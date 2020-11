Colosseo Lego: prezzo, dimensioni, istruzioni, foto, opinioni, numero pezzi, età minima e disponibilità Amazon

Da oggi il Colosseo è disponibile sul sito ufficiale Lego, con una costruzione senza precedenti che supera ogni record. L’azienda ha voluto omaggiare il monumento di Roma con la costruzione Lego col maggior numero di pezzi e superiore a qualunque altra nelle dimensioni, riscuotendo sin da subito opinioni entusiaste dal popolo del web, che non vede l’ora di accaparrarsi questa grande novità.

Colosseo Lego: dimensioni e numero dei pezzi

Come dicevamo, il Colosseo è la più grande costruzione Lego della storia. Disponibile da oggi, 27 novembre 2020, in occasione del Black Friday, può vantare la bellezza di 9.036 pezzi e dimensioni che vanno anch’esse a superare quelle di qualsiasi altro kit Lego: 59 centimetri di larghezza, 52 centimetri di profondità e 27 centimetri di larghezza. Prima di acquistare il Colosseo della Lego, i fan dovranno dunque perlustrare bene la casa, per capire dove mettere questo autentico gioiellino.

Alcune idee potrebbero essere un tavolino da salotto sufficientemente grande, una mensola o una vetrina molto capiente, per far ammirare tutta la bellezza della storia romana racchiusa in un modellino senza precedenti. Da considerare anche l’attenzione nei minimi particolari anche per ciò che riguarda l’interno dell’anfiteatro, parte che spesso viene “oscurata” dall’incantevole panorama esterno, ma che nel modellino Lego è stata riprodotta fedelmente.

Prezzo del Colosseo Lego: quanto costa?

Il Colosseo Lego è stato rilasciato sul mercato al prezzo di 499,99 euro nel giorno del Black Friday 2020, con la possibilità di ricevere in omaggio (fino ad esaurimento scorte e soltanto per i membri VIP che effettueranno la registrazione gratuita al sito ufficiale LEGO) l’esclusiva biga romana con gladiatore trainata da due cavalli bianchi e il set Tributo a Charles Dickens “A Christmas Carol”, quest’ultimo valido per tutti gli acquisti sopra i 150 euro sul sito ufficiale Lego dal 21 novembre al 20 dicembre 2020.

Dando uno sguardo alle opinioni rilasciate sul sito ufficiale, sono in molti a pensare che il prezzo del Colosseo Lego sia eccessivo, ma vi spieghiamo per quale motivo non è così. Come affermato anche da altri utenti con recensioni in risposta alle critiche sul prezzo, si tratta in realtà di una cifra decisamente più bassa della media, se si considera il numero di pezzi che compongono il Colosseo rispetto ad altre opere Lego. Sicuramente si tratta di una spesa non certo indifferente, ma del tutto onesta se si pensa alla qualità offerta da un brand leader assoluto nel suo settore, alla bellezza unica dell’opera, alla possibilità mai avuta in precedenza di mostrare in casa un modellino così incantevole del monumento che rende orgogliosi tutti noi italiani e al valore reale del pezzo, che probabilmente non sarà disponibile in eterno.

Informazioni sul Colosseo Lego: istruzioni, età minima e disponibilità su Amazon

L’età minima per la costruzione del Colosseo Lego, indicata sul sito ufficiale e sulla confezione, è 18 anni. Sicuramente il top rispetto ad altre costruzioni, ma non ci sorprende perché dare vita ad una costruzione di oltre 9 mila pezzi richiede impegno e attenzione alle istruzioni: tutto ciò è correlato alla soddisfazione indescrivibile che i fans potranno gustare dopo settimane di lavoro, nell’ammirare la loro opera. A proposito di istruzioni, oltre ovviamente al manuale contenuto nella confezione ufficiale, esse sono disponibili sul sito al download in PDF. Per richiesta di assistenza in caso di perdita di alcuni pezzi, Lego è sempre disponibile a spedire a casa vostra ciò che avete smarrito, attraverso la sezione “Garanzia Lego” sul sito ufficiale.

Per quanto riguarda la disponibilità del Colosseo Lego su Amazon, al momento l’unico canale che si occupa della vendita di questo set è il sito ufficiale e non sappiamo se prima o poi il Colosseo sbarcherà anche nello store Lego su Amazon.

Foto e video del Colosseo Lego

Ecco a voi i primi scatti del Colosseo Lego, direttamente dal sito ufficiale dell’azienda che ha pubblicato in anteprima le foto del Colosseo, con l’obiettivo di incantare i fans ancor prima dell’arrivo del modellino nei loro saloni.

Sul canale ufficiale Lego di YouTube è stato pubblicato anche un video di presentazione del Colosseo, con un bel mix tra la storia di Roma e il modellino.