Cats al Teatro Sistina di Roma: recensione, date e biglietti

Nella memoria collettiva è ancora presente il motivo “Singin’ in the rain“, con l’attore cantante e ballerino Gene Kelly. Anche la sua immagine sorridente che si muove felice sotto la pioggia rimane impresso nei ricordi. Nato dalla cultura statunitense del XX secolo, il Musical ha fatto i primi passi nei teatri newyorkesi del distretto di Broadway avenue, la via che taglia la Grande Mela all’altezza di Time Square. Alla sua rappresentazione teatrale è spesso seguita da quella cinematografica. Infatti, Hollywood, poi, ha diffuso questo genere in tutto il mondo.

Il Theatre District di Manhattan ha sfornato tanti musical come, ad esempio, West Side Story (1957), Rocky Horror Picture Show (1973) e Jesus Christ Superstar (1971). Tutti hanno avuto un successo internazionale ma Cast (1982) è l’unico a permanere più a lungo in scena a Broadway.

Cats, come tutti i musical, si può paragonare a una commedia teatrale, ma con la particolarità; nel musical si usano tutte le arti espressive. La narrazione della sua storia si avvale della danza, del canto, della musica, della recitazione e il tutto avvolto da una scenografia impressionante e che a volte è accompagnato da un’orchestra che suona dal vivo.

La versione teatrale italiana di Cats ha preso vita al Sistina di Roma, il celebre teatro romano da sempre specializzato ad accogliere le commedie musicali di creazione italiana, vedi Rugantino (1962) e C’è un posto a tavola (1973), e straniere. Il primo debutto italiano risale al 2009 alla Compagnia della Rancia. Per il nuovo Cats italiano si è messa in piedi una produzione internazionale del 2022, con la collaborazione della PeepArrow Entertainment e il Teatro Sistina. Il Deus Ex Machina è Massimo Romeo Piparo che ha curato tutto il progetto, dalla produzione, dall’adattamento dell’opera al costume italiano e soprattutto la regia.

La versione originale americana ha avuto successo da subito, sin dal debutto del 1982 a Broadway. Da allora Cats è ancora il Musical che ha fatto più repliche consecutive a New York. La nuova produzione italiana ha riportato Cats al Sistina, dal 7 dicembre 2022 al 22 gennaio 2023. Anche stavolta è stato un big time. Infatti, a grande richiesta, è partita la seconda edizione della nuova produzione, con sempre Malika Ayane protagonista nel ruolo dell’affascinante gatta di nome “Grizabella”, il personaggio principale del libro di Thomas Stearns Eliot “Old Possum’s Book of Practical Cats”.

La storia si svolge, stavolta, proprio a Roma, in un’improbabile discarica di reperti archeologici con il Colosseo come sfondo. La scenografia è stata creata da Teresa Caruso che forse ha preso spunto dalla rinomata colonia felina di Torre Argentina. Di fatti al centro di Piazza Argentina, si trova un’area di ruderi romani frequentata dai nostri amici a quattro zampe.

Un applauso indiscusso va a tutti le truccatrici e i truccatori. La trasformazione degli attori in un felino dalle sembianze umane ha del miracoloso; si tratta di una vera e propria metamorfosi. Ogni personaggio ha un costume unico riconoscibile anche dalla poltrona più lontana dal palco. A ognuno viene dato un manto di un colore e una striatura che li distingue l’uno dall’altro. Il viso di ogni attore, poi, è pitturato in modo diverso, e anche l’aggiunta di un ciuffo, di una capigliatura e delle vibrisse, può fare la differenza.

Alla direzione delle musiche di Sir Andrew Lloyd Webber abbiamo il maestro Emanuele Friello. L’Orchestra dal vivo è composta di musicisti professionisti, e si sente. La loro bravura da sicurezza agli attori quando devono cantare. Le musiche son eseguite alla perfezione. Nelle melodie si possono distinguere i toni alti e bassi degli strumenti, e il tutto incastonato in una cadenza ritmica precisa.

La coreografia è stata affidata all’artista emergente di Londra Billy Mitchell. I passi, le posture scelte imitano le andature di un felino, e vedere sul palco gatti umani muoversi con grazia è davvero impressionante.

Lo spettacolo di Cats è rivolto a tutti, dalle famiglie agli anziani. Sono soddisfatti tutti quelli che voglio vedere uno spettacolo completo, dal canto al ballo, dalla poesia alla coreografia, ma anche di arti magiche. Sono in totale 140 minuti di gioia e meraviglia con 10 minuti di intervallo per riprendere fiato.

Il Musical Cats è in svolgimento al Sistina dal 5 ottobre al 29 ottobre 2023. Per l’acquisto dei biglietti è possibile recarsi direttamente al botteghino all’interno teatro, situato in Via Sistina n.129, e rispetta i seguenti orari:

lunedì dalle ore 10.00 alle ore 15.00

dalle ore 10.00 alle ore 15.00 da martedì a sabato dalle ore 10.00 alle ore 19.00

dalle ore 10.00 alle ore 19.00 domenica dalle ore 13.00 alle 15.00 e dalle 16.00 alle ore 18.00

Altrimenti è possibile acquistare il biglietto online al sito www.ilsistina.it o tramite l’email biglietteria@ilsistina.it

Per ulteriori informazioni si può chiamare al numero telefonico 06 4200711, dal lunedì a sabato dalle ore 10.00 alle 19.00.

Il costo dei posti dipende dalla posizione rispetto al palco. Ecco i prezzi partendo dai più vicini: