Come diventare istruttore di fitness: corso, requisiti e studi con o senza laurea

Attualmente una tra le figure professionali più ricercate, soprattutto nel settore sportivo, è l’istruttore di fitness. Si tratta di una professione che consente di avere diverse possibilità di impiego ad esempio nei centri sportivi o nelle palestre, ma è possibile lavorare anche come libero professionista. Questo ambito lavorativo continua ad espandersi sempre più e permette di specializzarsi in diversi settori. Ma come si diventa istruttore di fitness? Quale corso è necessario seguire e quali sono i requisiti fondamentali per svolgere questa professione? E infine, è obbligatorio prendere una laurea o basta frequentare un percorso specifico di studi?

Come si diventa istruttore di fitness: corso di formazione e requisiti necessari

L’istruttore di fitness, come vi abbiamo anticipato in apertura del nostro articolo, è senza dubbio tra le figure professionali più richieste del momento e prima di scoprire cosa fare per intraprendere questo mestiere, vediamo di cosa si occupa e quali sono le sue mansioni principali. Si tratta di un professionista esperto che si occupa di elaborare dei programmi di allenamento su misura, in base alle valutazioni effettuate, che consentono di migliorare il benessere fisico di tutte le persone che desiderano fare attività sportiva in maniera non agonistica.

Si occupa di seguire i suoi allievi durante l’esecuzione degli esercizi e li corregge se si stanno allenando in maniera errata. Inoltre offre corsi di fitness, in base all’ambito in cui si è specializzato come ad esempio body building, yoga, zumba, fitboxe, acquagym o altre attività praticate da coloro che desiderano mantenersi in forma, avendo anche cura del proprio aspetto estetico. L’istruttore di fitness può lavorare sia come dipendente che come libero professionista in palestre, centri benessere, centri fitness e associazioni sportive, ma può anche svolgere la mansione di personal trainer per singole persone o piccoli gruppi.

Ma quali sono i requisiti necessari per poter diventare istruttore di fitness? Per prima cosa è necessario essere maggiorenni, possedere il diploma di scuola media, una licenza per una specifica disciplina sportiva e aver partecipato ad un corso di primo soccorso. Inoltre è importante che possieda grandi doti di comunicazione, essere empatico, saper motivare i propri allievi, essere bravo a trasmettere le proprie conoscenze e ovviamente cosa fondamentale essere un tipo sportivo (così da dare il buon esempio ed essere un modello di riferimento fisico).

Per poter diventare istruttore di fitness, senza necessariamente prendere una laurea, vi basterà seguire uno dei corsi di formazione fitness riconosciuti dal CONI e organizzati da accademie, scuole o società associate a qualche ente di promozione sportiva. Al termine del corso, vi verrà rilasciato un diploma di qualifica tecnica che vi permetterà di trovare lavoro in uno degli enti sportivi di cui vi abbiamo accennato poco fa.

Mancanza di istruttori: è il momento giusto per diventare istruttore di fitness

Il mondo del lavoro è spesso difficile da affrontare, perché puntualmente capita che le nostre passioni non riescono ad incontrare le reali esigenze del settore lavorativo. In altri termini, spesso accade che le attività che più ci piacciono non “generano” posti di lavoro a sufficienza.

Questo problema non sussiste per gli aspiranti istruttori di fitness. Come evidenzia la ricerca condotta dagli esperti di ReplaceForFit (replaceforfit.com/alla-ricerca-di-istruttori-fitness) al momento c’è una clamorosa mancanza di istruttori: iniziare subito un percorso formativo potrebbe davvero essere la scelta giusta per una carriera rosea e ricca di soddisfazioni.

I percorsi di studi da seguire per laurearsi e diventare istruttore di fitness

Dopo aver visto quali sono le mansioni principali di un istruttore di fitness, i requisiti necessari per poter intraprendere questo mestiere e come diventare un professionista esperto seguendo un corso di formazione, in quest’ultimo paragrafo vedremo quale laurea vi permette di fare l’istruttore. Come ben saprete, l’unico percorso accademico a cui potrete iscrivervi se avete intenzione di svolgere questa professione è quello della Laurea in Scienze Motorie.

Questo tipo di formazione può essere sia triennale che specialistica e permette di ricevere una preparazione piuttosto generica sulle discipline sportive e avere allo stesso tempo conoscenze anatomiche, biochimiche e fisiologiche che possano aiutare a comprendere meglio come funziona il corpo umano quando è in movimento. Se si desidera approfondire le discipline di cui si occupa un istruttore di fitness, è consigliabile sempre iscriversi ad uno dei corsi di formazione di cui vi abbiamo parlato. Ma è importante prestare attenzione e verificare se si tratta di corsi riconosciuti dal CONI, in caso contrario rischiate di non ricevere una formazione professionale.

Se volete svolgere nei migliori dei modi la professione di istruttore di fitness, vi consigliamo di frequentare corsi di aggiornamento mensili o trimestrali così da poter apprendere nuove abilità, nuovi esercizi di allenamento e nuove metodologie di insegnamento della propria disciplina.

Quanto guadagna un istruttore di fitness?

Infine, la fatidica domanda: quanto può guadagnare un istruttore di fitness? A differenza di altri paesi europei, in Italia non esiste un albo specifico dedicato a questa professione e chi fa questo mestiere, se non viene assunto come dipendente, spesso lavora come libero professionista e viene pagato in base alle ore lavorative. Solitamente coloro che esercitano nelle palestre, arrivano ad avere una retribuzione che va dai 15 fino ai 20 euro ad ora.