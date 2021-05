Come scegliere il gadget personalizzato più idoneo per una campagna di promozione aziendale

Con l’aiuto dei gadget personalizzati le aziende hanno l’opportunità di consolidare la brand identity e al tempo stesso instaurare una comunicazione con i clienti. Ma le proposte che il mercato mette a disposizione sono tante: come si può essere certi, allora, di trovare i gadget più adatti alle proprie necessità? Saper rispondere a questa domanda è importante anche perché non sono pochi gli aspetti che è necessario prendere in considerazione, vista la varietà di accessori e di oggetti tra cui è possibile scegliere. I capi di abbigliamento, per esempio, rappresentano un grande classico: felpe e t-shirt, ma anche cappellini e giacche sono perfetti per una strategia di marketing. Ma ci sono anche un sacco di oggetti di uso quotidiano che si prestano a essere personalizzati, come per esempio le chiavette USB, le tazze, gli articoli di cancelleria, e così via.

Quando c’è bisogno dei gadget personalizzati

Fra le numerose occasioni in cui i gadget personalizzati mettono in mostra il proprio valore e la propria utilità ci sono senza dubbio i contesti aziendali. In situazioni del genere, come si è accennato, articoli di questo tipo aiutano a rendere migliore la brand identity, così che i clienti abbiano l’opportunità di toccare con mano l’essenza del marchio. La scelta dei materiali è molto importante, ma ci sono anche altri fattori su cui ci si deve concentrare per essere certi di compiere un acquisto oculato: per esempio i colori e il design, ma più in generale la qualità nel suo complesso. Ovviamente i gadget promozionali possono essere utilizzati non solo dalle aziende, ma anche dai liberi professionisti che intendono instaurare un legame con il proprio pubblico e far conoscere la propria vision.

Come rendere unici i gadget personalizzati

Appare evidente, in sostanza, la necessità di arricchire e di decorare i gadget personalizzati in tanti modi: dalle texture ai pattern, passando per i disegni, le alternative non mancano di certo. È bene partire dal presupposto che i gadget nella maggior parte dei casi sono adoperati allo scopo di fidelizzare la clientela e, al tempo stesso, espandere il proprio target di riferimento. è sempre auspicabile puntare su una grafica curata, gradevole alla vista e capace di rendere un potere comunicativo notevole.

I colori

I colori sono molto importanti, e per questo devono riflettere lo spirito del business che si desidera promuovere. La scelta delle tonalità cromatiche, pertanto, non può essere affidata al caso, ma deve mettere in evidenza e riprodurre i tratti distintivi del brand: ogni elemento deve garantire una certa coerenza con l’immagine aziendale. Per esempio, se si desidera comunicare un’impressione di serietà e di sobrietà, il suggerimento è di propendere per dei colori neutri. Al contrario, le tinte pastello vanno bene se si intende trasmettere una sensazione di sicurezza e di serenità, mentre le tonalità più brillanti parlano di coraggio e di fantasia. Come è facile intuire, allora, la scelta deve essere orientata a seconda del tipo di reazione che ci si aspetta di innescare nel proprio target.

Le proposte di Gadget365

Certo è che poter fare affidamento su un fornitore professionale e di comprovata esperienza è un buon punto di partenza, e soprattutto permette di compiere un bel salto di qualità. Per non correre rischi si può scegliere Gadget365, azienda lombarda con un ricco catalogo di soluzioni destinato ad assecondare le esigenze più diverse. In assortimento sono presenti articoli di cancelleria come bloc notes e penne personalizzate, ma anche capi di abbigliamento, ombrelli, prodotti tecnologici e numerose altre proposte. È sufficiente recarsi sul sito gadget365.it per scoprire tutte le soluzioni del catalogo e conoscere i prezzi, che ovviamente variano a seconda del numero di pezzi che vengono richiesti.

Il logo

Tra i tanti elementi a cui si può ricorrere per personalizzare un gadget promozionale, il logo è uno dei più importanti, se non altro perché salta subito alla vista. Esso può essere considerato come una sorta di biglietto da visita, sia per le aziende che per i professionisti, per mezzo del quale è possibile far conoscere il proprio operato. Grazie al logo, inoltre, ci si può differenziare dalla concorrenza, risultando memorabili e diversi. È importante, in ogni caso, che le dimensioni dei loghi non siano eccessive, mentre quando il formato è troppo piccolo il rischio è che tutto passi inosservato. Insomma, ogni aspetto è questione di equilibrio.

Alla ricerca del gadget perfetto

A questo punto non rimane che citare alcuni dei tanti gadget che possono essere scelti per promuovere la propria attività: gli ombrelli, le calcolatrici, i segnalibri, i portachiavi, i peluche per i bambini, i teli da mare, le borse per la spesa, i caricatori per gli smartphone, gli auricolari senza fili, gli strumenti per la palestra, gli utensili per la cucina, i tappetini per il mouse. E l’elenco sarebbe davvero infinito: l’importante è conoscere le caratteristiche e le aspettative del target.