Come vestirsi per allenarsi a calcio in inverno

Il recente inizio della stagione sportiva invernale porta con sé uno dei più grandi e scottanti interrogativi che le persone che vivono il calcio come lo sport che è bello guardare insieme con i propri amici appassionati e tifosi, ma anche da vivere sulla propria pelle con allenamenti e partite: come vestirsi in inverno per le proprie sessioni di allenamento per non incidere sulla qualità delle proprie performance senza rischiare di morire dal freddo?

In questo articolo, vedremo insieme che tipologia di indumenti prediligere per i propri allenamenti invernali e quale sia invece l’abbigliamento perfetto per le proprie competizioni, per poter dare il massimo e avere il massimo grado di comfort possibile anche con le condizioni meteorologiche più avverse.

Abbigliamento termico: tanto scontato quanto essenziale

L’abbigliamento intimo termico è indispensabile per sostenere le proprie sessioni di allenamento e anche per le competizioni sportive: unica regola per le competizioni è quella di evitare che l’abbigliamento contrasti con la divisa.

Pertanto, se puoi osare di più durante le sessioni di allenamento con calzamaglie termiche, calzettoni più spessi e maglie intime termiche a lunghe maniche, dovrai munirti anche di abbigliamento termico specificamente concepito per essere indossato al di sotto della divisa da calcio, a mezze maniche anche nelle stagioni più fredde.

I principali indumenti termici da acquistare per dare il massimo nelle stagioni più fredde sono:

Pantaloncini termici;

Maglie intime termiche a mezze maniche e a lunghe maniche (queste ultime da utilizzare solo negli allenamenti);

Calze termiche (solo per gli allenamenti);

Scaldacollo (solo per le sessioni di allenamento);

Calzini termici (di diversa lunghezza, per avere l’equipaggiamento più adatto per le competizioni e per gli allenamenti);

Scarpe multiterreno: l’alternativa migliore per avere il massimo livello di ergonomia nella suola. per poter affrontare il campo da calcio con il massimo livello di comfort possibile.

Abbigliamento invernale per calcio perfetto: quello che ti consente di dare il massimo

A prescindere dal tipo di abbigliamento che sceglierai di utilizzare per dare sempre il massimo sul campo e poterti concentrare unicamente sul miglioramento costante delle tue performance, ricorda di coltivare la tua grande passione scegliendo sempre di investire sulla qualità del tuo equipaggiamento, per poterti allenare in sicurezza e con il massimo supporto tecnico possibile, che solo gli articoli di abbigliamento adatti ad un utilizzo agonistico riescono a garantire.

Il calcio per alcuni è un semplice sport, un momento di svago da godersi sul proprio divano davanti alla tv o consultando un quotidiano online come Calcio Napoli 24 per aggiornarsi con notizie sulla propria squadra del cuore, mentre per altre persone è una passione coltivata con fatica e dedizione sul campo, che può diventare una professione o un’attività sportiva che comunque necessita di un abbigliamento che rispecchi la stagione dell’anno in cui ti alleni e di proteggere il corpo dalle intemperie e le avversità legate alla stagione dell’anno in cui si pratica questa disciplina.