CBD: come assumerlo e dove comprarlo

L’assunzione di CBD nel biennio 2020 e 2021 ha rotto finalmente tutti i tabù legati al mondo della cannabis, della marijuana e dei derivati, che si tratti di soluzioni o infiorescenze al THC o al CBD.

Questo vento di cambiamento ha abbassato il livello di giudizio nei confronti dei consumatori e pre-giudizio nei confronti della sostanza in sé. L’Italia e quasi tutta l’Europa è passata dal negazionismo punito al referendum democratico in merito all’uso ricreativo della marijuana poiché le governance dei vari stati hanno appurato che, ad oggi, il sovraffollamento degli istituti detentivi di rieducazione è dovuto, oltre alle magistrature imprecise, soprattutto alle pene minori, come appunto, i consumatori di cannabis.

Focus su acquisto e assunzione di CBD

Reperire prodotti a base di CBD, oggi, è molto più semplice che reperire alcune tipologie di farmaci, utilizzati generalmente per patologie gravi, vuoi per la presenza di innumerevoli e-shop oppure perché esistono servizi di delivery che, in un paio d’ore consegnano a casa propria l’ordine effettuato, il CBD è ormai ovunque. Le innumerevoli proprietà benefiche della cannabis light hanno fatto sì che in pochissimo tempo si aprisse un mercato che gli esperti di finanza e macro economia hanno definito “corsa all’oro verde”.

Tantissime le proprietà benefiche di questa pianta che vanno dalla cura dell’ansia alla riduzione delle cellule cancerogene nei malati passando per anoressia, disturbi del sonno, dell’attenzione, ecc.

Oltre ai cannabinoidi, la pianta di cannabis contiene molti altri composti, come i terpeni.

Molte piante contengono terpeni e sono generalmente responsabili del profumo specifico di una pianta. I prodotti a base di cannabis possono contenere terpeni di diversa intensità.

Sebbene gli scienziati non comprendano appieno il ruolo svolto da alcuni composti nella cannabis, pensano che i terpeni potrebbero anche offrire alcuni benefici terapeutici. Tuttavia, questo dipende dal tipo di terpene presente e dalla sua forza.

Per fare un esempio pratico e comprensibile anche per chi non ha mai utilizzato o visto della cannabis è il limone. Uno studio degli scienziati canadesi ha rilevato che il limonene, uno dei terpeni più abbondanti e forti in natura, responsabile del fresco profumo di limone, ha dimostrato benefici antinfiammatori, antiossidanti e antivirali per la salute. Paragonando questo esempio alla cannabis è semplice comprendere quanto sia potente e benefica la cannabis sativa da cui si estrae il CBD.

Dove comprare CBD?

Attualmente gli enti globali, garanti dell’approvazione e della commercializzazione di farmaci e derivati, non regolano i prodotti CBD, quindi spetta all’acquirente scegliere prodotti di qualità. Per garantire la migliore qualità degli estratti o delle infiorescenze, è bene controllare che il prodotto abbia un certificato di garanzia del prodotto e che un laboratorio affidabile abbia eseguito test di terze parti.

Molti rivenditori online forniscono risultati di laboratorio di terze parti ai propri clienti ma molti problemi con i certificati di provenienza nasce negli store fisici in cui l’addetto/a consiglia, spesse volte, prodotti della quale non è a conoscenza o dei quali non si hanno informazioni precise riguardo la provenienza o la concentrazione di principi attivo contenuto.

Anche molti negozi di alimenti naturali più grandi offrono una gamma di prodotti CBD proprio perché è sempre più ampio il ventaglio di prodotti che contengono questa sostanza, per certi versi, quasi miracolosa.

Se volete acquistare dei prodotti coltivati tramite il metodo greenhouse, potete andare su questo rivenditore di CBD online: Justhemp.it.

Assunzione

Un altro aspetto da considerare è il tipo di prodotto. Sebbene gli effetti tendano ad essere gli stessi, alcune persone potrebbero preferire un tipo di CBD rispetto a un altro, a seconda di come o quando intendono usarlo.

I prodotti al CBD si trovano in commercio, altre alle classiche infiorescenze da fumare sotto forma di classico Joint, anche sotto forma di creme e lozioni, olio per condimento, prodotti da forno, bevande, stick edibili, ecc.

Assumere questo genere di prodotti non comporta effetti indesiderati o problematiche annesse, l’esagerazione ed il sovradosaggio possono dare nella forma più estrema di assunzione solo dei brevi crampi all’intestino con conseguente dissenteria, ma con dei semplici fermenti lattici tutto torna alla normalità.

Importanti, quindi, le proprietà della cannabis light che portano solo benefici all’organismo di persone ed animali, eppure è stata criminalizzata e vietata per svariati anni. Sarà la svolta della società?