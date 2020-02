Clean Ear: recensioni mediche, controindicazioni, funziona o è una truffa, prezzo in farmacia e sito ufficiale

Clean Ear è un prodotto del tutto innovativo e rivoluzionario: si tratta, nello specifico, di un dispositivo che serve per l’igiene delle orecchie. E’ dotato di testine intercambiabili, che possono essere facilmente inserite all’interno dell’orecchio e che sono utili per la rimozione della sporcizia e del cerume.

Clean Ear: come funziona?

Non sempre i metodi tradizionali per quanto riguarda il lavaggio delle orecchie si rivelano realmente efficaci. Negli ultimi tempi, però, è stato messo sul mercato uno strumento adatto in particolar modo all’igiene del condotto uditivo: stiamo parlando nello specifico di Clean Ear, un pratico e comodo dispositivo dotato di testine intercambiabili assolutamente morbide.

A differenza degli strumenti classici, come ad esempio il cotton fioc, i coni oppure gli spray, questo prodotto risulta essere decisamente sicuro per quanto riguarda la salute dei timpani. E’ così semplice da utilizzare che può essere tranquillamente usato anche da parte dei più piccoli, in piena autonomia e senza problemi.

Questo strumento, assolutamente rivoluzionario ed innovativo, presenta una forma elicoidale, che è anche uno dei suoi punti di forza: proprio questa particolare forma, infatti, permette di raggiungere anche i punti più difficili, senza ovviamente creare particolari danni al timpano. Ma non è finita qui: l’utilizzo di questo strumento risulta essere anche totalmente sicuro verso l’ambiente: grazie a questa soluzione, infatti, vengono ridotti drasticamente i rifiuti plastificati, diminuisce anche la spesa mensile e vengono totalmente eliminate le sostanze liquide.

Sono diversi i vantaggi che vengono garantiti dall’utilizzo di questo dispositivo. In primo luogo, Clean Ear, viene realizzato con materiali sicuri per la salute: prima di essere messo sul mercato, sono stato effettuati test clinici di laboratorio, che ha portata ad una certificazione da parte degli esperti del settore.

Un altro dei suoi punti di forza è la semplicità del suo utilizzo, che permette di avere una igiene decisamente approfondita e una rimozione completa del cerume. Tra i benefici che vengono garantiti bisogna prendere in considerazione anche l’aspetto economico: l’acquisto di questo prodotto, infatti, comporta un notevole risparmio. E’ inoltre facilmente trasportabile in viaggio grazie alle sue dimensioni abbastanza contenute e può essere tranquillamente riutilizzato, dopo essere stato lavato in acqua.

Arrivati a questo punto, una domanda sorge però spontanea: come deve essere utilizzato questo prodotto? Come già detto in precedenza, lo strumento è semplice da utilizzare. La testina, a differenza delle soluzioni classiche, è realizzata in silicone medico: questo materiale segue la forma dell’orecchio, in modo tale da riuscire ad eliminare il cerume senza provocare possibili lacerazioni oppure perforazioni. Il prodotto può essere tranquillamente usato giornalmente per entrambe le orecchie, a patto però di lavare le testine dopo ogni utilizzo.

Clean Ear può essere usato veramente da tutti, nessuno escluso: da persone adulte, da chi è più avanti con l’età, ma anche dai bambini. Usarlo è veramente facilissimo: per prima cosa, si deve estrarre il dispositivo dalla confezione in cui è riposto. Successivamente si deve inserire la testina, realizzata in morbido silicone medico, all’estremità. A questo punto, bisogna portare la stessa testina all’interno dell’orecchio, così da poter svolgere il suo ruolo, ovvero rimuovere il cerume. A questo punto, una volta terminato il processo, si deve lavare la testina e successivamente ripetere la stessa operazione anche per l’altro orecchio.

Il dispositivo è inoltre dotato di un design particolare, creato proprio per non raggiungere una profondità eccessiva, evitando in questo modo una possibile lesione del timpano. Proprio per questa ragione, il prodotto risulta essere adatto anche per i più piccoli, che si avvicinano per la prima volta alla pulizia delle proprie orecchie in maniera autonoma.

Come già accennato in precedenza, Clean Ear aiuta anche l’ambiente, in quanto favorisce una riduzione dello smaltimento di rifiuti microplastici all’interno dei mari. Infatti, in base alle ultime ricerche effettuate, è risultato che circa il 46% degli inquinanti presenti nei mari siano causati da sostanze microplastiche, come ad esempio quelle presenti all’interno dei comuni cotton fioc: nello specifico, circa il 10% delle plastiche presenti sulle spiagge derivano proprio da questo prodotto.

Dunque, riassumendo: per quale motivo si deve acquistare questo prodotto? Come detto, oltre ad essere assolutamente un dispositivo innovativo, risulta essere anche ecologico, efficiente e allo stesso tempo economico. La pulizia delle orecchie è assolutamente qualcosa di importante e per questo motivo si deve acquistare il prodotto adatto per questa esigenza. A volte, infatti, un movimento brusco o sbagliato usando il cotton fioc può portare anche a grossi problemi, come ad esempio, nella peggiore delle ipotesi, alla rottura del timpano. Ma non solo: la pulizia del condotto uditivo tramite cotton fioc risulta essere anche abbastanza superficiale, oltre che poco sicura. Clean Ear invece è stato realizzato con il chiaro obiettivo di andare incontro alle esigenze degli utenti, per permettere a chi lo utilizza di avere a disposizione uno strumento perfetto per una pulizia completa e sicura delle orecchie.

Clean Ear: controindicazioni e recensioni mediche

In base a quanto detto fino a questo momento, possiamo tranquillamente affermare che questo prodotto non presenta assolutamente controindicazioni o effetti collaterali. Una ulteriore conferma arriva dalle numerose recensioni scritte non solo dagli utenti che hanno avuto la possibilità di testare il prodotto, ma anche dagli esperti del settore che ne consigliano fortemente l’acquisto. Insomma, non si tratta assolutamente di una bufala, ma anzi è un validissimo aiuto per una pulizia totale e sicura del condotto uditivo. Gran parte delle recensioni che si trovano sul web tra forum e canali social testimoniano la reale validità di questo articolo: una buona quantità dei clienti si ritiene soddisfatta dell’acquisto fatto.

Sono veramente tantissime le persone che hanno deciso di acquistare questo prodotto rivoluzionario. Nella maggior parte dei casi, lo strumento viene descritto come un prodotto valido, di buona fattura e allo stesso tempo anche funzionale. Particolarmente apprezzato il fatto che sia facile da utilizzare per pulire le orecchie nel giro di pochissimo tempo.

Inoltre, grazie alle testine morbide in silicone lo rendono anche decisamente delicato: per questa ragione può essere utilizzato proprio da tutti, anche da bambini e anziani. Inoltre, nelle recensioni viene sottolineato che piacere come questo dispositivo sia assolutamente ecologico, non inquinante e che rispetta l’ambiente, a differenza di altri articoli più comuni e ormai anche abbastanza superati, come ad esempio i cotton-fioc.

Ma non è finita qui. Buona parte degli utenti che hanno utilizzato lo consigliano anche per l’ottimo rapporto tra qualità e prezzo: in linea generale, comunque, tutti o quasi i clienti si ritengono soddisfatti dell’acquisto fatto, tanto che ha superato addirittura le aspettative. Altre persone, invece, raccomandano l’acquisto di questo strumento in quanto, grazie al suo movimento rotatorio, è in grado di eliminare tutto il cerume, anche quello più nascosto e difficile da raggiungere. Viene considerata come una alternativa più che valida al più comune cotton fioc, con l’aggiunta che non inquina assolutamente l’ambiente.

Dunque, risulta essere, in questo momento, la soluzione ideale, completamente ecologica e funzionale, in grado di eliminare totalmente il fastidioso cerume che a volte va a crearsi all’interno delle orecchie.

Facciamo qualche esempio, per rendere ancora più chiare le opinioni da parte degli utenti che hanno provato il prodotto. Una ragazza spiega che ha trovato il regalo ideale per il fidanzato, alle prese purtroppo con problemi alle orecchie, che nel corso del tempo sono aumentati a causa dell’utilizzo dei cotton-fioc. Ma fortunatamente la situazione è migliorata drasticamente da quando ha acquistato Clean Ear: ora infatti non ha più nessun dolore!

Un signore, invece, rivela di aver deciso di acquistare il dispositivo per curiosità: ma effettivamente secondo la sua opinione funziona veramente molto bene ed è di una qualità decisamente migliore rispetto a tanti altri prodotti presenti sul mercato! Concludiamo con la recensione di una donna, la quale consiglia questo strumento, in quanto, a differenza dei cotton-fioc elimina totalmente il cerume e non si limita a spingerlo verso il fondo del condotto uditivo.

Clean Ear: prezzo in farmacia e sito ufficiale

Ci sono ancora degli aspetti da analizzare per la valutazione di questo prodotto. In primis, dove lo si può acquistare? Per rispondere a questo quesito si deve partire da un presupposto: online, infatti, ci sono veramente tantissime copie di questo articolo, magari anche con un nome simile, ma che non sono altro che delle imitazioni, che non garantiscono assolutamente le medesime prestazioni. Per questa ragione, il consiglio è quello di acquistare il dispositivo unicamente sul sito internet ufficiale della casa produttrice, in modo tale da evitare possibili truffe o bufale. Per questa ragione, si raccomanda di non comprare il prodotto su siti cinesi oppure su portali di e-commerce, come Amazon oppure eBay. Inoltre, questo innovativo strumento non può essere acquistano nemmeno in farmacia e nelle parafarmacie. Dunque l’unico modo per acquistarlo è collegandosi direttamente al portale ufficiale.

Come bisogna agire per ordinare l’articolo? Come detto, per prima cosa bisogna accedere al sito internet ufficiale, dove si può trovare, scorrendo la pagina verso il basso, un modulo di ordinazione da compilare in tutte le sue parti, inserendo i vari dati personali che vengono richiesti (nome, cognome, indirizzo di residenza, numero di telefono e così via). Nello stesso modulo di registrazione è presente anche una specifica sezione dedicata alle note da far leggere al corriere, come ad esempio il numero del citofono da digitare nel momento in cui effettua la consegna del pacco. Una volta compilato il modulo di ordinazione, il gioco è fatto: non si deve fare altro che aspettare la consegna, stando comodamente a casa, che di solito avviene nel giro di due o al massimo tre giorni lavorativi.

Arriviamo adesso ad uno dei fattori che interessa maggiormente gli utenti, ovvero quello che riguarda il prezzo: quanto si deve pagare per acquistare questo prodotto? Accedendo al sito internet si possono trovare delle offerte assolutamente da non perdere. Nello specifico, si può portare a casa una confezione di Clean Ear a poco meno di 40 euro (39 euro, per la precisione): un risparmio non indifferente, considerato che il prezzo di listino di questo articolo è pari a 50 euro. Ma lo sconto più importante si può avere se si dovesse decidere di acquistare due confezioni del dispositivo, che possono essere acquistate aggiungendo altri dieci euro, per un totale di 49 euro. Oltre al dispositivo, si ricevono a casa anche ben 18 testine di ricambio riutilizzabili.

E il pagamento? Anche in questo caso l’azienda dimostra di pensare alle esigenze dei propri clienti, offrendo la possibilità di pagare tramite due differenti modalità, sempre in totale tranquillità e sicurezza: in anticipo, tramite carta di credito, Paypal e Postepay; oppure in contanti direttamente al corriere nel momento in cui effettua la consegna del pacco. Ricordiamo, infine, che la spedizione viene offerta gratuitamente.