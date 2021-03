Come sapere dove si trova una persona con la localizzazione GPS

Il servizio di geolocalizzazione tramite GPS offerto dai dispositivi mobili di ultima generazione consente di scoprire dove si trova una personae seguire i suoi spostamenti in tempo reale.

Anche senza essere hacker, pirati informatici o investigatori privati, è possibile localizzare una persona e seguire a distanza i suoi spostamenti con strumenti ad hoc che sfruttano il segnale GPS del telefono. Ecco una mini-guida su come sapere dove si trova una persona in ogni momento.

App per sapere dove si trova una persona

Rintracciare una persona tramite cellulare, rilevare la sua posizione sulla mappa e seguire i suoi spostamenti in tempo reale è possibile con programmi ad hoc e opzioni, compreso l’utilizzo del keylogger per telefono di mSpy o altre app specifiche spesso preinstallate sui dispositivi mobili. Illustriamo di seguito con quali modalità è possibile scoprire dove si trova una persona grazie alla localizzazione GPS.

Come rintracciare una persona tramite cellulare con WhatsApp

È possibile localizzare una persona in tempo reale con un’apposita opzione disponibile su WhatsApp, l’app di instant messaging più usata al livello globale. Si tratta di un’opzione ancora poco conosciuta, che consente di condividere la posizione GPS tramite un semplice messaggio in chat.

Ecco la procedura da seguire per rivelare la propria posizione:

apri l’applicazione WhatsApp;

apri la chat individuale o di gruppo con i contatti a cui desideri comunicare la tua posizione;

fai tap sul tasto “+” o sull’icona della graffetta in basso a destra sullo schermo;

seleziona “Posizione”;

scegli tra le due opzioni “Posizione in tempo reale” o “Posizione attuale”.

La posizione attuale indica il punto esatto in cui ti trovi, con una precisione di 14 metri, mentre la posizione in tempo reale mostra i tuoi spostamenti sulla mappa in un lasso temporale di 15 minuti, un’ora o 8 ore. Questa funzione è crittografata end-to-end, e nessuno può vedere la tua posizione a eccezione delle persone con cui l’hai condivisa.

Per localizzare una persona occorre che la stessa condivida spontaneamente la propria posizione con te in una chat.

Scoprire dove si trova una persona con Nearby Friends di Facebook

Disponibile per Android e iOS, la funzione Nearby Friends di Facebook – Amici nelle Vicinanze in italiano – consente di condividere la propria posizione e vedere dove si trovano i propri amici grazie al GPS e alla geolocalizzazione.

Si tratta di un’opzione che deve essere attivata manualmente facendo tap sull’icona More nell’angolo in alto a destra e selezionando la voce Amici nelle vicinanze. Una volta attivata questa funzionalità, dovrai scegliere con quali amici condividere la tua posizione e, a loro volta, i tuoi amici dovranno acconsentire di condividere le proprie coordinate geografiche con te. Quando un amico si trova nelle vicinanze, riceverai una notifica.

Come localizzare una persona con Google Maps

Google Maps permette di sapere dove si trova un cellulare, purché associato a un account Google di cui si conoscano i dati d’accesso. Sul dispositivo in questione, inoltre, occorre che siano installati Google Play Services e Framework Google e che sia attiva l’opzione “Trova il mio dispositivo”. Per accertarti che l’opzione sia attiva, clicca su “Sicurezza” nella parte sinistra della pagina e verifica che la levetta della voce “Trova il mio dispositivo” sia impostata su ON.

Per poter trovare una persona tramite cellulare occorre che lo stesso sia acceso, collegato a Internet e con il sensore GPS attivo. In caso contrario, la posizione rilevata potrebbe essere approssimativa o del tutto errata.

Come sapere dove si trova una persona con Find my Friends per iPhone

Find my Friends – Trova i Miei Amici in italiano – è un’app di geolocalizzazione disponibile gratuitamente su App Store, che consente di rintracciare una persona tramite cellulare con estrema precisione. Per poter usufruire del servizio occorre:

registrarsi con il proprio ID iCloud Apple;

indicare il contatto o l’indirizzo e-mail della persona di cui si desidera rilevare la posizione;

inviare un invito a connettersi via app;

attendere che il destinatario accetti l’invito e installi Find My Friends sul proprio telefono.

Una volta completata la procedura, potrai sapere dove si trova un cellulare di amici e familiari in ogni momento. Disponibile per iPhone, iPad e iPod touch, Find my Friends richiede iOS 5 o successivi.

Come vedere dove si trova una persona con mSpy

Considerata la migliore app per vedere dove si trova una persona, mSpy consente di rilevare la posizione di un dispositivo e seguire i suoi spostamenti in tempo reale grazie alla localizzazione GPS.

Leader nel settore degli strumenti di family tracking, l’applicazione mSpy (da non confondere con mSpyitaly) permette di:

scoprire dove si trova una persona in ogni momento;

rilevare con estrema precisione la posizione GPS del dispositivo monitorato;

vedere in ogni momento il punto esatto sulla mappa in cui si trova il telefono in questione;

seguire gli spostamenti in tempo reale;

controllare i luoghi visitati;

impostare sulla mappa specifiche zone rosse grazie al servizio di geofencing.

L’applicazione mSpy sfrutta il segnale GPS del cellulare per localizzare una persona, senza dipendere né dalla rete telefonica né dalla connessione WiFi. In questo modo, la posizione viene rilevata anche qualora non ci fosse campo o il dispositivo non fosse collegato a Internet.

Con mSpy puoi controllare in ogni momento dove si trovano i tuoi figli, senza doverli assillare con chiamate e messaggi. Con mSpy puoi monitorare fino a tre device alla volta, e tutelare la sicurezza dei tuoi cari quando sono fuori casa.

Previa autorizzazione, infatti, l’applicazione può essere utilizzata anche per finalità diverse dal parental control. Il programma mSpy può essere installato, per esempio, sugli smartphone di familiari e congiunti, per essere sempre aggiornati su dove si trovano, o sui cellulari aziendali al fine di tenere sotto controllo gli spostamenti dei dipendenti durante l’orario lavorativo. L’app può rivelarsi preziosa per il monitoraggio dei familiari più anziani e fragili, che si potrebbero allontanare in auto, a piedi o con i mezzi pubblici, perdere l’orientamento e avere difficoltà a trovare autonomamente la via di casa.

È doveroso precisare che, invece, ricorrere all’uso di uno spyware per scoprire dove si trova una persona e rilevare i suoi spostamenti a sua insaputa rappresenta una grave violazione della privacy. Pertanto, rilevare la posizione GPS e seguire senza permesso i movimenti del partner, di un collaboratore o di qualsiasi altra persona costituisce un illecito penale punibile ai sensi di legge.