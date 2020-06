Chic Pants: recensioni, prezzo in farmacia e sito ufficiale

Chic Pants sono i nuovissimi slip da donna che vi aiuteranno a risolvere la difficile problematica di incontinenza urinaria che può colpire in particolare l’universo femminile di ogni età per svariate motivazioni. Grazie a questo indumento intimo specifico e allo stesso tempo elegante, potrete dire addio a tutte quelle fastidiose fuoriuscite e godrete di una protezione assoluta.

A seguire vi daremo tutte le informazioni utili su questi speciali slip femminili, le loro caratteristiche principali, il prezzo e dove acquistarli in farmacia e sul sito ufficiale dell’azienda produttrice. Inoltre potrete leggere alcune delle recensioni che gli utenti, che hanno già provato i nuovi Chic Pants, hanno voluto lasciare online nei vari forum per poter offrire il loro parere sull’articolo in questione.

Chic Pants: come funzionano i nuovi slip per l’incontinenza urinaria femminile

Oggigiorno in Italia sono circa 2 milioni le donne che soffrono di incontinenza urinaria femminile, un disturbo fastidioso e altamente limitante che può colpire ad ogni età – a volte compare anche prima dei 30 anni. Questa problematica può essere causate da diversi motivi, che sono spesso transitori e non riguardano solo gli anni che avanzano anzi, come anticipato, sono sempre di più le donne giovani che iniziano a soffrirne, principalmente durante o dopo una gravidanza. Altra motivazione che può far insorgere l’incontinenza è anche lo stile di vita troppo frenetico e che provoca molto stress al nostro fisico che ne risente.

Adesso però sono arrivati in commercio i nuovi Chic Pants, speciali slip realizzati con una struttura a tre strati che riescono così a garantire una protezione massima e non dovrete più temere per le fastidiose perdite di urina. Lo strato interno è costituito di cotone al 100% e questo vi consente di poter assorbire qualsiasi fuoriuscita. Il secondo strato invece svolge la funzione di barriera e riesce a bloccare le perdite, mentre il terzo e ultimo strato è leggero e flessibile così da aiutarvi a restare asciutti il più a lungo possibile durante tutta la giornata.

Le nuove mutande Chic Pants sono davvero comode e risultano anche molto discrete, oltre che eleganti, e una volta indossate dimenticherete quasi di averle in quanto saranno vestono come dei semplicissimi slip. Sono perfette sia per la vita di tutti i giorni, sia per tutte quelle persone che amano fare sport o viaggiare e vogliono sentirsi sempre tranquille e sicure in qualsiasi situazione.

Recensioni Chic Pants: le opinioni e i commenti degli utenti online

Dopo avervi parlato di quelle che sono le caratteristiche principali dei nuovi slip per l’incontinenza urinaria femminile, in questo paragrafo abbiamo pensato di riportarvi alcune delle recensioni delle donne che hanno già avuto la possibilità di provare Chic Pants e hanno deciso di lasciare la loro opinione sul sito ufficiale e nei vari forum online. A seguire ecco un paio di testimonianze che vi saranno molto utili per capire se questo articolo funziona davvero e non si tratta di una delle tante truffe che circolano sul web:

“Ho acquistato i nuovi Chic Pants per la mia adorata nonna che è molto anziana. E devo dire che è rimasta davvero soddisfatta di questi slip che ha trovato molto morbidi e comodi e adesso può finalmente uscire in totale tranquillità senza il timore di perdite fastidiose e odori sgradevoli. Riescono ad assorbire tutto alla perfezione. Le consiglio vivamente”. Angela N. “Ho avuto da poche settimane una splendida bambina e avevo bisogno di sentirmi nuovamente a mio agio riuscendo a bloccare le perdite postparto. Per questo ho deciso di comprare le nuove Chic Pants e si sono rivelate davvero molto utile in quanto pratiche, assorbenti e comodissime. Le consiglio alle donne che hanno partorito da poco”. Maria C.

Chic Pants: quanto costano e dove è possibile acquistare gli slip sul sito ufficiale

In quest’ultimo paragrafo scopriremo dove è possibile acquistare i nuovissimi Chic Pants e quanto costano. Per prima cosa è opportuno sapere che questi particolari slip per combattere l’incontinenza urinaria femminile non li troverete nelle normali farmacie o nei diversi store online come Amazon. L’articolo originale infatti è in vendita solo ed esclusivamente sul sito ufficiale della casa produttrice. Per averle non dovrete far altro che compilare correttamente il modulo d’ordinazione.

La spedizione, una volta completato l’acquisto, vi arriverà direttamente a casa vostra nel giro di 2-3 giorni lavorativi e la consegna sarà completamente gratuita in ogni zona d’Italia, isole comprese. Il pagamento potrà essere effettuato sia anticipatamente tramite carta di credito, PayPal o PostePay e sia direttamente in contanti al corriere espresso il giorno della consegna.

Ma quanto costano i nuovi Chic Pants? Sul sito ufficiale è disponibile una fantastica offerta a tempo limitato (e fino ad esaurimento scorte) che vi permetterà di acquistare 1 set di 3 slip Chic Pants ad un prezzo pari a 65 euro. Se non sarete soddisfatti, entro 60 giorni dalla consegna potrete richiedere il rimborso ed effettuare così anche il reso.