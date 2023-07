Cellulisi Spray: opinioni mediche, ingredienti e prezzo in farmacia

Lo spray che sta spopolando e di cui ultimamente tutti parlano sul web che combatte il più fastidioso inestetismo della pelle. Cellulisi Spray è un prodotto a base di eccipienti naturali che vanta una grande varietà di proprietà benefiche di evidente riduzione degli accumuli adiposi sottocutanei causati dalla cellulite.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI CELLULISI SPRAY SUL SITO UFFICIALE: OFFERTA LANCIO ESCLUSIVA <<<

La cellulite è un inestetismo tipicamente femminile che colpisce circa il 90% delle donne. Si manifesta con la presenza della cosiddetta “pelle a buccia d’arancia” ed è localizzata principalmente nelle zona dei fianchi, dell’addome, delle cosce e dei glutei.

Sono molti i rimedi, naturali o meno, efficaci o meno, che nel corso degli anni sono stati testati dalle donne nel mondo per cercare di combattere questo nemico comune le cui cause possono essere varie. A partire dalle cattive abitudini alimentari come ad esempio seguire una dieta ricca di alimenti grassi e zuccheri, fare un abuso di bevande gasate o alcoliche o mangiare sempre cibo fritto; condurre uno stile di vita eccessivamente sedentario; fino ad arrivare a problemi di origine vascolare o genetiche che contribuiscono alla formazione della cellulite; da non sottovalutare in questo caso tra le cause, anche il fattore stress.

Ingredienti che compongono Cellulisi Spray

Per iniziare è bene specificare che quando parliamo di Cellulisi Spray non ci riferiamo ad un farmaco. Per la sua vendita, quindi, non è necessaria la prescrizione medica in quanto è composto unicamente da ingredienti di origine naturale. Tra questi eccipienti possiamo trovarne alcuni dalle già note proprietà benefiche.

Non solo, grazie alla composizione totalmente naturale dei suoi ingredienti, questo prodotto è adatto a qualsiasi tipo di pelle, anche le più sensibili e problematiche.

A renderlo così speciale una serie di componenti scelti attentamente dagli esperti del settore:

L’estratto di ananas ( Ananas sativus ) che si ottiene dal gambo dell’ananas stessa, si presenta come una polvere di colore giallo. Grazie alla bromelina, un enzima presente all’interno di questo frutto, Cellulisi Spray aiuta a scomporre le proteine e quindi a rendere meno visibile la cellulite sulle parti interessate aiutando anche la funzione del microcircolo;

La caffeina , da sempre utilizzata in campo cosmetico anche in prodotti come creme contorno occhi, è un noto vasocostrittore, aiuta a ridurre il gonfiore grazie alle sue proprietà drenanti, stimolare la microcircolazione ed aiutare l’eliminazione delle tossine favorendo anche il flusso sanguigno;

Estratto di arancio amaro ( Citrus Aurantium Amara ), invece, ha non solo proprietà estetiche che aiutano a migliorare l’elasticità della pelle ma anche note proprietà antisettiche;

Infine, tra gli ingredienti troviamo il Metil Nicotinato , una nuova sostanza di uso cosmetico formata da un composto organico che si presenta come un liquido bianco inodore e che se riscaldato emana aromi balsamici che ricordano la menta. Questo ha la capacità di attivare il microcircolo cutaneo. Tutti elementi naturali, quindi, quelli elencati finora che compongono questo spray.

Opinioni mediche su Cellulisi Spray: funziona o è una truffa?

Come detto in precedenza, tutti gli eccipienti naturali che compongono Cellulisi Spray fanno sì che questo prodotto abbia una serie di benefici e risultati evidenti riscontati sulle persone che lo hanno provato.

Ma come applicare questo prodotto per ottenerne il massimo del beneficio?

Gli esperti consigliano di utilizzarlo due volte al giorno, preferibilmente dopo la doccia o dopo un lavaggio totale del corpo, spruzzandolo sulla pelle asciutta. Una volta spruzzato sulla cute è necessario massaggiare con cura la parte interessata per un completo assorbimento di Cellulisi Spray sul corpo. Questo prodotto viene venduto in una comoda confezione dotata di spray, che rende l’utilizzo facile e veloce, oltre che adatto a qualsiasi condizione. Il punto di forza di questo prodotto è senz’altro la sua composizione naturale, che proprio grazie a questo aspetto completamente green, non presenta controindicazioni nell’utilizzo.

È sufficiente infatti digitare su vari motori di ricerca il nome ’Cellulisi Spray’ per imbattersi in una serie di recensioni positive e varie testimonianze che ne confermano l’assoluta efficacia.

Prezzo di Cellulisi Spray in farmacia e sul sito ufficiale

Il noto prodotto, di cui abbiamo elencato a fondo le caratteristiche, è acquistabile solo tramite il sito del rivenditore ufficiale al prezzo di 49,99 euro. Il rivenditore ci tiene a specificare che qualsiasi altro prodotto trovato online sia un equivalente di Cellulisi Spray e quindi non l’originale. Nessun negozio o piattaforma online, infatti, è autorizzato alla rivendita dello stesso.

>>> SITO UFFICIALE CELLULISI SPRAY: CLICCA QUI E APPROFITTA DELL’OFFERTA <<<

Attualmente sul sito ufficiale è possibile trovare un’offerta molto vantaggiosa che prevede due prodotti al prezzo di uno.

In conclusione, se vogliamo combattere gli inestetismi della cellulite, come tutti i prodotti con un grande hype sul web, non ci resta che provarlo per testarne in prima persona le caratteristiche e l’efficacia. Nonostante questo “nemico comune” sia spesso oggetto di truffe e falsi miti, Cellulisi Spray può vantare una vasta gamma di recensioni positive spontaneamente rilasciate da chi lo ha provato sulla propria pelle. Perché la cellulite è un inestetismo, e non una vergogna. Una sfida, non una condanna. E, come per ogni sfida, si può affrontare e superare con i giusti alleati.