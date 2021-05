Campi da padel coperti a Roma: migliori centri sportivi con campi al chiuso

Quali sono i migliori centri sportivi con campi da padel coperti a Roma? Stiamo andando incontro all’estate ma questa primavera si sta rivelando una sorpresa non positiva. L’aria tarda ad intiepidirsi e, si sa, le piogge anche forti sono diventate una costante a cui ci stiamo pian piano abituando. La mancanza di sole e caldo, però, non deve far desistere dal praticare la propria attività sportiva preferita, soprattutto se questa attività è il padel. La pandemia ci ha portato ad apprezzare ogni giorno di più questo sport che consente di tenere allenati diversi muscoli del corpo pur richiedendo uno sforzo non elevato. E’ dedicato a tutti, indipendentemente dall’età visto che non prevede bruschi movimenti. In più, allieva lo stress, migliora la coordinazione ed è uno sport divertente da praticare insieme agli amici. Inoltre, i campi al chiuso consentono di giocare anche con il freddo o con il brutto tempo e di dilettarsi ovunque ci si trovi. Il padel ha spopolato anche nella capitale dove sono nati vari centri sportivi dedicati proprio a questa attività. Vediamo quali sono i migliori per prepararsi a scendere in campo il prima possibile.

Migliori centri sportivi a Roma con campi di padel al chiuso

Iniziamo la nostra panoramica sui migliori centri sportivi con campi di padel al chiuso a Roma approfondendo la conoscenza con il Bailey Cottage. Il Club sorge lungo l’argine sinistro del Tevere, in Viale Tor di Quinto 56 A, e dispone di tre campi indoor di padel e due outdoor. Ogni giorno vengono proposte varie promozioni che consentono un risparmio interessante. PrenotaUnCampo, ad esempio permette di avere accesso ogni trenta giorni ad un numero limitato di prenotazioni a prezzo scontato, per ogni centro sportivo. I tre campi coperti sono in erba sintetica, c’è la possibilità di noleggiare le racchette e di acquistare le palline. E’ possibile prenotare il campo desiderato fino a trenta minuti in anticipo e si può prenotare fino a sette giorni nel futuro. La struttura ha uno spogliatoio, le docce, il parcheggio ed organizza tornei e campionati. La prenotazione del campo al chiuso può avvenire online accedendo al portale www.prenotauncampo.it/centri-sportivi/roma/roma/baileypadelclub/ a condizione che ci si registri al sito. Solo dopo aver creato un account, infatti, si potranno visualizzare il calendario dei campi liberi o trovare le partite disponibili a cui aggiungersi per giocare.

Attraverso lo stesso portale citato è possibile prenotare in uno degli altri centri sportivi presenti nella capitale in cui ci sono campi di padel al chiuso. Contra Padel SSD è uno di questi, sito in via Mattia Battistini 149 all’interno del centro sportivo San Filippo Neri. Presenta quattro campi da padel, due coperti e due scoperti, tutti in erba sintetica. Si organizzano campionati nazionali e tornei, c’è un ristorante, un’area pic-nic e una pizzeria. La struttura è dotata di spogliatoi con docce, di un parcheggio e di una sala feste. In più, c’è un pub in cui rilassarsi dopo una divertente partita di padel al chiuso.

Un campo coperto è presente anche all’interno dello Sporting Club Flaminia Padel, tra i migliori centri della capitale. Il campo è in erba sintetica di ultima generazione, è prenotabile fino a trenta minuti prima dell’inizio della partita e fino a 15 giorni nel futuro. Il servizio di noleggio racchette ha un costo aggiuntivo di 2,50 euro, il noleggio delle palline usate è gratuito mentre l’acquisto delle palline nuove ha un costo di 6,00 euro. Nel club c’è un ristorante, un bar e una sala per le feste e per spingere al massimo la competizione si organizzano tornei e campionati. Il numero di telefono per eventuali contatti è il 334.9158892 e il centro è aperto dalle ore 8,00 alle 23.00. Si trova in Via dei Due Ponti 115.

Passiamo ora al Circolo Sportivo Stella Azzurra che comprende il Padel Club sito in via dei Cocchieri 11 a Roma. La struttura affitta campi da padel, organizza tornei e offre lezioni private. Sono due i campi coperti e lo stesso circolo ospita un ristorante e un bar oltre a disporre di un parcheggio e degli spogliatoi. Ci spostiamo ora su Via Ostiense 2213 e, più precisamente, all’Helios Village. La zona dedicata al padel può essere utilizzata per prendere lezioni privati, frequentare corsi per tutti i livelli ed età, da principianti ad agonisti, da bambini ad adulti. In alternativa è possibile prenotare uno dei due campi coperti per dilettarsi in una partita con gli amici. Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 21.30, il sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e la domenica dalle 8.30 alle 20.00.

Tra i migliori centri sportivi con campi da padel coperti a Roma citiamo, poi, il Just Padel c/o Circolo Sportivo Aeronautica Militare situato sul Lungotevere Salvo D’Acquisto 21. Il centro, situato in zona Roma Nord, ospita tre campi da padel indoor, cinque campi da pader outdoor, un campo da calcio in erba sintetica, due campi da tennis in terra rossa, una piscina, una palestra, il canottaggio e un’accademia di danza. Lo sport vince su tutto in questo circolo ma dopo una appassionata e divertente partita di padel è possibile ristorarsi presso la pizzeria o il ristorante. Dopo il primo ingresso al circolo verrà rilasciata una tessera nominale gratuita con cui sarà possibile procedere con la prenotazione dei campi. L’affitto delle racchette da padel ha un costo di 3 euro. Alcuni campi si possono affittare solo telefonicamente, chiamando il numero 366 4099088.

In zona Ciampino citiamo, poi, il Centro Padel Cavicchi Indoor che dispone di quattro campi al chiuso panoramici. Si possono noleggiare sia le racchette che le palline e tutti i campi sono in erba sintetica. La struttura è dotata di spogliatoi, docce, parcheggio e per il ristoro dispone di bar, ristorante, pub e area picnic. La prenotazione può avvenire solo telefonicamente e non online, anche trenta minuti prima della partita e fino a quindici giorni nel futuro.

L’esplorazione dei campi da padel coperti a Roma continua con il Bola Padel Club, una struttura di classe che dispone di ben undici campi panoramici di cui due indoor (il campo 10 e il campo 11), di moderni spogliatoi riscaldati, un bar/caffetteria, un pro shop, una ludoteca, un parcheggio gratuito, l’area fitness, l’area spinning, un salotto BolaBar, un circuito Running e un’ampia area verde. Per i servizi forniti, il Bola Padel Club deve assolutamente rientrare tra i migliori centri in cui praticare il padel. Il portale di riferimento è ben fatto, prevede la possibilità di leggere il regolamento che disciplina le attività e consente di procedere con la prenotazione del campo. Occorrerà innanzitutto registrarsi sul sito www.bolapadelclub@gmail.com ed indicare il proprio livello di gioco. Le prenotazioni possono essere effettuate entro quattro giorni dalla data di interesse se gestite tramite portale o app oppure entro sette giorni se effettuate direttamente la front desk. La disdetta dovrà avvenire con un anticipo minimo di 24 ore e ogni servizio potrà essere controllato tramite sito oppure attraverso l’apposita applicazione BOLA PADEL CLUB scaricabile da Google Store o dall’App Store. E’ possibile inserirsi in una partita aperta in cui manca un giocatore in modo tale da riuscire a giocare anche in assenza di compagni di gioco conosciuti e la prenotazione potrà essere effettuata in qualsiasi momento della giornata. La posizione di questo interessante club di 10 mila mq è proprio dentro Roma, al centro della città, all’incrocio delle vie Cristoforo Colombo e Laurentina, a dieci minuti a piedi dalla fermata della metro B Marconi.

Campi da padel curati, personale disponibile e ambiente piacevole sono le caratteristiche positive del Play Pisana situato nella capitale in Via dei Matteini 35. Il centro comprende cinque campi da padel, tra cui tre al coperto da poco inaugurati. Il costo dell’affitto per 1 ora e 30 minuti è di 40 euro per il campo outdoor e di 50 euro per il campo indoor. La racchetta ha un prezzo di affitto di 2 euro. I campi padel sono aperti tutti i giorni, dalle ore 8.00 alle ore 24.00 e la segreteria rimane aperta dalle 9.00 alle 22.00. Il numero di contatto è lo 06 64466359. Il Play Pisana, oltre ai campi da padel ha campi da tennis, una piscina e una palestra nonché un campo da calcetto. All’interno, poi, c’è una trattoria e un ristorante a bordo piscina. Momentaneamente, a causa del covid, i campi al chiuso sono prenotabili solo da atleti agonisti ma la segreteria è disponibile in qualsiasi momento per procedere con il tesseramento agonistico acquistando la tessera dal costo di 32 euro e consegnando il certificato medico agonistico di idoneità a questo tipo di attività. Il centro organizza anche tornei e corsi sia per adulti che per bambini.

I centri sportivi della capitale, dunque, si sono attivati in maniera più che soddisfacente alle nuove esigenze delle persone e hanno creato strutture di padel circondate da ogni confort. Volendo conoscere l’intero elenco dei centri presenti a Roma è possibile fare riferimento al portale paddle-roma.it in modo tale da cercare il campo coperto più vicino alla zona di propria residenza. Quelle citate nell’articolo sono tra le migliori soluzioni di campi da padel coperti a Roma ma tante altre strutture di altrettanta qualità sono sparse nella città eterna e sono in attesa della vostra prenotazione.