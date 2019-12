Centro Veneto del Mobile: opinioni e prezzi dei divani, cucine, camerette e sedie in catalogo

Arredare casa oppure rinnovare il mobilio, è un lavoro che deve essere affidato alle mani esperte di veri professionisti. Nelle regioni del Nord Italia, il Centro Veneto del Mobile rappresenta un importante punto di riferimento per coloro che cercano precisione ed affidabilità. Questa è un’azienda italiana leader nel settore, che da diversi anni si occupa dell’arredamento delle case grazie agli oltre 20 punti vendita sparsi sul territorio. Nel seguente articolo si parlerà delle opinioni dei clienti e di alcuni prodotti in catalogo come divani, cucine, camerette e sedie con i loro relativi prezzi.

Opinioni Centro Veneto del Mobile: le recensioni dei clienti

Il Centro veneto del Mobile è un luogo da non sottovalutare quando si ha intenzione di rinnovare l’arredamento in casa o in ufficio.

I prodotti rispecchiano la qualità e l’eccellenza italiana grazie a mobili di foggia moderna, classica e contemporanea, in grado di soddisfare i gusti di tutta la clientela.

Ad oggi sono moltissimi coloro che hanno potuto provare i servizi offerti da quest’azienda e si sono detti del tutto soddisfatti.

In particolare l’elemento che caratterizza il Centro Veneto del Mobile è la grande attenzione riservata al cliente, che viene guidato dal momento della scelta fino alla consegna dei prodotti finali.

I progetti sono studiati sulle esigenze di ognuno, grazie ad un team di esperti sempre a disposizione per rispondere alle domande ed ai dubbi dei clienti.

Oltre ad un personale altamente qualificato ed specializzato, un grande punto a favore di questa impresa è anche la puntualità offerta nella consegna della merce e la precisione nel montaggio finale del mobilio scelto.

Le opinioni sul lavoro svolto sono estremamente positive e decantano il grande impegno volto a soddisfare i desideri di tutti.

Ovviamente tra i tantissimi commenti a favore del Centro Veneto del Mobile, è possibile rintracciare anche qualche voce fuori dal coro, che segnala episodi di ritardi nelle consegne e merce talvolta fallata.

Tuttavia queste rappresentano sporadiche opinioni che passano in secondo piano visto la maggioranza molto soddisfatta.

Centro Veneto del Mobile: i divani scontati

Nel soggiorno quale pezzo di arredamento è più importante del divano?

Che sia con linee moderne o che richiami echi classicheggianti non importa, le uniche cose che contano sono la comodità ed una buona struttura.

Il Centro Veneto del Mobile sa perfettamente quanto essenziale sia per gli italiani il divano, tanto che all’interno del loro catalogo propongono tanti prodotti adattabili a diversi gusti e stili.

Tra le prime proposte e quelle maggiormente apprezzate dai clienti, c’è la Linea Bacio: grazie a delle linee molto pulite ed aggraziate, è il pezzo di arredamento che si adatta perfettamente a dei soggiorni moderni e versatili.

Bellezza e comfort trovano una sintesi perfetta nello schienale reclinabile, in grado di garantire un’esperienza di relax assoluta.

Per chi è alla ricerca di funzionalità ed eleganza non c’è soluzione migliore della linea Orion: con lo schienale alto e la presenza del poggiatesta, questa tipologia divano si adatta invece sia alle case più alla moda, sia a quelle più classiche.

Per avere un’idea orientativa dei prezzi è fondamentale richiedere un preventivo direttamente all’azienda, scrivendo i propri dati sensibili, l’email personale ed il contatto telefonico all’interno del sito centrovenentodelmobile.it.

Per per toccare con mano i prodotti, l’ideale sarebbe recarsi in uno dei venti show-room presenti in diverse regioni del nord Italia, in modo tale da lasciarsi guidare dagli esperti nella scelta della soluzione migliore.

In vista del Natale e dei saldi invernali, all’interno del catalogo online ci sono anche dei prodotti in sconto come il divano Paloma in textil con meccanismo di scorrimento, che da 3175€, è proposto al costo 1180€.

Altro prezzo da tenere sott’occhio è quello del divano Luis dalle linee semplici ed eleganti, che è scontato da 2148€ a 1250€.

Cucine in offerta presso il Centro veneto del Mobile

Gli italiani sanno bene che una delle stanze fondamentali all’interno di una casa è proprio la cucina.

Questa rappresenta un luogo di raccoglimento, di cura famigliare e relax, per questo è importante avere una struttura esteticamente apprezzabile, ma comunque di buona fattura e funzionale sotto il profilo degli spazi.

Il catalogo del Centro Veneto del Mobile propone ai suoi clienti una vasta gamma di prodotti, divisi nelle sezioni “cucine moderne”, “cucine artigianali” e “cucine classiche”.

Ogni soluzione proposta dall’azienda, è frutto di studi volti a rispondere ai gusti ma soprattutto alle esigenze dei propri clienti.

Non importa se si è alla ricerca di uno stile moderno e giovane o di uno tradizionale, ad ognuno il Centro Veneto del Mobile offre l’opportunità di personalizzare ogni dettaglio: dal colore delle ante, alla forma della maniglie fino alla gestione degli spazi.

Anche in questo caso per conoscere i prezzi della cucina che si desidera, è fondamentale prenotare un incontro presso lo show-room più vicino.

Per fissare un appuntamento basta collegarsi al sito del Centro Veneto del Mobile e inserire i propri dati sensibili, il giorno e l’ora maggiormente comodi… ed il gioco è fatto!

Gli arredatori sono a disposizione di ogni cliente per studiare e realizzare insieme il progetto che si desidera.

Il catalogo in questi giorni presenta anche diverse promozioni in vista delle festività e del periodo di sconti di gennaio: tra le tante offerte è bene tenere in considerazione la Cucina Trieste, che da un prezzo di partenza di 21315€ è scontata a 6950€.

Altra proposta davvero interessante riguarda la cucina Artigianale, in legno e in marmo naturale con elettrodomestici inclusi, a 8950€ al posto di 28390€.

Centro Veneto del Mobile: le camerette

La cameretta è il regno dei bambini, ed il rifugio tanto amato dagli adolescenti.

E’ il luogo dove lasciar vagare la propria fantasia, grazie a colori e forme stravaganti.

Il Centro Veneto del Mobile all’interno del suo catalogo ha una sezione riservata proprio alle camerette, le quali si adattano perfettamente alle esigenze più disparate di tutte le famiglie.

Ad ogni cliente è data infatti la possibilità di personalizzare il progetto inserendo elemento quali letti, scrivanie e ante per armadi.

E’ importante dire che il tutto è caratterizzato da una grande attenzione nei confronti della sicurezza dei più piccoli, grazie all’impiego di materiali antitossici e fianchi sagomanti per evitare il più possibile incidenti domestici.

Il catalogo offre una vastissima gamma di opzioni, tra le quali una delle più apprezzate è la Jungle.

Questo prodotto è realizzato in legno naturale di rovere ed è disponibile in tantissime colorazioni; oltre ad essere una cameretta molto spaziosa ed efficiente, può prevedere fino a due letti, ai quali possono tranquillamente essere affiancati cassettiere, comò armadi e scrivanie.

Per le giovani ragazze è invece pensata la linea Maya, dotata di una bellissima testiera a forma di cuore che funge da elemento di congiunzione con tutto il resto del mobilio.

L’armadio ha una struttura angolare e la scrivania è perfetta per i pomeriggi di studio grazie alla forma asimmetrica che è agganciata alla parete laterale del guardaroba.

Le proposte sono tantissime, per questo è consigliabile rivolgersi ad un esperto per capire qual’è la scelta migliore per la famiglia.

Grazie agli sconti previsti da catalogo, un’idea in vista del Natale è quella di rinnovare la cameretta dei propri figli in modo originale ed a ottimi prezzi.

Tra le tante proposte non bisogna sottovalutare quella del “letto cuore”, punta di diamante del Centro Veneto del Mobile per quanto riguarda questa categoria.

Nonostante il prezzo di listino fosse di 1309€, per questi giorni è possibile portarsi casa un pezzo di design, a poco più di 800€.

Ma questa rappresenta solamente una delle tantissime offerte “bomba” disponibili sul catalogo.

Le sedie al Centro Veneto del Mobile

Il catalogo del Centro Veneto del Mobile propone tantissime soluzioni anche per ciò che riguarda le sedute: dalle forme di ultra design, alle più semplici ed adattabili.

Ogni punto vendita propone sempre ai clienti dei prodotti al passo con i tempi, offrendo un ampio panorama di scelte entro le quali decidere.

Solidità, compattezza e linee pulite sono le caratteristiche che maggiormente descrivono la linea Cream; grazie al legno di ciliegio o faggio, questo modello è la soluzione ideale per coloro che sono alla ricerca di qualcosa di classico e intramontabile.

La linea Nature invece si confà agli appassionati di echi vintage e ricercati, grazie alle fibre di paglia intrecciata che tanto ricordano le vecchie sedute delle case di campagna.

All’interno del catalogo c’è solo l’imbarazzo della scelta!

Anche per le sedie, è possibile richiedere un preventivo scrivendo direttamente al sito del Centro Veneto del Mobile; tuttavia in questi giorni ci sono moltissime promozioni da non lasciarsi sfuggire.

Un esempio è la panca in legno massello di 240 cm, che da un prezzo di 2980€ è proposta a 590€; oppure il set di quattro sedute in legno artigianale con imbottitura è in offerta a ben 90€ cadauna.

Uno dei prodotti maggiorente apprezzati della categoria è la Duchessa: questa linea di sedie presenta uno stile classico e lineare, adatto soprattutto a case eleganti e chic.

Attualmente è possibile acquistare il set da 6 ad un prezzo totale di 590€, un vero affare visto il costo di listino iniziale.