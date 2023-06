Cinema all’aperto Milano estate 2023: film ed eventi in programma e dove trovarli

Il cinema all’aperto è oramai diventato sinonimo d’estate. Tra le attività più belle da fare quando arriva la bella stagione, sicuramente c’è quella di godersi un bel film al fresco, accompagnati dalla luce delle stelle. Quella del cinema all’aperto è un trend che è diventato sempre più in voga sia tra gli adulti che tra i più giovani, specialmente per chi, tra loro, passa le proprie vacanze in città. Tra le città ad offrire più scelta nei cinema all’aperto troviamo sicuramente le grandi città italiane, tra cui anche Milano. Vediamo quali sono i film e gli eventi in programma nella città di Milano e dove trovarli.

Quali sono i cinema all’aperto a Milano

Con l’arrivo dell’estate, tornano anche gli appuntamenti più attesi. Per chi abita nella capitale della movida, Milano, uno dei tanti appuntamenti a cui è impossibile rinunciare è proprio quello del cinema all’aperto. A Milano, si sa, per divertirsi, non manca proprio nulla. Per il 2023 è stata infatti confermata la terza edizione dell’AriAnteo, la rassegna cinematografica all’aperto di Milano organizzata in comunione con l’assessorato alla cultura del comune di Milano. La rassegna avrà luogo a partire dal 16 giugno e proseguirà fino alla fine di settembre.

Per chi non fosse di Milano, la parola Anteo non dice assolutamente nulla, mentre i milanesi DOC o coloro che ormai vivono stabilmente in città sanno perfettamente che la parola è sinonimo di cultura, divertimento e qualità.

Anteo è infatti il nome di una vecchia sala cinematografica rilevata nel 1979 da tre giovani del posto, desiderosi di partecipare attivamente alla vita culturale di Milano: nasce così Anteo MusiCineTeatro. Lo spazio diventa in breve tempo un centro di aggregazione culturale che negli anni ospita artisti, rassegne cinematografiche e teatrali che nel corso del tempo sono diventate vera e propria tradizione.

Da qualche anno è nata la rassegna cinematografica all’aperto targata AriAnteo che porta il cinema nelle piazze milanesi e della provincia lombarda. AriAnteo,infatti oltre che a Milano è approdato anche a Cremona, Monza e Treviglio.

Per quanto riguarda la città di Milano, le serate en plain air avranno luogo presso:

Arena storica Anteo – Chiostro dell’Incoronata;

AriAnteo CityLife – Piazza Elsa Morante (a partire dal 21 di giugno);

AriAnteo Fabbrica del Vapore – Via Giulio Cesare Procaccini (a cominciare dal 27 giugno).

Le iniziative del cinema all’aperto non si concludono di certo qua. Sempre a Milano è possibile godere dell’esperienza del cinema all’aperto grazie all’iniziativa, riconfermata anche per il 2023, che prende il nome di Nuovo Cinema diffuso. Il progetto è quello di portare il cinema nelle piazze di periferia, per consentire agli abitanti delle zone meno privilegiate di godere di un’esperienza di qualità. La rassegna del cinema diffuso interessa le piazze di ben 8 municipi milanesi.

Per il 2023 tornerà anche la rassegna Mare Culturale Urbano ospitata dal complesso di housing urbano Cenni di Cambiamento. La piazza diventerà il luogo dove si potranno vedere proiezioni all’aperto in cuffia, ad un prezzo calmierato.

Cinema all’aperto Milano estate 2023: film ed eventi in programma

Come abbiamo visto, dunque, le iniziative milanesi in programma per il cinema all’aperto sono davvero moltissime. Per conoscere nel dettaglio la programmazione disponibile basterà consultare direttamente i siti ufficiali delle iniziative di riferimento dove si troveranno tutte le informazioni utili in relazione agli eventi in programma. Con grande probabilità verranno riproposti i film della stagione cinematografica passata e quelli che hanno trionfato alle ultime edizioni degli Oscar oppure dei festival come Cannes e Venezia.

Di seguito la programmazione dettagliata per ogni singola rassegna:

AriAnteo – Chiostro dell’Incoronata

20 giugno: Domino 23 – Gli ultimi non saranno i primi ;

25 giugno: Prossimo Tuo – Hotel Milano (con introduzione del regista Pasquale Marrazzo);

26 giugno: Animali Selvatici (anteprima);

28 e 29 giugno, 1 e 2 luglio: Indiana Jones e il Quadrante del Destino (prima visione);

3 luglio: Stranizza D’Amuri (con presentazione del regista Giuseppe Fiorello, prima volta alla regia);

27 luglio: Mother and Son .

AriAnteo – CityLife

21 giugno: The Flash (precede talk con Emanuele Vietina, direttore di LC&G, Carmine Di Giandomenico, uno dei principali disegnatori del personaggio);

25 giugno: Elemental ;

28 e 30 giugno: Indiana Jones e il Quadrante del Destino

12 e 15 giugno: Mission Impossible – Dead Reckoning ;

20, 22 e 23 giugno: Barbie

AriAnteo – Fabbrica del Vapore

27 giugno: Il sol dell’avvenire ;

10 luglio: La notte del 12 .

Nuovo Cinema Diffuso

21 giugno: Una voce fuori dal coro

4 luglio: In viaggio verso un sogno

5 luglio: Fiore Gemello

12 luglio: Troppo cattivi

13 luglio: Donne fuori dal comune – cortometraggi arabi

18 luglio: Rango

19 luglio: Si, Chef! – La Brigade (preceduto dal cortometraggio A.O.C. , in lingua originale francese, sottotitolato in italiano)

24 luglio: Fame chimica

25 luglio: America non c’è (preceduto dal cortometraggio 113/2018 )

Mare Culturale Urbano

22 giugno: Grazie ragazzi

23 giugno: Sanctuary (in lingua originale, sottotitolato)

24 giugno: Triangle of sadness

25 giugno: Mon Crime – La colpevole sono io

29 giugno: Stranizza D’Amuri

30 giugno: The Fabelmans

1 luglio: Il corsetto dell’imperatrice

2 luglio: Air – La storia del grande salto

Per adesso, questa è la programmazione che è stata resa nota, ma nelle prossime settimane verranno resi noti anche i titoli delle altre proiezioni in programma. Naturalmente, le arene e gli spazi che ospiteranno le proiezioni cinematografiche accoglieranno anche eventi e attività di contorno al mondo cinematografico, come ad esempio: chiacchierate con i registi, presentazioni di opere prime e talk tra addetti ai lavori. In altri casi, invece, quando lo spazio lo consente, sarà possibile anche prendere parte alle tante attività promosse dagli spazi, come nel caso di Mare Culturale Urbano. Per la stagione estiva, infatti, presso lo spazio Culturale sarà possibile prendere parte a:

lezioni teatrali;

lezioni di yoga;

cene solidali;

aperitivi a tema;

lezioni di danza;

circoli cinematografici;

concerti musicali;

attività ricreative;

laboratori di danza e coreografia.

Per informazioni più dettagliate e per acquistare i biglietti per i singoli eventi consigliamo di visitare il sito ufficiale di Mare Culturale Urbano, dove poter trovare tutte le informazioni aggiornate.