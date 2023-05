Case vacanze economiche vicino Roma: migliori scelte entro 50 km dalla capitale

Quali saranno le mete più gettonate dai vacanzieri di Roma in cerca di un appartamento vicino alla capitale? L’aumento dei prezzi dei voli e dei carburanti ha influito nella scelta. Per esempio, un volo andata e ritorno per una delle economiche isole greche costa più di un Roma-New York A/R. E allora perché non scoprire le località entro 50 km dalla capitale? Andiamo a vedere gli affitti meno costosi per una casa vacanza nella zona di Marina di Ardea, dei Castelli Romani, di Fiumicino e di Tivoli.

Marina di Ardea

Scrivi all’host che stai prenotando tramite Corretta Informazione e ricevi in esclusiva uno sconto aggiuntivo del 5% sul prezzo finale!

>>> CLICCA QUI E SCOPRI LA MIGLIORE OFFERTA DI AFFITTO AL MARE VICINO ROMA <<<

Marina di Ardea si trova solo a circa 40 km dall’Eur, quartiere residenziale monumentale di Roma sud. La strada da percorrere è comoda e veloce con la Strada Provinciale 148 Pontina. L’uscita è Ardea, l’antica città dei Rutuli poi conquistata dagli antichi romani. Le spiagge di Marina di Ardea si raggiungono in dieci minuti dal borgo storico.

Le case sono state costruite anche sul lato arenile della litoranea. Sono queste le abitazioni con l’affaccio sul mare. I prezzi per una casa vacanza sono molto variabili. Dipende dalla distanza dal mare.

Per l’affitto di un alloggio con 6 posti letto, il meno costoso, si deve pagare:

Giugno € 70 al giorno;

€ 70 al giorno; Luglio € 80 al giorno;

€ 80 al giorno; Agosto € 100 al giorno.

Castelli Romani

Il Lazio non offre solamente il mare. I Castelli Romani, i vulcanici Colli Albani, sono un’ottima alternativa per una vacanza tra boschi e nei due laghi. E’ impensabile avere un luogo così ricco di storia e natura così vicina alla capitale. Si passa in un batter d’occhio dal caos dell’Urbe alla pace dei Pratoni del Vivaro. Ai Castelli, d’estate, la temperatura è sempre piacevolmente fresca.

Nemi potrebbe essere una zona adatta per fare una bella vacanza. Numerosi sentieri si snodano all’interno dei boschi attorno al paese di Nemi. Adatti per il trekking e per la mountain bike. Ci sono due percorsi interessanti; uno attorno al lago di Castel Gandolfo, l’altro la strada romana che porta alla cima al Monte Cavo, che nell’antichità era la meta di una lunga processione verso il tempio di Giove. Ma per chi volesse rilassarsi al sole o fare un giro in canoa, Il lago di Castel Gandolfo, chiamato anche lago di Albano, è sede, sulle rive ovest, di stabilimenti balneari. Il prezzo d’ingresso è di pochi euro.

In quest’ampia zona, si posso pagare 48€ al giorno a giugno, 101€ al giorno a luglio e sempre 101 al giorno ad agosto.

Fiumicino

Accanto ad Ostia, troviamo Fiumicino, conosciuta per l’aeroporto internazionale e per il porto della flotta peschereccia. Le spiagge, fornite di lidi balneari a pagamento e spiagge libere, si trovano tra i due rami del Tevere e al lato nord del canale della scafa. Per raggiungere basta prendere l’autostrada senza pedaggio Roma/Fiumicino.

I prezzi più bassi li troviamo allontanandoci dalla riva del mare. Quindi, per il mese di giugno si spendono €101 al giorno, per il mese di luglio €104 al giorno e per agosto €109 al giorno.

Tivoli

Tibur è antico nome di Tivoli. La strada romana che collegava l’Urbe a Tivoli si chiama da allora Tiburtina. Fondata dai coloni greci sull’altopiano in riva al fiume Aniene, divenne una città importante del popolo latino. Tivoli, oltre essere famosa per la Villa d’Este, la Villa Adriana e il Parco di Villa Gregoriana, è il punto di partenza per le escursioni sui Monti Tiburtini. Molto bello è il percorso ad anello della riserva.

Fra tutte le quattro località, Tivoli è la più economica, soprattutto in luglio e agosto. Infatti, qui troviamo, 66€ al giorno per giugno, 69€ al giorno per luglio e sempre 69€ al giorno per agosto.

Buone vacanze.