Campi da padel coperti a Milano: migliori centri sportivi al chiuso

Una delle mode sportive che sta letteralmente spopolando negli ultimi anni a Milano è senza dubbio il gioco del padel (o paddle). I campi dedicati al padel possono essere sia all’aperto che al chiuso. In questo articolo segnaliamo i migliori centri sportivi al chiuso che offrono campi da Padel a Milano.

I migliori 10 campi da Padel a Milano

Prima di vedere quali sono i migliori centri sportivi di Milano del 2021 che offrono campi da padel, è bene sapere che su tutto il territorio milanese esiste una vasta quantità di centri sportivi dediti al gioco del padel, pertanto se siete affezionati al vostro centro sportivo oppure se abitate in zone distanti dai centri sportivi segnalati, non preoccupatevi: sicuramente potrete trovare un campo da padel praticamente in quasi tutti i centri sportivi di Milano e dintorni, sia all’aperto che al chiuso.

Inoltre se volete scegliere il vostro centro sportivo di riferimento con largo anticipo, segnaliamo un ottimo servizio on line disponibile per tutta Italia, il servizio si chiama Playtomic, che ha preso il posto recentemente della nota app Prenota un campo. Attraverso questo servizio è infatti possibile consultare orari e specifiche di ogni centro sportivo d’Italia, aderente all’iniziativa.

Se siete quindi interessati a conoscere i dettagli e i riferimenti di un particolare centro sportivo basterà collegarsi al sito e fare una ricerca per città e, infine, consultare i centri sportivi di interesse per verificare la disponibilità. A quel punto, potrete prenotare il vostro turno per giocare una o più sessioni di allenamento. La prenotazione del campo si intende confermata al momento della ricezione della mail di conferma della struttura.

Il servizio è comprensivo di una pagina Facebook e di una applicazione per telefonia mobile che consente di agevolare le procedure di prenotazione dei singoli campi e comunicare tempestivamente con la struttura prescelta. Inoltre, l’app consente di modificare e/o cancellare una precedente prenotazione con molta più facilità e rapidità.

I 10 campi da padel milanesi, sono stati proprio selezionati come i migliori del territorio, in base alle recensioni dei giocatori che ci sono stati e in base anche ai servizi offerti dai rispettivi centri sportivi ospitanti:

City Padel – Milano

Situato in una delle zone più centrali di Milano, il centro sportivo City Padel si propone come una solida realtà nel settore del padel, con i suoi 6 campi sportivi coperti e riscaldati nei mesi invernali. Il centro si contraddistingue per essere interamente dedicato al gioco del padel, con la sua offerta di lezioni e corsi per tutte le età e i livelli.

Club Ambrosiano – Milano

Situato nei pressi della fermata metro “Udine”, quindi facilmente raggiungibile con i mezzi, il centro sportivo offre 16 campi da tennis due dei quali sono interamente dedicati al padel (1 outdoor e 1 indoor). Il centro sportivo offre la possibilità. sia per i soci che per i non soci di misurare le proprie abilità sportive, attraverso l’organizzazione periodica di tornei.

Padel Club – Milano

Il club ha sede nel circolo sportivo dell’Aeronautica di Linate. Il centro sportivo è facilmente raggiungibile con ogni mezzo, poiché si trova nei pressi dell’aeroporto di Linate; offre 5 campi omologati (4 coperti e 1 scoperto).

San Siro Country Club – Milano

In una location esclusiva, presso l’ippodromo di zona San Siro a Milano, questo centro sportivo offre la possibilità di giocare a padel nei 2 campi dedicati (outdoor e indoor)

Quanta Club – Milano

Il Quanta Club è uno dei centri sportivi più attrezzati di Milano dove è possibile praticare il gioco del padel. I campi possono essere sfruttati durante tutte le stagioni dell’anno, anche quelle invernali, sfruttando i sistemi di copertura mobile e riscaldamento. Per i soci e non soci è possibile usufruire di lezioni singole o individuali, specificatamente pensate per tutti i livelli di gioco e le età.

Country Sport Village – Paderno Dugnano

Il centro sportivo Country Village di Paderno Dugnano costituisce una vera e propria realtà nel padel italiano, poiché si tratta del centro indoor più grande d’Italia. Il centro è attrezzato con 18 campi, 7 dei quali sono interamente dedicati al padel e si trovano nell’area destinata, chiamata Padel Arena. I campi sportivi sono stati tutti recentemente rinnovati e sono tutti panoramici e completamente al coperto, per giocare in assoluto relax anche nel periodo invernale. Per i principianti è previsto un periodo di affiancamento a tariffa agevolata con uno dei tanti maestri professionisti, che sapranno insegnarvi i trucchi e le tecniche di gioco di questo sport divertente.

Sporting Club Le Bandiere – Colturano

Sempre a Milano troviamo questo attrezzato sporting club che offre 7 campi da padel: 4 indoor e 3 outdoor. Dal 2015 il centro sportivo nasce come realtà sportiva dedicata specificatamente al padel e al fitness. Inoltre il centro, nell’ottica di fornire un servizio di benessere a 360° completa i suoi servizi offrendo trattamenti fisio e osteoterapeutici.

Castelletto Sporting club – Settimo Milanese

Il centro sportivo offre ai suoi clienti ben 5 campi dedicati al padel: 3 aperti, per il periodo estivo e 2 chiusi, per il periodo invernale. I campi da padel sono di ultimissima generazione e dotati di strutture fisse, specialmente quelli indoor. Nella struttura si organizzano corsi e tornei di padel suddivisi per livelli, lezioni individuali e collettive.

Padel4Fun Corsico – Corsico

La struttura è ospitata all’interno del centro sportivo Sport Time, in zona Corsico. Padel4Fun è il brand ufficiale e il network di riferimento per tutti gli appassionati italiani di padel. Il network è composto da strutture ospitate presso i migliori centri sportivi del Paese. Nell’area milanese, uno dei migliori è sicuramente quello di Corsico. dotato di ben 2 campi sportivi, coperti e riscaldati, destinati esclusivamente al padel. Il centro ospita inoltre corsi, lezioni e campionati amatoriali.

Padel Factory – Tribiano

Questo centro sportivo si trova un po’ più Milano, rispetto agli altri ed è particolarmente gettonato soprattutto per chi viene dalle città vicino Milano (come Lodi e Crema). Il centro sportivo offre 3 campi di padel di ultima generazione coperti e riscaldati, oltre a numerosi servizi per tutti i Soci.