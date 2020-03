Ciclonica: opinioni, istruzioni, funziona o è una truffa, dove trovare su Amazon e sito ufficiale

Se siete alle prese con i problemi relativi alla polvere presente in casa, sappiate che sul mercato esiste un apparecchio capace di risolvere la situazione: ci stiamo riferendo a Ciclonica, che non è la classica scopa per pulire, ma qualcosa di molto di più. Nello specifico, si tratta del nuovissimo e innovativo sistema 2 in 1, progettato proprio per semplificare la vita delle casalinghe, ma non solo.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI CICLONICA SUL SITO UFFICIALE: OFFERTA LANCIO -50% CON SPEDIZIONE GRATIS <<<

Come funziona Ciclonica: istruzioni per l’uso

Ciclonica è uno dei prodotti che negli ultimi mesi ha riscosso maggior successo, come dimostra anche il numero enorme di vendite che ha avuto. Questo dispositivo, infatti, è in grado di combinare l’azione di una potente scopa rotante con un contenitore di raccolta di grandi dimensioni. Inoltre, è dotata anche di una tripla spazzola, capace di pulire qualsiasi angolo della casa. Il fatto che possieda un contenitore è un fattore molto importante, considerato che ora non ci si dovrà più chinare come invece si fa quando si usa la scopa e la paletta.

Anche il suo utilizzo è molto semplice, tanto che può essere considerato facilmente uno dei suoi punti di forza: per usarla, infatti, si deve semplicemente farla scorrere sulla superficie che deve essere pulita. Nel giro di pochi istanti è in grado di raccogliere praticamente qualsiasi cosa: dalla polvere alla sporcizia, passando per i capelli, i peli degli animali, le briciole, la sabbia, il terriccio, lo zucchero, il residuo di cibo e così via. Ma non solo: è capace anche di raccogliere le schegge di un bicchiere caduto per terra! Con un’unica passata è in grado di pulire tre volte più velocemente rispetto a quanto fa una scopa tradizionale.

E’ stata progettata nei minimi dettagli: non presenta fili e nemmeno batterie. Per questa ragione, non c’è nemmeno la necessità di avere una alimentazione. E’ dotata di un manico capace di ruotare di 360° e anche molto semplice da montare: la sua lunghezza può essere tranquillamente modificata, così da rendere l’apparecchio adatto per qualsiasi altezza. Come detto, possiede anche un contenitore posteriore e una tripla spazzola, con una azione ciclonica. Ma non sola: è adatta a qualsiasi genere di pavimento, in quanto ha anche delle spazzole anti-graffio: può essere tranquillamente utilizzata per i pavimenti laminati, per le piastrelle, per i legni duri, il vinile e via discorrendo. Insomma, tutte le caratteristiche che ogni casalinga vorrebbe avere per la propria scopa.

Ma come funziona nello specifico questo dispositivo? Le due spazzole frontali che ruotano sono in grado di creare una vera e propria azione ciclonica, capace di risucchiare nel giro di pochissimo tempo tutta la polvere e la sporcizia varia: le setole raccolgono i residui, spingendoli verso la parte centrale, dove è presente una spazzola rotante rigida che va ad inserirli all’interno del vano raccoglitore.

Grazie a questo apparecchio, non ci sarà più polvere che si solleva per aria, così come non ci saranno più nemmeno i residui che finiscono nelle fughe delle piastrelle. Una volta che poi il vano raccoglitore è totalmente pieno, può essere facilmente svuotato con un click. Si tratta di un procedimento veramente facile da portare a termine: per svuotare il contenitore, infatti, non si deve fare altro che sorreggere la scopa sopra il bidone spazzatura e poi sollevare il coperchio del dispositivo posizionato nella parte posteriore. Il gioco è fatto: si può semplicemente far cadere tutta la sporcizia presente nel contenitore direttamente nel bidone. Infine, basta solamente richiudere il coperchio e la scopa è nuovamente pronta per essere utilizzata. Ma fate attenzione: per evitare che lo sporco cada dal contenitore, non dovete assolutamente capovolgere la scopa.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, le dimensioni del prodotto sono le seguenti: 30 x 20 x 7 cm, con la lunghezza del manico che è pari a 105 centimetri. Il peso complessivo, invece, è inferiore ad un chilo (0,66 kg per la precisione).

Ma come bisogna procedere per utilizzare al meglio Ciclonica? I passaggi sono veramente semplici: per prima cosa, si deve afferrare il manico, per poi successivamente premere leggermente verso il basso per dare una direzione all’apparecchio. Infine, non si deve fare altro che far scorrere la scopa sempre e solo in avanti. Un ultimo consiglio per un corretto uso dell’apparecchio: pulite frequentemente le spazzole, così da mantenere l’efficienza nella raccolta della sporcizia e della polvere.

L’utilizzo di questa scopa non presenta alcuna precauzione o accortezza: in ogni caso, vi consigliamo di utilizzare la scopa rotante senza utilizzare metodi fai da te, ma seguendo le istruzioni che vengono fornite. Non si tratta di un giocattolo: per questa ragione, si raccomanda di tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Le spazzole del dispositivo, infine, non risultano essere particolarmente adatte per quanto riguarda la pulizia dei tappeti. Pulite il vano contenitore con frequenza, così da evitare possibili cattivi odori.

Opinioni Ciclonica: funziona davvero o è una truffa?

Quando si hanno dei dubbi sulla reale validità di un prodotto, una soluzione ideale può essere quella di andare a leggere su internet le varie recensioni che vengono lasciate da parte degli utenti che hanno avuto la possibilità di provarlo. Tra canali social e forum vari, infatti, si possono trovare tantissime opinioni, praticamente su qualsiasi cosa. Compreso, ovviamente, su Ciclonica.

Partiamo dunque dal parere di una signora, che considera questa scopa come una sorta di salvavita. La donna, infatti, ha due figli, i quali, soprattutto quando sono a tavola, sono soliti far cadere praticamente qualsiasi cosa. Ma grazie a Ciclonica non ci sono più problemi, in quanto con una sola passata è in grado di raccogliere le briciole e tutti i vari residui.

Il prodotto risulta essere utile non solo alle casalinghe, ma anche per gli uomini che vogliono dare una mano in casa per quanto riguarda le pulizie. Come nel caso di un signore, che sottolinea invece un altro aspetto che gradisce particolarmente di questo dispositivo, grazie al quale né lui né la moglie si devono chinare. La scopa, secondo la sua opinione, è veramente molto comoda: un prodotto che vale la pena avere in casa.

Proseguiamo con la recensione di una signora, che esalta il fatto che sia molto leggera: lei, infatti, vive in una casa a due piani, ma con questa scopa non ci sono problemi, in quanto il suo peso è così contenuto che può essere portata su e giù per le scale senza alcun tipo di problema. Definisce il dispositivo utilizzando l’aggettivo “ottimo”, consigliandone fortemente l’acquisto.

Concludiamo, infine, con l’opinione di un ragazzo, che ritiene questo apparecchio perfetto per lui che abita da solo. Perché? I motivi sono molteplici: in primis, è facile e veloce da utilizzare, considerato che in brevissimo tempo è in grado di raccogliere qualunque cosa. In più occupa veramente pochissimo spazio, grazie alle sue dimensioni contenute. In poche parole, questa scopa gli ha semplificato notevolmente la vita.

Prezzo Ciclonica: dove trovarla su Amazon e sul sito ufficiale

Arrivati a questo punto, ci sono ancora un paio di aspetti da considerare per quanto riguarda questa scopa. Partiamo dal primo: dove può essere acquistato l’apparecchio? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo per forza partire da un presupposta: la versione ufficiale dell’articolo la si può trovare unicamente sul sito ufficiale della casa produttrice della scopa. In giro per il web, infatti, si possono trovare numerose copie del prodotto, che magari presentano anche un nome simile, ma che non garantiscono assolutamente i medesimi risultati. Dunque, per evitare di incappare in possibili truffe o bufale, vi ricordiamo che il dispositivo può essere acquistato unicamente sul sito internet ufficiale: non andate dunque su siti cinesi o portali di e-commerce, come ad esempio Amazon oppure eBay.

Come bisogna procedere per portare a termine l’acquisto? Per prima cosa, come detto, si deve accedere al portale dell’azienda che produce la scopa. Scorrendo la pagina verso il basso potete trovare un modulo di ordinazione da compilare in tutte le sue parti, inserendo i vari dati personali che vengono richiesti (nome, cognome, indirizzo di residenza, numero di telefono e così via). Nello stesso modulo è presente anche una specifica sezione, dedicata alle note da far leggere al corriere, come ad esempio il numero del citofono da digitare nel momento in cui effettua la consegna del pacco.

Una volta compilato il modulo, il gioco è fatto: non si deve fare altro che aspettare, stando comodamente a casa, la consegna dell’articolo, che solitamente avviene nel giro di due o al massimo tre giorni lavorativi.

>>> ORDINA SUBITO CICLONICA SUL SITO UFFICIALE: CLICCA QUI E COMPRALA SUBITO IN OFFERTA A META’ PREZZO CON SPEDIZIONE GRATIS E PAGAMENTO IN CONTANTI A CONSEGNA AVVENUTA <<<

C’è infine ancora un punto da prendere in considerazione per completare la valutazione di questo prodotto: ci riferiamo, ovviamente, al prezzo di acquisto. Accedendo al sito internet ufficiale della casa produttrice potete trovare una offerta assolutamente da non perdere: il dispositivo viene infatti messo in vendita ad un prezzo super scontato inferiore ai 60 euro (59,90 euro, per la precisione). Ma fate attenzione: non si tratta di una promozione infinita, ma è valida fino ad esaurimento scorte. Affrettatevi dunque per non perdere questa incredibile offerta!

Ricordiamo che la spedizione è totalmente gratuita. Nel caso in cui si decidesse di pagare in contanti al momento della consegna del pacco, è necessario però fornire un contributo di cinque euro. Se invece si paga in anticipo con carta di credito, non è necessaria alcuna spesa extra.