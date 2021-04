Come cambia il mondo dell’intrattenimento nel 2021

Il settore dell’intrattenimento è uno di quelli che negli ultimi tempi è cresciuto maggiormente a livello mondiale. Che si parli di videogiochi, di gioco d’azzardo o di servizi di riproduzione video in streaming, anche nel 2021 tutto ciò che ha a che fare con l’intrattenimento ha fatto registrare dei numeri record in termini di utili e di fatturato.

L’intrattenimento continua a evolversi nel 2021

Sono diversi anni che il mondo dei videogame è uno dei comparti economici che è cresciuto di più a livello globale. Il merito di tale successo è sicuramente attribuibile alla rivoluzione tecnologica tuttora in corso d’essere che ha permesso ai videogiochi di essere accessibili da ogni dispositivo, mobile o fisso che siano, in ogni momento della giornata. I videogame, da fenomeno di nicchia, sono quindi diventati fenomeno di massa e nel solo 2020 hanno fatto registrare un indotto a livello globale che supera i 100 miliardi di euro. Solo in Italia il mondo dei videogame, tra vendita dei titoli e vendita di tutti i servizi accessori collegati direttamente o indirettamente ai videogiochi, nel 2020 ha generato profitti superiori al miliardo. Dati che lasciano di stucco ma che ci raccontano meglio di mille parole quanto ormai i videogame siano diffusi e praticati in ogni fascia della popolazione.

Allo stesso modo c’è un altro settore dell’intrattenimento che continua a far registrare dei numeri impressionanti e il merito è sempre della rivoluzione tecnologica in atto. Stiamo ovviamente parlando del mondo del gioco d’azzardo, un comparto che grazie al web solo in Italia nel 2020 ha generato un gettito fiscale superiore ai 70 miliardi di euro e che da 10 anni a questa parte fa registrare una crescita costante e inesorabile. Il successo di tutto ciò che a che fare con il gioco d’azzardo è tale che sono sempre più apprezzati dagli utenti quei portali online che offrono la propria esperienza e le proprie competenze per mettere i giocatori in condizione di divertirsi e di giocare in totale sicurezza e consapevolezza. Su siti come quello di Casinos.it gli appassionati di gioco d’azzardo possono confrontare le varie offerte delle agenzie di scommesse presenti sul web, consultare la sezione che parla dei nuovi portali, valutare i servizi offerti dalle agenzie di scommesse e valutare le recensioni degli esperti in modo tale da districarsi fra i vari bonus offerti dalle agenzie che operano sul mercato nel modo più consapevole possibile.

Lo streaming è il futuro

Un altro settore che negli ultimi anni è cresciuto a una velocità sorprendente, probabilmente inimmaginabile fino a pochissimo tempo fa, è quello dello streaming. Società come Netflix e Amazon Prime Video hanno fatto da pioniere all’interno del mercato italiano, scommettendo su un settore che era sconosciuto fino a pochi anni fa ma che nel giro di pochissimo tempo ha riscosso un successo senza precedenti. Oggi il mondo delle riproduzioni in streaming è uno dei più floridi in assoluto, tant’è che anche lo sport sta abbandonando il satellitare per affacciarsi con sempre maggior frequenza al mondo della riproduzione in streaming. È notizia di questi giorni che per il prossimo triennio la Serie A di calcio verrà trasmessa solo ed esclusivamente in streaming per mezzo della piattaforma Dazn che ha vinto la strenua resistenza di Sky che, dal canto suo, si è ritrovata esclusa dal mondo del calcio italiano dopo 16 anni di dominio assoluto. Anche nel calcio, quindi, lo streaming ha sconvolto il mercato e l’ha fatto con una velocità impressionante. Certo, resta da capire quale sarà la qualità del servizio offerto da Dazn anche in considerazione del fatto che in molte zone del nostro Paese non è ancora disponibile la connessione ad alta velocità, ma sono al vaglio diverse soluzioni per ovviare a questo problema e c’è grande interesse nello scoprire come verrà strutturata l’offerta della società britannica.

Da qui in poi, a ogni modo, a prescindere da come sarà l’esperienza con Dazn, tutti guarderanno allo streaming con un occhio diverso. La diffidenza e lo scetticismo iniziali hanno ceduto il passo alla curiosità e all’interesse nei confronti di un mondo del tutto nuovo e sconosciuto ma che sembra destinato a cambiare per sempre il mondo dell’intrattenimento come lo abbiamo conosciuto sino ad oggi. Nel giro di pochissimo tempo gli equilibri esistenti da decenni sono stati completamente stravolti e la sensazione è che questo sia solo l’inizio di una nuova era in cui lo sviluppo tecnologico, l’utilizzo di internet e le riproduzioni in streaming saranno la normalità.