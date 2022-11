Come creare un sito web in 5 passi: acquisto dominio, piattaforma, privacy e Partita IVA

Se sei capitato su questo articolo, vuol dire che sei intenzionato a creare un sito web. Per questo motivo è fondamentale che tu sappia quali sono gli step principali per realizzare il tuo progetto.Â

Non ti preoccupare! Con questo articolo andremo a scoprire nel dettaglio quali sono i 5 passi fondamentali per dare vita al tuo progetto digitale, quindi al tuo sito web. Partiremo dall’acquisto del dominio, fino ad arrivare al monitoraggio dei risultati, prendendo in considerazione anche l’aspetto fiscale.Â

Ti ricordiamo che si tratta di un argomento estremamente vasto e, di conseguenza, prima di cominciare è sempre bene parlarne con un esperto del settore.Â

#1: Acquisto del dominio web

Prima di partire con la realizzazione del tuo sito web, devi scegliere il nome che vorrai dare al progetto. In questo modo, troverai anche quello che sarà il nome del tuo dominio, ossia l’indirizzo che identifica il tuo sito in rete.

Attenzione: si tratta di un’informazione che devi scegliere con molta cura perchĂ© rappresenterĂ una sorta di “biglietto da visita” per il tuo personal brand o per la tua azienda.Â

Quali sono le caratteristiche per un dominio di successo? Sicuramente deve essere di immediata comprensione e facile da ricordare. In questo modo, gli utenti si ricorderanno piĂą facilmente di te.

Acquistare un dominio è piuttosto semplice: online troverai numerosi hosting sui quali scegliere nomi di dominio con un rinnovo annuale. Spesso potrai trovare delle promozioni sul primo anno di abbonamento.Â

#2: Scegli su quale piattaforma realizzare il tuo sito web

Una volta che avrai scelto ed acquistato il tuo dominio, hai tutte le basi che ti servono per partire. In questo modo, avrai la possibilitĂ di creare con mano il tuo sito web.Â

Al giorno d’oggi, il metodo piĂą conveniente per la creazione di un sito web è quello di utilizzare un CMS, come WordPress, che ti permetterĂ di creare sia un blog, sia un e-commerce.Â

Tuttavia, la concorrenza in questo settore è molto alta e, di conseguenza, potresti ritrovarti a dover scegliere un’altra piattaforma sulla quale realizzare il tuo sito, come Wix o Shopify.Â

#3: Fai attenzione alla privacy degli utenti

Ora che abbiamo visto come scegliere il dominio e quale piattaforma utilizzare per realizzare il tuo sito, possiamo procedere parlando di privacy.Â

Si tratta di un aspetto che, fino a qualche anno fa, veniva preso davvero sottogamba.Â

Tuttavia, la situazione è cambiata.Â

Indipendentemente dalla tipologia di sito web che stai realizzando dovrai fornire una chiara informativa sulla privacy, parlando di come verranno utilizzati i dati degli utenti dei quali entrerai in possesso.Â

Questo è essenziale anche se all’interno del tuo sito ci sono degli elementi semplici, come un form di contatti o uno snippet di monitoraggio.Â

#4: Serve la Partita IVA per aprire un sito web?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo ricordare quando, secondo la legge italiana, è obbligatorio aprire la Partita IVA.Â

Ebbene, per doverla aprire la tua attivitĂ dev’essere abituale o professionale.Â

Dunque, parlando di e-commerce sarai sempre obbligato ad avere la Partita IVA, mentre con il blog non in tutti i casi.Â

Tuttavia, se vuoi ospitare campagne pubblicitarie, vendere i tuoi servizi oppure sponsorizzare la tua figura, entri nella professionalitĂ dell’attivitĂ e quindi, anche in questo caso, dovrai avere la Partita IVA.Â

Per questo ti consigliamo di rivolgerti ad un esperto fiscale, come il team di Fiscozen. Durante una consulenza gratuita e senza impegno potrai rivolgere al consulente tutte le tue domande, come quelle sulla fattura o sul pagamento delle tasse.Â

#5: Monitora i risultati ottenuti online

Ultimo step fondamentale per lanciare il tuo sito web è quello relativo al monitoraggio. Infatti, in questo modo capirai se il tuo sito sta funzionando o meno, quali articoli o prodotti stanno performando meglio e quali azioni correttive dovrai applicare.