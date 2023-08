Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale: come ottenerla, quanto costa e a cosa serve

Il mondo del lavoro, al giorno d’oggi, è caratterizzato da una forte compenetrazione con molti aspetti tecnologici. Nel corso del tempo sono molti gli studi e le prove effettuati per riuscire a giungere a processi di digitalizzazione tali che permettessero una riduzione del tempo e dell’impiego del personale dedicato ad un compito specifico. Ciò implica in sé quindi un miglioramento dei processi stessi in termini di velocità e standardizzazione.

Sebbene la maggior parte dei giovani sia cresciuta a stretto contatto con la tecnologia e quindi non riscontri problemi nel confrontarsi quotidianamente con processi di digitalizzazione che sembrano già insiti nel loro modo di vivere a portata di smartphone; lo stesso non si può dire di una grande fetta della popolazione, per lo più composta da persone adulte, che ha dovuto e deve tutt’ora ancora abituarsi a questa prepotente presenza della tecnologia in ogni ambito della vita che a volte non rende facilissime le cose.

Basti pensare alla comodità di un servizio offerto dallo stato come lo SPID, un’identità digitale attraverso la quale è possibile svolgere online un grande numero di servizi pubblici come prenotare una visita medica, presentare le proprie dimissioni da un luogo di lavoro, richiedere i vari bonus messi a disposizione dallo stato e così via. Per quanto possa sembrare facile per molte persone, provare a spiegare ad un proprio nonno un processo di digitalizzazione simile comporterebbe non poche incomprensioni e diffilcoltà.

Per riuscire, in parte, a fornire supporto alle persone più ostili alla tecnologia ma che allo stesso tempo lavorano in un ambiente pubblico, è stata introdotta con il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale ATA, l’obbligo della Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale. Ma vediamo più nello specifico cos’è e a cosa serve.

Come ottenere la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale

La Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale è, come dice il nome stesso, una certificazione che attesta le proprie competenze digitali. E’ stata introdotta come requisito essenziale da rispettare per tutto il personale ATA, quindi il personale scolastico Amministrativo, Tecnico e Ausiliario a partire dal 2024. Sappiamo tutti come il mondo scolastico sia in costante evoluzione e cerchi di essere il più vicino possibile alle esigenze dei ragazzi di tutto il mondo che frequentano gli istituti scolastici. Basti pensare, infatti, a quante figure possiamo trovare nell’ambiente scolastico che potrebbero fare della tecnologia un loro alleato.

Tra le mansioni per le quali sarà obbligatorio ottenere questa certificazione troviamo gli operatori e i collaboratori scolastici. Per i primi questa risulterà molto utile per rendere più facili i processi di apprendimento dei ragazzi con disabilità ai quali dedicano il loro tempo; per la seconda categoria, invece, sicuramente la certificazione rappresenta un mezzo molto utile per la gestione del lavoro con il resto del personale scolastico. Non solo queste, ma anche posizioni amministrative e tecniche richiederanno, a partire dal prossimo anno, questa certificazione.

Ma come si ottiene questa certificazione?

Per ottenerla è necessario seguire un corso formato da diversi moduli che formano la persona su diversi aspetti riguardanti la tecnologia ma anche sulla sicurezza della navigazione online e sulla comunicazione.

Alla fine del corso sarà poi necessario sostenere un esame ufficiale con il superamento del quale si otterrà la certificazione ECDL che garantirà, ovviamente, ulteriori punti in graduatoria.

Sono diversi i corsi online che è possibile trovare per studiare i sette moduli che è necessario conoscere per ottenere questa certificazione ma c’è anche la possibilità di studiare per conto proprio per poi sostenere l’esame.

La certificazione di alfabetizzazione digitale gratis esiste?

Rilasciando anche un attestato riconosciuto a livello internazionale, non è possibile trovare siti o enti che permettano di ottenere la certificazione di alfabetizzazione digitale gratuitamente. Essendo inoltre un plus che conferisce punti nelle graduatorie per i concorsi, non è possibile trovarne uno che non preveda il pagamento di una somma.

Quanto costa ottenere il diploma internazionale di alfabetizzazione digitale: prezzi a confronto

E’ sufficiente digitare il nome della certificazione per imbatterci in numerosi siti web che ci spiegano cosa sia questa certificazione e come ottenerla. Vediamone alcuni tra i primi:

E’ possibile ottenere la certificazione online con il sito Alteredu.it con una cifra di €323. Ci sono anche diverse opzioni tra le quali poter scegliere come ma quella che interessa il personale ATA è la certificazione EIPASS composta da sette moduli.

Il sito Eipass.com offre invece la possibilità sia di seguire il corso che di svolgere l’esame finale al prezzo di €244 e offre la possibilità di scegliere se conseguirlo online comodamente da casa proprio o recandosi presso una delle loro sedi per svolgere le lezioni e l’esame in presenza.

Sul sito di Cfiscuola.it troviamo la certificazione di alfabetizzazione digitale scontata al prezzo di €156.

O ancora, il sito Idcert.it propone il corso per conseguire la certificazione al prezzo di €199,90.

A cosa serve la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale?

La Certificazione di Alfabetizzazione Digitale serve per attestare le competenze in ambito digitale di ogni persona. Lo studio per ottenere la certificazione include diversi aspetti del mondo della tecnologia e del web, come le normative sulla sicurezza, la comunicazione, la creazione di contenuti, le informazioni sui dati e così via. Insomma siamo sicuri che questa possa offrire un’ottima base di partenza a chi o non è a conoscenza di queste fondamenta o non si è mai imbattuto in un mondo così vasto e deve capire quindi come dimenarsi.