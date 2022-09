Cosa portare ad una cena da amici: dolce, vino o regalo, tutti i consigli

Forse non tutti sanno che le regole del galateo impongono cosa sia opportuno portare e cosa non portare ai padroni di casa quando si riceve un invito a cena. Nel caso di cene formali le regole sono più stringenti, ma nel caso di una cena tra amici, è bene abbandonare le formalità per godersi la serata in piena serenità. Tuttavia, è bene saperlo, ci sono delle cose che potrebbero essere apprezzate e altre meno. In questo articolo vedremo qualche buona dritta su cosa portare per un invito a cena tra amici, per essere tradizionali, ma originali al punto giusto.

Invito a cena da amici, cosa posso portare di particolare: consigli originali

Una cena tra amici è sempre un bel momento da passare in compagnia e per concludere in leggerezza la giornata lavorativa. Quando arriva l’invito scatta anche la fatidica domanda: cosa posso portare in dono per ricambiare l’invito? Le idee sono davvero moltissime e spesso azzeccare quella giusta non è facile. Di seguito abbiamo raccolto le migliori idee di regalo, per offrire qualcosa di particolare e originale ai padroni di casa.

Oggetti per la casa

Regalare un oggetto per la casa è sicuramente una soluzione particolare ed elegante. Naturalmente occorre conoscere sia l’abitazione che i gusti dei padroni casa, così da non rischiare di fare un regalo poco apprezzato o, peggio, fuori luogo. L’oggetto poi, dovrebbe sempre essere di prezzo contenuto non deve mettere in imbarazzo i padroni di casa, perciò, meglio puntare su qualche oggetto divertente che risulti anche utile, come ad esempio qualche utensile, magari divertent, per la cucina, come:

taglieri personalizzabili per le degustazioni di formaggi e di antipasti ;

set accessori per il vino ;

sottobicchieri raffinati ;

set per fare i cocktail ;

guanti e presine (sempre molto utili in cucina).

Piante e fiori

Qualche anno fa, regalare piante e fiori era molto di moda, specialmente tra parenti e amici stretti. L’usanza è poi caduta in disuso, tanto che adesso, regalare una bella pianta agli amici è diventata una scelta originale e in controtendenza. Naturalmente, anche in questo caso, meglio puntare su una pianta che non richieda eccessive cure, come ad esempio una bella pianta grassa. Se invece volete qualcosa di più floreale potete puntare su orchidee, gerani e garofani.

Dolce da portare a cena da amici: consigli economici e golosi

Se invece volete essere più tradizionali e volete andare sul sicuro, potrebbe essere un’ottima idea portare un dolce. A fine pasto, infatti, è l’ideale deliziarsi con un buon dolce. Se però volete essere davvero alternativi e allo stesso tempo volete risparmiare sulla spesa, potete pensare di portare un dolce fatto in casa.

Se l’invito a cena capita d’estate, potreste pensare di realizzare un bel gelato artigianale. Un buon gelato è sicuramente un’ottima idea, se poi è fatto in casa, lo è ancora di più.

Se invece la cena si tiene nei mesi più freddi, una bella mousse è l’ideale.

Insomma, un buon dolce, da consumare tutti insieme a fine pasto, è sempre un’ottima soluzione, ma se realizzerete di vostro pugno qualcosa di poco ordinario, il successo è assicurato!

Se volete sempre puntare sul dolce, potreste valutare anche di regalare dei cioccolatini. Tra le varie soluzioni, quella dei cioccolatini è sicuramente la più economica, ma anche quella più accomodante. Infatti, il cioccolato non cozza affatto con il menù, ma anzi mette praticamente d’accordo tutti, inoltre può essere consumato anche diverse ore dopo il pasto, magari accompagnando il cioccolato con un buon bicchiere di amaro o whisky.

Infine, se volete puntare su qualcosa di “secco” potete optare per dei biscotti. La soluzione artigianale è sempre la migliore, tuttavia, in alternativa, potreste pensare a dei biscotti secchi da accompagnare con il liquore o con gli amari, tipo:

cantucci/tozzetti (da accompagnare con il vinsanto);

ciambelline al vino .

Vino adatto per una cena da amici: consigli in base al menù

Seconde le regole del galateo, portare vino quando si è invitati a cena non è una buona idea. In linea generale, infatti, il vino non andrebbe regalato in occasione di una cena poiché ci deve pensare colui che organizza la cena. È pur vero però che nel caso di una cena tra amici, possiamo abbandonare le formalità ed essere più elastici.

Nel caso voleste contribuire alla cena portando del vino allora consigliamo di informarsi con gli amici sul menù della cena, in modo da portare il vino più adatto al menù della serata. Se la cena sarà a base di pesce, allora, verosimilmente, potrete spostarvi sulla categoria dei bianchi, nel caso della carne, un buon rosso andrà sicuramente bene:

Pignoletto dell’Emilia : si tratta di un vino bianco, fresco e profumato. Ideale per cene a base di pesce grigliato e crostacei. Ottimo anche come accompagnamento per primi a base di funghi e tartufo e per polenta al ragù;

Lambrusco secco : vino rosso rubino, dal gusto intenso e floreale con note ai frutti di bosco. Perfetto come accompagnamento per arrosti, fritture e paste al forno;

Nero d’Avola : vino dal colore rosso intenso e dal gusto deciso. Perfetto come accompagnamento per pietanze mediterranee a base di legumi, cereali e per primi piatti di terra.

Regalo per una cena a casa di amici: come sorprenderli

Come abbiamo visto, le idee su cosa portare a una cena tra amici sono davvero moltissime. Se però desiderate davvero sorprenderli allora forse potreste considerare qualche idea come questa.

Set di bicchieri per cocktail

Perché meglio della cena c’è solo il dopo cena! Perciò, se volete stupire i vostri amici, e invogliarli a trascorrere insieme anche il dopocena, potreste pensare di regalare un set di bicchieri da cocktail: ogni cocktail, infatti, va degustato rigorosamente nel suo bicchiere specifico, come ad esempio il Moscow Mule che deve essere rigorosamente bevuto dentro tazze di rame. Oltre che un regalo utile e anche bello a vedersi, perciò: straconsigliato!

Set tisane

Un’idea divertente e originale per il dopo cena. Un set di tisane digestive e dai gusti particolari, specialmente se presentate dentro una bella scatola di latta – di quelle grandi e decorate – farà sicuramente una bella figura e, inoltre, potrebbe essere una bella idea alternativa al classico amaro digestivo.

Libri

Anche se può sembrare strano, ma un buon libro è sempre ben accetto! Donare un libro ad un amico che ci invita a cena è sicuramente un’idea originale. Ottimi sono i libri fotografici che, oltre ad essere ricchi di immagini e nozioni sono anche ottimi elementi d’arredo. In alternativa, potreste puntare su un cd di musica, magari da sfruttare proprio durante la cena come sottofondo, per creare la giusta atmosfera.