo sito dell’azienda produttrice.