Come diventare giornalista sportivo senza una laurea

Quello di diventare un giornalista sportivo è un sogno che accomuna migliaia di italiani. Ebbene, nonostante si tenda spesso a collegare il mondo del giornalismo con la carriera universitaria, partiamo subito con un chiarimento fondamentale: per diventare giornalista in Italia non è necessaria alcuna laurea, indipendentemente dal fatto che ci si occupi di sport o di altri settori.

Giornalista sportivo in Italia senza laurea: pubblicista o professionista?

L’Ordine dei Giornalisti, in Italia, conta due albi: l’albo dei giornalisti pubblicisti, nel quale sono iscritti coloro che esercitano la professione in via non esclusiva, e l’albo dei giornalisti professionisti per il quale è invece prevista l’esclusività della professione giornalistica.

Il primo step per entrare a far parte del mondo del giornalismo sportivo è quello di diventare giornalista pubblicista e la buona notizia è che per raggiungere questo step non è necessaria la laurea. A quel punto, l’iscritto sarà considerato a tutti gli effetti un giornalista a livello nazionale, europeo e perfino internazionale, grazie al regolare tesserino professionale rilasciato dall’Ordine in fase di iscrizione e soggetto a rinnovo annuale.

Nulla è precluso! Un giornalista pubblicista, infatti, potrà in qualsiasi momento decidere di intraprendere la carriera da giornalista professionista, sostenendo un tirocinio retribuito in redazione. A quel punto, tuttavia, la laurea diventa un requisito fondamentale.

Perché diventare giornalista sportivo?

Un giornalista pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti avrà il diritto di richiedere accrediti per partecipare alle manifestazioni sportive (partite di calcio e qualsiasi altro sport) e accedere alla sala stampa per interviste e conferenze stampa. Inoltre, collaborando con testate giornalistiche registrate e prendendo contatti con agenzie di stampa e società sportive, il giornalista potrà facilmente ricevere inviti ad eventi e presentazioni alla stampa.

Un giornalista sportivo ha svariate opportunità di carriera lavorativa. Basti pensare a testate come Sky Sport, DAZN, Sport Mediaset, Eurosport, Rai, SportItalia e perfino Amazon Prime, che di recente ha acquisito i diritti per trasmettere gli incontri di Champions League. Ma non solo, perché anche il web è pieno di testate giornalistiche di informazione sportiva che impegnano ogni giorno migliaia di giornalisti sportivi in Italia. Insomma, la richiesta è sicuramente notevole, ma anche l’offerta di lavoro in questo settore non manca.

Un giornalista sportivo può specializzarsi come radiocronista, telecronista, reporter, editorialista e molto altro ancora: in base alle proprie competenze, unite ovviamente alla passione per uno o più sport, si può creare il proprio profilo giornalistico da proporre alle redazioni.

Come diventare giornalista pubblicista sportivo senza la laurea

Arriviamo alla pratica: come si diventa giornalista sportivo senza aver bisogno della laurea? Prima di tutto è consigliabile seguire un corso al fine di apprendere le basi teoriche e pratiche necessarie per svolgere la mansione. Troppo spesso, infatti, questo lavoro viene sottovalutato dai luoghi comuni: no, sappiate che la semplice passione per lo sport non è necessaria per poter essere un buon giornalista sportivo.

Inutile dire che un giornalista sportivo debba innanzitutto avere una perfetta padronanza della lingua italiana scritta e parlata. Attenzione quando parliamo di scrittura, perché se non si apprendono le regole di base per redigere un testo sul web (utilizzo degli spazi e della punteggiatura) al giorno d’oggi non si va da nessuna parte.

Non da meno, nel giornalismo sportivo moderno conta la rapidità nel diffondere una notizia: bisogna essere veloci e allo stesso tempo corretti nella verifica delle informazioni e nella forma in cui esse vengono riportate. Nel mondo del web essere celeri e anticipare la concorrenza è un fattore di fondamentale importanza.

Oltre alle doti che un giornalista sportivo deve avere, è presente un iter burocratico previsto dall’Ordine dei Giornalisti al fine di ottenere l’iscrizione all’albo dei pubblicisti senza la necessità di una laurea.

Per diventare giornalista pubblicista sportivo bisogna soddisfare i seguenti requisiti:

Collaborare per due anni consecutivi (almeno un articolo o un servizio al mese, di norma) con una o più testate giornalistiche regolarmente registrate presso il Tribunale di competenza;

(almeno un articolo o un servizio al mese, di norma) con una o più testate giornalistiche regolarmente registrate presso il Tribunale di competenza; Essere regolarmente retribuiti per una somma minima che viene stabilita dall’Ordine regionale presso il quale si richiede l’iscrizione (in riferimento alla residenza o al luogo di lavoro dell’aspirante giornalista sportivo);

per una somma minima che viene stabilita dall’Ordine regionale presso il quale si richiede l’iscrizione (in riferimento alla residenza o al luogo di lavoro dell’aspirante giornalista sportivo); Scrivere un numero minimo di articoli (generalmente tra 80 e 100 nei due anni, secondo quanto stabilito dall’Ordine regionale di riferimento) o effettuare un numero minimo di servizi, pubblicati a propria firma sulle testate giornalistiche di riferimento.

Per poter diventare giornalista sportivo, dunque, bisogna far riferimento ad una o più testate giornalistiche registrate: esse potranno essere testate online (attenzione a non confonderle con i comuni siti web o blog: una testata registrata riporta sempre il numero di registrazione in Tribunale), carta stampata, radio o agenzie di stampa.

Migliori corsi per diventare giornalista sportivo

Come accennato in precedenza, a nostro avviso è di fondamentale importanza partecipare ad un corso di giornalismo sportivo, prima di iniziare la pratica di due anni con una testata giornalistica al fine di accedere all’Ordine dei Giornalisti.

Corretta Informazione, testata giornalistica regolarmente registrata in Tribunale, propone un corso di giornalismo sportivo online face-to-face, in cinque lezioni di due ore ciascuna, tenuto da giornalisti iscritti all’Ordine e con rilascio di un attestato finale che certifica le competenze dell’aspirante giornalista. Potrete ottenere informazioni riguardo costi e modalità scrivendo una mail all’indirizzo redazionewrt@gmail.com, specificando nell’oggetto “Corso di giornalismo sportivo”.

Sul web potrete trovare tanti altri corsi di giornalismo sportivo: De Coubertin, Educaform ed Emagister sono soltanto alcuni dei principali istituti da tenere in considerazione.