Cambio Gomme Invernali-Estive 2020: quando procedere, date consigliate e migliori pneumatici

L’arrivo della stagione primaverile corrisponde al periodo dell’anno in cui gli automobilisti italiani sono chiamati a dover sostituire gli pneumatici delle proprie autovetture: scopriamo quali sono le date e gli obblighi per il cambio gomme invernali-estive 2020. Inoltre vediamo quali sono i migliori modelli di pneumatici attualmente in commercio e dove acquistarli.

Gomme Estive 2020: quando scatta l’obbligo del cambio degli pneumatici per la stagione estiva

L’emergenza Coronavirus, che ha colpito anche la nostra penisola, ha costretto gli italiani a restare in casa da oltre un mese e a spostarsi solo per comprovati motivi lavorativi, di salute o per altre necessità urgenti che rientrano nel DPCM del 10 aprile scorso. Tuttavia questo è il periodo dell’anno in cui i cittadini devono anche effettuare il cambio delle gomme da quelle invernali a quelle estive. Stando a quanto prevede la legge infatti, l’obbligo che vige su molte strade ed autostrade di circolare con pneumatici adatti alle temperature rigide dell’inverno è scaduto lo scorso 15 aprile.

Ma non è il caso di allarmarsi, in quanto secondo la circolare della Motorizzazione civile 1049/2014 si hanno ben 30 giorni ancora a disposizione, entro i quali è possibile provvedere a montaggio delle gomme estive sul proprio autoveicolo e in questo lasso di tempo si potrà muoversi con la macchina senza rischiare di incorrere in pesanti sanzioni amministrative (si va da semplici multe fino al ritiro del mezzo). Dal momento che il termine del lockdown in Italia attualmente è fissato al 3 maggio, i cittadini avranno tempo per effettuare il cambio dei pneumatici entro il 15 maggio. Tuttavia se volete evitare lunghe attese, è consigliabile già effettuare una prenotazione dal vostro gommista di fiducia.

Ricordiamo che è importante fare il cambio delle gomme in quanto quelle invernali non sono adatte per la stagione estiva. I motivi? Questa tipologia di pneumatici sono stati progettati per temperature inferiori a 7 gradi e al di sopra di questo limite perdono di efficacia. Il caldo tende ad ammorbidire la mescola e le gomme si consumano più velocemente rischiando di sfaldarsi e non assicurare più la tenuta su strada, mettendo così a rischio la vita degli automobilisti. Per questo è davvero essenziale rispettare il Codice della strada e provvedere prima possibile al cambio degli pneumatici da quelli invernali a quelli estivi.

Obbligo Gomme Invernali: data di inizio e durata del periodo invernale 2020/2021

Dopo aver visto qual è la data entra la quale è necessario cambiare le gomme invernali per mettere quelle estive, in questo paragrafo scopriamo invece quando dovremo poi effettuare la sostituzione inversa ed equipaggiare il nostro autoveicolo con gli pneumatici adatti per le temperature basse tipiche della stagione invernale. Come forse in molti ricorderanno, la data in cui scatta l’obbligo di mettere le gomme termiche ogni anno è fissata ogni anno al 15 novembre ma si possono già montare sulla propria automobile a partire dal 15 ottobre.

Questo vuol dire che agli automobilisti viene imposto di equipaggiarsi di pneumatici che riportano la dicitura M+S, ovvero Mud and Snow (fango e neve) per poter circolare su strada senza incorrere in sanzioni. In alternativa, è possibile muoversi in tranquillità anche solo avendo a disposizione nel bagagliaio della macchina le tradizionali catene da neve – prestando attenzione a munirsi di un set che adatto al diametro del cerchio, all’altezza della spalla e alla larghezza delle vostre gomme – che possono così essere utilizzare in caso le condizioni meteorologiche lo richiedano.

Infine se non volete avere problemi e non avete voglia di dover cambiare ogni volte i vostri pneumatici, con relativi costi di manutenzione, potete sempre decidere di optare per le gomme quattro stagioni. Questa particolare tipologia di ruota vi permetterà di circolare liberamente su strada sia nella stagione invernale che in quella estiva in quanto riescono a garantire la giusta aderenza al manto strade a prescindere da quelle che sono le condizioni meteorologiche esterne.

Cambio Gomme Invernali-Estive 2020: quali sono i migliori modelli di pneumatici

In quest’ultimo paragrafo cercheremo di scoprire invece quali sono i migliori modelli di pneumatici, in particolare ci soffermiamo su quelli adatti alla stagione estiva ormai alle porte. Stando a quanto riportato da Outrider, il blog dei pneumatici che rientra sicuramente tra i più aggiornati e affidabili in Italia, il Touring Club Svizzero ha stilato una guida completa alle migliori gomme estive 2020, effettuando dei test su diversi marchi molto conosciuti nel settore automobilistico e relativi alla misura 225/40 R18 92Y.

Tra quelli più consigliati troviamo i Continental Premium Contact 6, che garantiscono ottime prestazioni in frenata sia sull’asciutto che sul bagnato ed hanno anche una maggiore durata chilometrica rispetto agli altri marchi. Questa tipologia di gomma è molto equilibrata e, visto il battistrada migliorato, offrono una guida sportiva su qualsiasi modello di automobile. Il prezzo di queste gomme varia tra i 70 e i 100 euro.

Tra i migliori pneumatici ci sono poi i Michelin Pilot Sport 4 che, stando ai test, vantano prestazioni sportive di qualità su strade bagnate e hanno un ottimo grip sull’asfalto offrendo così un elevato livello di reattività dello sterzo. Inoltre durano molto nel tempo, visto che non si usurano facilmente e riescono a drenare al meglio l’acqua così da ridurre il rischio di aquaplaning. In questo caso il prezzo è un po’ più elevato e si aggira tra i 90 e i 150 euro.

Molto performanti sono anche i Goodyear Eagle F1 Asym 5, che sono pneumatici molto equilibrati sia sull’asciutto che sul bagnato dove risultano essere più sicuri in quanto lo spazio di frenata si riduce al 4%. Il prezzo di questo modello va dai 70 fino ai 140 euro. Se volete leggere la guida completa dei migliori pneumatici estivi vi invitiamo a visitare il sito di outrider.it.