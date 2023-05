Come diventare famosi su Tiktok nel 2023: guida pratica per chi parte da zero

Da quando i social sono diventati una parte importante della nostra società alcune persone, che nella vita svolgevano una professione assolutamente “comune”, hanno raggiunto una fama davvero incredibile come ad esempio Khaby Lame che è divenuto una vera e propria star del web grazie ai suoi contenuti su TikTok diventati virali. Khaby Lame è solo il primo di una lunga lista di persone diciamo “normali” che hanno potuto ottenere successo grazie ai social. Se siete appassionati di social e vi incuriosisce sapere come sia possibile diventare famosi grazie a Tik Tok, allora vi basterà leggere questa piccola guida pratica per conoscere tutti i trucchi e i segreti per diventare una star del web.

Guida pratica per diventare star di Tik Tok nel 2023

Per far sì che il proprio contenuto video sia visibile all’apertura dell’homepage di TikTok deve necessariamente entrare in tendenza. Questa espressione, variamente declinata, significa semplicemente che il video deve diventare virale. Nel terminologia social, un contenuto si definisce virale quando si diffonde rapidamente tra gli utenti, attraverso condivisioni e interazioni. Per ottenere questo il video deve essere visionato da un numero elevato di utenti: più il video ottiene view (visualizzazioni) più il contenuto continua a girare, ottenendo sempre più interazioni e aumentando così la sua visibilità in rete.

Più visualizzazioni si ottengono, più alta è la probabilità di aumentare anche i propri follower.

I follower sono importanti per ottenere un buon piazzamento in termini di visibilità perché saranno proprio i follower coloro che faranno girare i contenuti video che vengono prodotti dagli utenti.

Su Tik Tok, questo processo di condivisione porta i contenuti a essere visualizzati nella sezione “Per Te”, così chiamata perché lì vi confluiscono tutti i contenuti selezionati dall’algoritmo di TikTok e proposti solo a determinati utenti.

L’obiettivo di un Tiktoker, quindi, è quello di fare in modo che i propri contenuti video finiscano il più possibile nella sezione Per Te dei profili iscritti alla piattaforma social.

In questo modo, infatti, più i contenuti girano e più aumenta la visibilità dei profili, generando consenso e gradimento. Ovviamente non è necessario piacere a tutti, il prezzo da pagare per la visibilità è quello di andare incontro a critiche e giudizi negativi che, comunque, creano interazione e fanno girare i contenuti. In altre parole è il prezzo della popolarità: per tanti apprezzamenti ricevuti ci sono anche tanti “non apprezzamenti”.

Considerazioni a parte, vediamo adesso concretamente come è possibile far girare i propri contenuti e quali sono i fattori importanti per diventare così una star di Tik Tok.

Tempo

Per quanto possa sembrare un controsenso, per accrescere la propria fan base su TikTok (come su qualsiasi altro social in generale), occorre pazienza, dedizione e molto impegno. Inoltre, occorre avere molto tempo a disposizione perché produrre contenuti video da pubblicare richiede un impegno a tempo pieno. Messo in chiaro questo, si può cominciare con la produzione dei contenuti.

Costanza

L’algoritmo su cui si basa TikTok valorizza tutti quei profili che producono molti contenuti. Pertanto per diventare noti all’interno della piattaforma, occorre produrre molti contenuti con grande costanza nel tempo. Un profilo che produce periodicamente i suoi video crea una piccola comunità di seguaci generando interazioni e coinvolgimento di pubblico. Inoltre, più il profilo produce contenuti, più si fa notare e più si fa notare e più viene valorizzato nella sezione Per Te, che abbiamo visto precedentemente. Pertanto occorre essere molto costanti nel tempo e produrre continuamente contenuti video.

Interazione

Per ottenere un’alta visibilità oltre alla produzione di contenuti occorre anche avere una buona e regolare interazione con i profili che interagiscono con i video. Molto spesso infatti i follower desiderano un feedback da parte di chi seguono, Chiaramente non è obbligatoria, ma una buona interazione con i propri follower contribuisce ad accrescere l’indice di gradimento del profilo poiché un profilo che interagisce rende il contatto con esso più reale e tangibile. Pertanto: rispondere ai commenti, mettere like e interagire con i profili diventa un ottimo modo per accrescere la propria notorietà sul social. Inoltre anche la condivisione e l’interazione con i profili e i contenuti di altri tiktoker, magari più famosi, può contribuire sensibilmente a generare visibilità.

Originalità

Seguire le tendenze è importante, però è anche vero che il pubblico premia l’originalità e la creatività dei contenuti. Pubblicare video originali con un proprio stile contribuisce a diventare riconoscibili e quindi “unici”. Il rischio di diventare solo la copia di qualche altro profilo già visto è sempre dietro l’angolo, quindi occorre cercare di capire quale può essere il nostro punto di forza e lavorare su quello per poter essere sempre particolari e rimanere così impressi al pubblico.

In altre parole è necessario trovare la propria identità: un po’ come nella vita, occorre sempre cercare di rimanere fedeli all’idea che si ha di noi senza cedere alla tentazione di scimmiottare qualcosa che non ci appartiene. Da questo punto di vista infatti, il social non perdona e il rischio è quello di generare poco apprezzamento.

Partecipazione a tendenze e challenge

Se l’originalità nei contenuti video è il mantra da seguire è pur vero che non bisogna dimenticarsi di far parte di una comunità. Questo significa che è controproducente isolarsi troppo. Va bene produrre contenuti identitari e coerenti con il proprio profilo ma è anche verò che partecipare a contenuti di tendenza (sempre in linea con la propria immagine, chiaramente) può al contrario contribuire alla popolarità del profilo. Pertanto ben vengano challenge e partecipazioni a contenuti di tendenza in quel momento.

Queste piccole e basilari regole sono utili per fare in modo che il proprio profilo possa accrescere sempre più sulla piattaforma social. Naturalmente il successo non è mai sempre garantito, in quanto è sempre una commistione di diversi fattori che non sempre sono prevedibili. Più che altro questa piccola guida ha la pretesa di fornire dei consigli e delle dritte che, se non altro, possono senz’altro aiutare ad incrementare i follower e aumentare la propria presenza sul TikTok. Se però desiderate dare una sana “spintarella” al vostro profilo sappiate che vi è anche la possibilità di acquistare i follower e soprattutto di utilizzare dei bot che aiutano i vostri contenuti a diventare più virali. Per quanto possono essere strade percorribili, almeno all’inizio, in verità sono strategie che non consigliamo perché un profilo con 50.000 follower ma pochissime view e pochissimi commenti ai video è chiaramente un profilo seguito da utenti non attivi e questo viene penalizzato dall’algoritmo di TikTok. Perciò, se proprio volete comprare i follower, sappiate che dopo dovrete lavorare il doppio per fidelizzare e invitarli all’interazione. Perciò, è meglio cominciare da zero ma guadagnandosi tutti i propri seguaci che, seguendo qualche dritta, vi aiuteranno a diventare delle vere e proprie star di TikTok!