Champions League 2022/2023: il tabellone e il programma della stagione

La Champions League è in procinto di entrare nella sua fase più avvincente, gli ottavi di finale. Conclusa la fase a gironi in cui sono mancate sorprese, come l’eliminazione inattesa della Juventus (in un girone tutto sommato abbordabile, con PSG, Maccabi Haïfa e Benfica) ma anche delle spagnole, Barcellona e Atletico Madrid. I Blaugrana sono usciti per la seconda volta consecutiva mentre i Colchoneros sono usciti ai gironi all’ultimo posto del gruppo B (con Bayern Leverkusen, Club Bruges e Porto), evitando così anche l’Europa League.

Nella scorsa stagione il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha trionfato nella massima competizione europea contro il Liverpool (nella finale di Saint Denis, in Francia) conquistando la coppa più ambita per la quattordicesima volta. In questa stagione i Blancos rappresentano l’unica squadra spagnola ad avere superato la fase a gironi ma le quote sulle sfide di Champions League non sembrano indicarla come favorita. È il Manchester City di Pep Guardiola la principale indiziata al successo finale, seguito da Bayern Monaco e Paris Saint-Germain.

La ripresa con gli ottavi di finale di Champions League

La fase finale della massima competizione europea riprende il 14 febbraio prossimo con i primi match per gli ottavi, ritorni sono previsti a marzo. A scendere in campo saranno Paris Saint-Germain contro Bayern Monaco a Parigi (ore 21.00). Mercoledì 15 febbraio ci sarà invece la seconda giornata degli ottavi: il Club Bruges affronta il Benfica (ore 21.00) ed il Borussia Dortmund scende in campo contro il Chelsea (ore 21.00). Le gare di andata degli ottavi di finale si concluderanno la settimana successiva con il martedì 21 e mercoledì 22 febbraio. La prima giornata vede impegnato il Napoli sul terreno dell’Eintracht Francoforte (ore 21.00) mentre il Liverpool sfida il Real Madrid (sempre allo stesso orario). Chiudono il programma dell’andata le sfide Inter-Porto e Lipsia-Manchester City, entrambe alle ore 21.00.

Le gare di ritorno

I ritorni sono invece in programma per il mese di marzo ed i primi match si disputano il 7, quando è il turno di Benfica-Club Bruges e Chelsea-Dortmund. Il mercoledì successivo si gioca Tottenham-Milan e la grande sfida tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, match che a tutti gli effetti potrebbe valere come una finale vista la quantità delle stelle in campo. La settimana seguente si chiude il programma degli ottavi con gli ultimi ritorni: Manchester City-Lipsia e Porto-Inter sono in calendario il 14 marzo, il giorno dopo Real Madrid-Liverpool e Napoli-Eintracht Francoforte.

Le date della Champions 2022/23 dai quarti di finale in poi

I quarti di finale, con il tabellone ancora da delineare, sono pianificati per l’11/12 (le gare di andata) ed il 18/19 aprile (per le gare di ritorno). Il giorno per il sorteggio degli accoppiamenti è il 17 marzo. Per le semifinali, invece, serve attendere maggio: le partite saranno il 9/10 (turno di andata) ed il 16/17 (turno di ritorno). La finale è il prossimo 10 giugno allo stadio Olimpico Ataturk di Istanbul. Un luogo che non offre grandi ricordi ai tifosi del Milan: la squadra rossonera, nella finale del 2005, subì una clamorosa rimonta da parte del Liverpool: da 3 a 0 alla fine del primo tempo al 3 a 3 al termine dei novanta minuti di gioco. La partita si sbloccherà solo con i calci di rigore, che premieranno la formazione inglese, salita così sul tetto d’Europa per la quinta volta nella sua storia.