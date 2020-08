Cat&Clean: prezzo Amazon, come funziona, come pulire e dove trovarlo

Cat&Clean è il nuovo e innovativo tappetino che vi aiuterà a raccogliere la sabbietta che il vostro gatto lascia in giro per casa dopo aver utilizzato la lettiera. Questo tappetino possiede infatti un sistema capace di trattenere i piccoli sassolini della sabbietta dei gatti all’interno della sua superficie e così potrete finalmente smettere di dover pulire ogni volta il caos lasciato dal vostro amico a quattro zampe.

A seguire trovate tutte le informazioni utili per capire come funziona il nuovo Cat&Clean, come riesce a pulire e raccogliere tutta la sabbietta, quanto costa su Amazon e dove è possibile acquistare questo speciale tappetino tramite il sito ufficiale. Inoltre potrete leggere alcune delle recensioni lasciate nei vari forum dagli utenti che hanno già provato questo interessante articolo.

Istruzioni Cat&Clean: come pulire e come funziona il nuovo tappetino per raccogliere la sabbietta

Siete stanchi di dover sempre raccogliere la sabbietta che il vostro gatto lascia in giro per il vostro appartamento ogni volta che usa la sua lettiera per fare i bisogni? Adesso è finalmente arrivata in commercio la soluzione a tutti i vostri problemi: stiamo parlando di Cat&Clean, l’innovativo e praticissimo tappetino che riesce a trattenere i sassolini della lettiera quando il vostro micio entra ed esce dalla sua toilette personale. Questo articolo è stato realizzato con materiale completamente impermeabile e non permette quindi ai liquidi di passare, proteggendo così i pavimenti e i tappeti dai residui di urina.

Per pulire il tappetino non dovrete far altro che staccare la griglia dal fondo e lavare entrambi i pezzi, mentre i resti della sabbietta che si è accumulato sul fondo potrete gettarli direttamente nel cestino della spazzatura. Una volta usata potrete lavarla sciacquandola con l’acqua corrente. Cat&Clean è composta da una tavola di plastica che ha un bordo alto circa 2 cm e al suo interno, come vi abbiamo anticipato, è presente una griglia sempre di plastica ma comoda così da non risultare fastidiosa per le zampette delicate del vostro gatto.

Ma come e dove va sistemato il tappetino? Secondo quanto indicato nelle istruzioni d’uso che trovate all’interno della confezione, potrete sistemarla semplicemente davanti alla lettiera del vostro amico a quattro zampe. In questo modo tutte le volte che il gatto uscirà, dovrà prima passare sulla griglia e su di essere riuscirà a pulirsi le zampine dai resti della sabbietta della lettiera, così eviterete che possa sporcare in giro per casa.

Recensioni e opinioni Cat&Clean: il nuovo tappetino funziona o è solo una truffa?

Il nuovo tappetino Cat&Clean sembra essere un accessorio molto utile soprattutto per coloro che possiedono un gatto per casa. Ma siamo sicuri che funziona davvero e non si tratta di una truffa online? Per scoprirlo, vi invitiamo a leggere le recensioni dei clienti che hanno avuto già la possibilità di acquistarlo e provarlo ed hanno lasciato un commento (positivo o negativo) nei vari forum che parlano di cani e gatti. Ecco un paio di testimonianze:

“Dopo aver visto la pubblicità online, ho deciso di comprare il nuovo Cat&Clean in quanto possiedo un gatto che ogni volta che usa la lettiera, sparge per casa tutta la sabbietta ed io sono costretta a pulire sempre. Questo accessorio è risultato indispensabile per me e adesso proprio non riesco a farne a meno. Adesso il mio micio non sporca più tutta casa e pulire il tappetino è molto semplice. Lo consiglio a tutti”. Carola P. “Cat&Clean fa un lavoro eccellente rispetto ad altri tappetini di grandi dimensioni. Estremamente funzionale e un ottimo acquisto per tutti coloro che hanno un gatto in casa. Dopo un mese di utilizzo mi son trovata benissimo ed ho deciso di comprarne un altro come regalo per mia madre e la sua gatta”. Pamela G.

Prezzo Amazon Cat&Clean: quanto costa e dove acquistare online sul sito ufficiale

In questo ultimo paragrafo invece scopriamo dove è possibile acquistare online il nuovo Cat&Clean e quanto costa. Questo rivoluzionario tappetino non lo troverete nei tradizionali negozi che vendono accessori e cibo per animali e nemmeno su Amazon, dove potrete soltanto comprare banali imitazioni. L’unico e originale Cat&Clean è infatti in vendita solo ed esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda produttrice e per averlo dovrete compilare il modulo d’ordinazione.

Completato l’acquisto, la vostra spedizione vi verrà recapitata direttamente presso la vostra abitazione, all’indirizzo indicato nel modulo, nel giro di 24/48 ore e non ci saranno costi aggiuntivi per la consegna che è totalmente gratuita. Il pagamento potrete effettuarlo anticipatamente con carta di credito, Pay Pal o Postepay oppure se preferite anche in contanti al corriere espresso il giorno della consegna.

Ma qual è il prezzo di vendita del nuovo Cat&Clean? Collegandovi al sito ufficiale troverete due interessanti offerte speciali che vi permetteranno di acquistare questo tappetino ad un costo molto conveniente. Ecco le promozioni disponibili sul portale: