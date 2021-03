Come dimagrire 25 kg in 4 mesi: dieta, attività sportiva e consigli per perdere peso velocemente

Dimagrire 25 kg è un’impresa possibile in 4 mesi? L’obiettivo è decisamente impegnativo ma con costanza e determinazione si può raggiungere soprattutto seguendo una specifica dieta, facendo molta attività sportiva e ascoltando specifici consigli che agevolano la perdita di peso. La decisione di migliorare il proprio aspetto è fondamentale per dare una svolta alla propria vita soprattutto in termini di salute fisica e porterà a compiere nuove esperienze sentendosi più forti e agili. Oltre allo sforzo di dimagrire 25 kg occorre considerare, poi, la necessità di continuare con degli accorgimenti specifici anche superati i quattro mesi per sostenere una dieta di mantenimento che permetta di prolungare nel tempo la conservazione del peso ideale raggiunto. L’attività fisica e l’alimentazione sana che caratterizzeranno gli ideali 4 mesi necessari per dimagrire soddisfacentemente, dunque, non dovranno interrompersi bruscamente ma dovranno diventare uno stile di vita da perseguire costantemente. Ma prima di pensare al “dopo” occorre conoscere la dieta, gli esercizi e i consigli per poter raggiungere realmente l’obiettivo di perdere 25 kg in 4 mesi.

Dieta e attività sportiva: come dimagrire 25 kg in 4 mesi

Perdere 25 kg in 4 mesi significa riuscire a perdere più di 1 kg a settimana, obiettivo che può sembrare alquanto difficile da realizzare. I pensieri negativi non aiutano nel perseguimento del proposito, bisogna partire con la convinzione di poter riuscire basandosi soprattutto sulle esperienze di chi ha provato a dimagrire 25 kg in 4 mesi e afferma di esserci riuscito senza dover neanche fare troppi sacrifici. Chi si mette a dieta sa bene di dover effettuare alcune rinunce che a volte possono risultare drastiche con l’eliminazione di tanti prodotti che si è abituati a mangiare quotidianamente. Eppure, è possibile evitare tali “frustrazioni” scegliendo il giusto regime alimentare che consentirà di perdere peso evitando rinunce importanti. Una dieta da seguire per raggiungere l’obiettivo di 25 kg in 4 mesi è la dieta lipofidica. Parliamo di un programma alimentare nato in Spagna che ha raggiunto successi in diversi paesi dell’Europa tra cui l’Italia. Associa ad un piano alimentare particolare l’assunzione di specifici integratori da prendere tre volte a settimana. I segreti della dieta sono la scelta di mangiare alimenti naturali e poco grassi eliminando prodotti industriali e alimenti preparati e il fattore crono-dietetico. Parliamo del fatto di mangiare prevalentemente sotto forma di piccoli spuntini ogni 90/120 minuti, spuntino che può prevedere anche la sola assunzione di liquidi come, ad esempio, latte scremato. La dieta, dunque, prevede l’assunzione di frutta, verdure, proteine magre a cui occorre aggiungere degli integratori di alga spirulina in estratto secco e due tazze di tè verde al giorno senza, naturalmente, mettere zucchero o dolcificanti. Le dosi sono 100/150 grammi di alimenti solidi e 200/250 ml di alimenti liquidi per 4 mesi. Tra gli alimenti solidi citiamo la carne di pollo, l’affettato di petto di pollo o tacchino, lo yogurt bianco scremato, il pesce bianco, i molluschi, i crostacei (no i ricci di mare), il vitello, i fiocchi di latte, la ricotta light e la bresaola. La frutta non deve essere zuccherina dunque niente uva, banane e fichi e tra le verdure occorrerà rinunciare a barbabietole, cetrioli, fagiolini, mais fresco e melanzane mentre si potranno gustare pomodori, funghi, spinaci, carciofi, cipolle, insalate, radicchio e finocchi. Sono consentiti massimo due caffè al giorno.

Un altro modo per dimagrire 25 kg in 4 mesi è non associare carboidrati, proteine, frutta e verdura nello stesso pasto e bere almeno due litri di acqua al giorno. Lo schema alimentare di questa dieta prevede un ciclo di quattro giorni ripetuto nel tempo. Il primo giorno si consumano proteine (uova, pesce, carne magra), il secondo i carboidrati complessi (quinoa, riso, farro), il terzo giorno i carboidrati semplici (pizza, pasta, pane, cioccolato fondente) e il quarto le vitamine (frutta in abbondanza). Una volta al mese, poi, occorrerà digiunare per poter eliminare le tossine in eccesso e bisognerà seguire degli orari specifici. La colazione a base di frutta andrà fatta prima di mezzogiorno, il pranzo dopo le 12,00 e la cena prima delle ore 20,00.

Dalle diete citate è possibile capire quali sono gli alimenti consigliati e quelli da evitare assolutamente se l’obiettivo è perdere 25 kg in 4 mesi. Oltre all’alimentazione è importante sostenere la perdita di peso con dell’attività fisica volta a bruciare calorie e a trasformare il grasso in eccesso in muscoli da sfoggiare. Nello specifico, è consigliabile optare per un’attività cardiovascolare adatta alla propria costituzione dato che eventuali problemi articolari e di sovrappeso potrebbero incidere sulla tipologia di esercizi che si possono eseguire. Nuoto, acquagym, bicicletta, passeggiate veloci sono le attività consigliate soprattutto nella prima fase della dieta. Se le condizioni fisiche lo consentono è possibile correre, saltare la corda, seguire boot camp, dedicarsi al sollevamento peso o all’allenamento di forza con i quali, però, non si bruciano calorie ma si aumenta la massa muscolare magra e si riduce il rischio di osteoporosi. In generale, comunque, gli sport acquatici sono preferibili all’inizio di una dieta. L’importante è che si abbia costanza nel fare gli esercizi cardiovascolari, almeno cinque giorni a settimana per minimo 30/45 minuti al giorno. Gli allenamenti di forza, invece, possono essere svolti due/tre volte a settimana per 30 minuti. L’allenamento si può differenziare in modo tale da alternare vari tipi di esercizi che coinvolgono diverse parti del corpo. I cambiamenti, poi, rendono più divertente quella che altrimenti potrebbe diventare una noiosa routine che potrebbe annoiare tanto da far perdere di vista il proprio obiettivo, dimagrire 25 kg in 4 settimane. A questo consiglio se ne possono associare altri che consentiranno di raggiungere il traguardo nei tempi indicati mantenendo il sorriso sul volto.

Consigli per perdere 25 kg in 4 mesi

Oltre alla dieta particolare e all’attività fisica costante è possibile seguire degli accorgimenti e dei consigli che renderanno l’esperienza della perdita di peso meno pesante. Un primo suggerimento riguarda la possibilità di coinvolgere un amico o un familiare nel raggiungimento del buono proposito di tornare al peso forma. Allenarsi e seguire un preciso piano di alimentazione sarà, così, più coinvolgente se si potranno scambiare pensieri e successi raggiunti con un’altra persona che insegue lo stesso obiettivo. Qualora non si riuscisse ad avere questo tipo di supporto da un amico è possibile trovare un personal trainer che sproni a perseguire il proposito. Poi è consigliabile riuscire a trasformare i cambiamenti che si dovranno accettare per poter dimagrire in un nuovo stile di vita in modo tale che sarà più facile, una volta persi i 25 kg, mantenere il peso raggiunto. A questo proposito, obbligarsi ad accettare una modifica che proprio non si riesce a mandar giù non è opportuno perché significherebbe “soffrire” per tutta la vita. Se proprio non si riesce a tener fede ad alcuni cambiamenti è opportuno correggerli e trovare un nuovo piano di dimagrimento che sia soddisfacente. Il percorso, infatti, dovrà essere piacevole dato che solo la serenità nel compiere determinate scelte porterà al raggiungimento dell’obiettivo nei tempi stabiliti.

Un altro consiglio per dimagrire velocemente è tener conto dei progressi come un incipit a far sempre meglio. Accorgendosi che i sacrifici stanno portando a benefici l’umore migliorerà e la volontà di continuare sulla stessa strada permetterà di perdere realmente 25 kg in 4 mesi. Inoltre, controllare il peso con costanza consentirà di capire se la dieta sta funzionando e se così non fosse si avrebbe il tempo di modificare il regime per rientrare nell’obiettivo. E’ importante, poi, porsi dei piccoli traguardi settimanali da raggiungere e pensare di regalarsi un piccolo premio per il completamento di una tappa. La motivazione non deve mai mancare durante l’intero percorso e può essere alimentata dalle ricompense che potranno essere scelte nella forma che più appaga cercando di evitare, però, elementi destabilizzanti come manicaretti, un bicchiere di vino di troppo o una cena fuori. Acquistare nuovo abbigliamento per l’attività sportiva, nuove scarpe, scaricare nuove canzoni per la playlist da ascoltare mentre si va in bici possono essere delle idee interessanti che consentiranno di sorridere ad ogni traguardo raggiunto e di trovare la motivazione giusta per continuare sulla propria strada senza perdere l’interesse di ritrovare il peso forma.

Infine, come consigli conclusivi riepiloghiamo ciò che è consigliabile mangiare e cosa non lo è. L’apporto proteinico giornaliero dovrà essere adeguato, frutta e verdura dovranno essere inserite in ogni pasto, gli alimenti integrali possono favorire la perdita di peso aggiungendo fibre alla dieta e tenendo a freno l’appetito e, naturalmente, occorrerà controllare il consumo di grassi e zuccheri, evitare cibo fast food, fritture e affettati molto grassi. L’acqua rimane, poi, elemento essenziale in una dieta così come l’attività fisica.

Ricordiamo, inoltre, che soprattutto in presenza di malattie pregresse come diabete o ipertensione è consigliabile che la dieta alimentare venga consigliata da un dietologo o un nutrizionista in grado di affidare un regime alimentare sicuro che possa essere sostenuto nel tempo. La figura professionale, inoltre, può aiutare a modificare l’iter qualora non si vedessero i miglioramenti desiderati tenendo sempre sotto controllo la salute del paziente. Perdere 25 kg in 4 mesi è impegnativo e comporterà cambiamenti seri nella propria vita. Per questo motivo è necessario avere il giusto supporto che consentirà di dimagrire in sicurezza uno step dopo l’altro e raggiungere gradualmente il proprio obiettivo. Potrebbero volerci più di 4 mesi, l’importante è non farsi demoralizzare e continuare decisi e sereni il percorso intrapreso.