Concerti gratuiti estate 2023: da Roma a Milano, nord e sud Italia, gli eventi di musica live più attesi

Cosa c’è di più bello da fare in città d’estate? Assistere a un concerto all’aperto, sotto le stelle. Sono tante le iniziative e festival ma pochi, a ingresso gratuito. Nelle grandi città gli eventi di musica live gratuiti sono l’occasione di vedere e sentire cantanti e gruppi famosi e no. Roma e Milano sono le capitali che offrono di più. I centri urbani minori, da nord a sud, sono comunque tappa del tour estivo di vari artisti, e a volte con delle sorprese incredibili.

Estate romana 2023: ecco i concerti gratuiti

Roma, nell’antichità, ha donato al popolo romano giochi gladiatori, corse con le bighe e rappresentazioni teatrali. Ora il Comune di Roma, fondazioni e associazioni di commercianti offrono, ai propri concittadini o clienti, concerti gratuiti.

Degno di nota è il programma musicale di Estate al Maximo, il nuovo centro commerciale a sud di Roma. Quest’anno sono stati contattati alcuni artisti italiani amati al pubblico. Il palco è stato allestito al di fuori dello shopping center, proprio nel piazzale della struttura. Gli spettacoli saranno svolti a ogni mercoledì, del mese di luglio. Segnatevi queste date:

mercoledì 5 luglio: Le Vibrazioni

mercoledì 12 luglio: Giusy Ferreri

mercoledì 19 luglio: Enrico Ruggeri

mercoledì 26 luglio: The Kolors

Un’iniziativa musicale molto affascinante è il festival Venere in Musica 2023. I concerti si svolgeranno all’interno Parco archeologico del Colosseo, sul sito che accoglieva il Tempio di Venere. La sua terrazza si affaccia direttamente sull’Anfiteatro Flavio. La rassegna musicale prevede una serie di concerti dal 21 al 24 giugno 2023. Sono gli artisti del word music o global music, cioè quel un genere musicale generato dalla contaminazione di vari elementi internazionali di musica popolare. Tra gli artisti italiani vanno menzionati gli Avion Travel e il talentuoso Enzo Avitabile.

21 giugno: VOTIA e BGKO (Barcelona Gipsy balKan Orchestra)

22 giugno: RENATA ROSA e AVION TRAVEL

23 giugno: SANDRA NKAKÉ e LA CHICA

24 giugno: ENZO AVITABILE con la NUOVA COMPAGNIA DI CANTO POPOLARE

Per gli amanti della musica sacra, c’è una rassegna musicale di nicchia che va avanti ormai da molti anni. E’ quella dei concerti di musica religiosa organizzati dalle grandi scuole e università americane. Si esibiranno in due chiese barocche scelte per la loro bellezza e per la loro acustica: la Basilica di Sant’Andrea della Valle e la chiesa di S. Ignazio.

Il programma di concerti alla Basilica S. Andrea della Valle prevede due appuntamenti:

28 giugno, ore 21:00 , il coro Wyoming Ambassadors of Music , provenienti dallo stato del Wyoming degli USA

ore , , provenienti dallo stato del Wyoming degli USA 29 giugno, ore 21:00, New Jersey Youth Chorus, provenienti da Bekerley Heights dello stato di New Jersey – USA.

Alla Chiesa di S. Ignazio abbiamo il Rome Choral Festival, un concerto di musica sacra nel quale si alterneranno sette gruppi corali statunitensi, per un totale di 230 coristi. Il gran concerto vede la partecipazione delle seguenti formazioni:

Catholic High School & St. Joseph’s Academy Choirs – Louisiana

– Louisiana Coastline Arts Community Choir – California

– California First Presbyterian Church Chancel Choir – Michigan

– Michigan Los Angeles Pierce College Choir – California

– California Northridge United Methodist Church Choir – California

– California Sydney High School Choir – Nebraska

– Nebraska St. Augustine Singers – Florida

L’appuntamento è il 25 giugno ore 21:00

E in questa estate non poteva mancare Mozart. Presso la basilica di Sant’Antonio al Laterano è in programma un grandioso concerto mozartiano e sarà eseguita l’opera incompiuta la Grande Messa in do minore. L’ingresso è libero, e l’appuntamento è sabato 24 giugno, ore 19,30.

Sempre Sabato 24 giugno, ma alle ore 11.30, presso Biblioteca Vaccheria Nardi, si esibiranno un duo viola e pianoforte e suoneranno le seguenti composizioni:

Brahms Sonata per viola e pianoforte op. 120 n. 2

Sonata per viola e pianoforte op. 120 n. 2 Robert Schumann Adagio e Allegro op. 70

Adagio e Allegro op. 70 Rebecca Clarke Sonata per viola e pianoforte (1919)

Concerti gratuiti dell’estate 2023 di Milano

Milano è un meraviglioso crogiolo di sperimentazioni musicali. Le produzioni degli artisti milanesi sono conosciute in Italia e all’estero. E il Comune di Milano fa la sua parte; ha sempre sostenuto e stimolato il lato artistico dei cittadini, sponsorizzando eventi musicali nei quali si esibiscono nuovi talenti. Quest’estate, gli organizzatori sono proprio quegli artisti che dalla gavetta sono diventati cantanti famosi, come Fedez e J-Ax.

J-Ax, il rapper italiano tra i più noti, ha organizzato un evento musicale per i nuovi talenti milanesi. Il contest è intitolato Back to talent. Nella gara sono coinvolti i nuovi aspiranti cantanti provenienti dagli 88 quartieri della città. Per questo progetto J-Ax collabora con il comune meneghino. Il contest musicale è partito il 20 maggio 2023 con la raccolta delle candidature. Siamo quasi arrivati alle semifinali che saranno svolte nel mese di giugno, il 23 e il 30 in due aree della periferie di Milano. Saranno scelti 18 candidati per la finale del 3 settembre presso cortile delle armi del Castello Sforzesco. Chissà se tra questi giovani ci sarà un nuovo Fedez e J-Ax ?

Fedez, invece, tramite la sua fondazione, ha organizzato il concerto LOVE MI 2023. Si esibiranno 30 cantati famosi. Qualcuno di loro ha iniziato dal basso nei locali e contest milanesi. Parteciperanno al concerto, oltre Fedez, Annalisa, Articolo 31, Tananai, Francesca Michielin, Achille Lauro. Il concerto è gratuito, ma verranno raccolti fondi per la beneficienza. Il comune ha dato l’autorizzazione all’uso della piazza Duomo per il 27 giugno 2023. Lo spettacolo inizia alle ore 19:00. Evento da non perdere.

Altro evento interessante è l’Outsound Festival 2023. Un festival di musica live di vari generi, come il jazz, funk, soul, blues, hip-hop, r&b. La location è il Giardino delle Culture, sito in via Morosini civico 8. L‘ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Il programma prevede anche delle serate di cinema e cabaret. Si indicano le date dei concerti: Un grande festival ad ingresso gratuito che rende la musica dal vivo protagonista, spaziando tra jazz, funk, soul, blues, hip-hop, r&b e tante contaminazioni.

Mercoledì 7 giugno – ore 20.00 Samuele Lindo Trio / ore 21.30 The Origin Trio

– ore 20.00 Samuele Lindo Trio / ore 21.30 The Origin Trio Mercoledì 14 giugno – ore 20.00 Bergamini-Miraglia Duo / ore 21.30 Gianni Cazzola Trio

– ore 20.00 Bergamini-Miraglia Duo / ore 21.30 Gianni Cazzola Trio Mercoledì 21 giugno – ore 20.00 Duo MarYon / ore 21.30 Giulio Maria Ferrari Quintet

– ore 20.00 Duo MarYon / ore 21.30 Giulio Maria Ferrari Quintet Sabato 24 giugno – ore 22.00 Cesare Grapelli Band

– ore 22.00 Cesare Grapelli Band Mercoledì 28 giugno – ore 20.00 Bachelite Band / 21.30 Double Side Quintet: The music of Joe Henderson

– ore 20.00 Bachelite Band / 21.30 Double Side Quintet: The music of Joe Henderson Sabato 1 luglio – ore 21.00 Namida Showcase / ore 22.00 Labèt 22.00

– ore 21.00 Namida Showcase / ore 22.00 Labèt 22.00 Mercoledì 5 luglio -ore 20.00 DaDuo / ore 21.30 Davide Cabiddu Nutopia Trio

-ore 20.00 DaDuo / ore 21.30 Davide Cabiddu Nutopia Trio Sabato 8 luglio – ore 21.00 Guest Showcase / ore 22.00 Mantra Groove Station

– ore 21.00 Guest Showcase / ore 22.00 Mantra Groove Station Mercoledì 12 luglio – ore 20.00 L’Itas Quartet Trio / ore 21.30 Dario Napoli: Django Legacy

– ore 20.00 L’Itas Quartet Trio / ore 21.30 Dario Napoli: Django Legacy Sabato 15 luglio – ore 21.00 Guest Showcase / ore 22.00 Cristina Russo & Neo Soul Combo

– ore 21.00 Guest Showcase / ore 22.00 Cristina Russo & Neo Soul Combo Mercoledì 19 luglio – ore 20.00 Andrea Giustiniani Trio /ore 21.30 Sophia Tomelleri Quartet

– ore 20.00 Andrea Giustiniani Trio /ore 21.30 Sophia Tomelleri Quartet Sabato 22 luglio – ore 21.00 Guest Showcase / ore 22.00 Camaleoni

– ore 21.00 Guest Showcase / ore 22.00 Camaleoni Mercoledì 26 luglio – ore 20.00 Giovanni Milani quartet / ore 21.30 Gianluca Zanello Mòmo

Anche Palazzo Marino, sede centrale del comune di Milano, ha la sua rassegna di concerti gratuiti. S’intitola Palazzo Marino in Musica 2023. E’ una serie di concerti da domenica 7 maggio fino a novembre 2023.

Per l’estate sono in programma tre concerti, e precisamente:

Domenica 4 Giugno 2023 , ore 11:00 – Schumann o la melanconia con Costanza Principe al pianoforte.

, ore 11:00 – Schumann o la melanconia con Costanza Principe al pianoforte. Domenica 2 Luglio 2023 , ore 11:00 – Identità del violino: Bach, Paganini, Ysaÿe con Emma Arizza al violino.

, ore 11:00 – Identità del violino: Bach, Paganini, Ysaÿe con Emma Arizza al violino. Domenica 3 settembre 2023, ore 11:00 – Improvvisatori d’Europa con Andrea Grossi al contrabbasso, Fie Schouten al clarinetto basso, Ingrid Berg Mehus al violino e canto.

I concerti si tengono presso la Sala Alessi di Palazzo Marino.

Gli eventi dell’estate musicale milanese sono tanti, e qui sono stati evidenziati i più interessanti.

I concerti live più attesi da nord a sud

Ma l’attesa più grande è per i concerti delle band e cantanti del cuore. L’estate offre quest’occasione. Ecco le date dei concerti delle star, italiane e straniere, più desiderati:

Rosa Chemical

23 giugno Bologna, Oltre Festival

24 giugno Padova, Parco della Musica

27 giugno Campi Bi

1 luglio Collegno (TO),Flowers Festival

5 luglio Arezzo, Men/Go Music Fest

7 luglio Cremona, Tanta Robba Festival

8 luglio Giulianova (TE), Terrasound

9 luglio Piane di Montegiorgio (FM), Square Music Festival

14 luglio Genova, Live in Genova Festival

15 luglio Gualdo Tadino (PG), Estate Gualdese

16 luglio L’Aquila, Pinewood Festival

21 luglio Gallipoli (LE), Sottosopra Fest

22 luglio Roma, Rock In Roma

24 luglio Caserta, Un’Estate da Belvedere

29 luglio Bergamo, NXT Station

30 luglio Brescia, Castello di Brescia

18 agosto Arbatax (NU), Arabax Music Festival

1 settembre Aosta, Together Music Festival

Vasco Rossi

16 e 17 giugno Roma, Stadio Olimpico

22 e 23 giugno Palermo, Stadio Barbera

28 e 29 giugno Salerno, Stadio Arechi

Tiziano Ferro

17 e 18 giugno Milano, Stadio San Siro

24 e 25 giugno Roma, Stadio Olimpico

28 giugno Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

1 luglio Bari, Stadio San Nicola

4 luglio Messina, Stadio San Filippo

8 luglio Ancona, Stadio Del Conero

11 luglio Modena, Stadio Braglia

14 luglio Padova, Stadio Euganeo

16 luglio Forte Arena, Santa Margherita di Pula (Cagliari)

Negramaro

16 giugno Terme di Caracalla

19, 21 e 22 luglio Siracusa, Teatro Greco

22, 23, 24 settembre Verona, Arena

Mannarino

16 e 17 giugno Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica

Umberto Tozzi

16 Giugno 2023 @ Palazzolo Dello Stella (Ud) – Casa Del Marinaretto

20 Giugno 2023 @ Ferrara – Ferrara Summer Festival – Piazza Trento E Trieste

23 Settembre 2023 @ Taormina – Teatro Antico

24 Settembre 2023 @ Palermo – Teatro Di Verdura

Marco Mengoni

17 giugno Bibione, Stadio Comunale

20 giugno Padova, Stadio Euganeo

24 giugno Salerno, Stadio Arechi

28 giugno Bari, Arena della Vittoria

1 luglio Bologna, Stadio Dall’Ara

5 luglio Torino, Stadio Olimpico

8 luglio Milano, San Siro

15 luglio Roma, Circo Massimo

The Who

17 giugno Firenze, Visarno Arena

Motley Crue e Def Leppard

20 giugno Milano, Ippodromo Snai San Siro

Coldplay

21 e 22 giugno Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

25, 26, 28 e 29 giugno Milano, Stadio San Siro

Machine Gun Kelly + Blanco

23 giugno Campovolo, Reggio Emilia

Madame

24 giugno Busca (CN), Suoni dal Monviso

8 luglio Nichelino (TO), Sonic Park Stupinigi

12 luglio Lugano, Piazza Luini

15 luglio Chieti, La Civitella

17 luglio Roma, Auditorium Parco Della Musica – Cavea

19 luglio Parma, Parco Ducale

21 luglio Ferrara, Ferrara Summer Festival

22 luglio Peccioli (PI), Festival 11 Lune

24 luglio Firenze, Piazza SS. Annunziata

26 luglio Bassano del Grappa (VI), Parco ragazzi del ’99

28 luglio Udine, Castello

29 luglio Villafranca (VR), Castello Scaligero – Estate al Castello

19 agosto Follonica (GR), Follonica Summer Nights Festival

20 agosto Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli

22 agosto Diamante (CS), Teatro dei ruderi

24 agosto Palermo, Teatro di Verdura

25 agosto Taormina, Teatro Antico

27 agosto Taranto, Rotonda del Lungomare

29 agosto Macerata, Sferisterio

30 agosto Todi (PG), Piazza del Popolo

Paolo Nutini

24 giugno Milano, Ippodromo SNAI San Siro

Giusy Ferreri

24 Giugno San Marcellino (Ce) – Villa Europa

27 Giugno Bellizzi (Sa) – Piazza Europa

6 Agosto Montemiletto (Av) – Piazza Iv Novembre

28 Agosto Tempio Pausania (Ss) – Piazza Xxv Aprile – Sa Manna

3 Settembre Bondeno (Fe) – Scorre, Il Festival – Piazza Garibaldi

17 Settembre Irsina (Mt) – Piazza Carlo Marx

Mr. Rain

25 giugno Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica

Kiss

29 giugno Lucca, Lucca Summer Festival

Fabri Fibra

30 Giugno 2023 Perugia, Umbria Che Spacca – Giardini Del Frontone

1 Luglio 2023 Bologna, Sequoie Music Park – Parco Caserme Rosse

4 Luglio 2023 Bergamo, Bergamo Summer Music – Fiera

14 Luglio 2023 Lignano Sabbiadoro (Ud), Sunset Festival – Arena Alpe Adria

15 Luglio 2023 Mantova, Mantova Summer Festival – Piazza Sordello

20 Luglio 2023 Mirano (Ve), Mirano Summer Festival – Area Impianti Sportivi

29 Luglio 2023 Palermo, Green Pop Palermo Fest – Cantieri Culturali Alla Zisa

1 Agosto 2023 Acri (Cs), Anfiteatro

3 Agosto 2023 Barletta (Ba), The Best Music Festival – Fossato Del Castello

4 Agosto 2023 Gallipoli (Le), Sottosopra Fest – Parco Gondar

6 Agosto 2023 Cattolica (Rn), Arena Della Regina

8 Agosto 2023 Pescara, Zoo Music Fest – Porto Turistico

18 Agosto 2023 Arbatax (Nu); Arabax Music Festival – Piazzale Rocce Rosse

26 Settembre 2023 Roma, Cavea – Auditorium Parco Della Musica

Travis Scott (Capo Plaza e Ava special guests)

30 giugno Milano, Ippodromo SNAI

Laura Pausini

30 giugno Venezia, Piazza San Marco

1 e 2 luglio Venezia, Piazza San Marco

Biagio Antonacci

30 giugno Ferrara, Ferrara Summer Festival

1 luglio Parma, Parco Ducale

7 luglio Nichelino (TO), Sonic Park Stupinigi

10 luglio Siracusa, Teatro Greco – Siracusa Stelle al Teatro

13 luglio Marostica (VI), Marostica Summer Festival

15 luglio Trieste (TS), Piazza Unità D’Italia

18 luglio Lanciano (CH), Parco delle Rose

22 luglio Alghero (SS), Anfiteatro Maria Pia

25 luglio Peccioli (PI) Festival 11 Lune

30 luglio Sampeyre (CN) Suoni del Monviso

Boomdabash

1 Luglio Udine @ Notte Bianca 2023

6 Luglio Piane Di Montegiorgio (Fm) @ Square Music Festival

8 Luglio Legnano (Mi) @ Rugby Sound Festival

12 Luglio Este (Pd) @ Estestate Festival

15 Luglio Livigno (So) @ Plaza Dal Comun

22 Luglio Gallipoli (Le) @ Parco Gondar

4 Agosto Schiavonea (Cs) @ Co.ro. Music Fest

Articolo 31

1 luglio Bellinzona, Castle On Air

4 luglio Legnano (Mi), Rugby Sound

9 luglio Alba (Cn), Collisioni Festival

12 luglio Brescia, Arena Campo Marte

14 luglio L’aquila, Pinewood Festival

16 luglio 2023 Bologna, Sequoie Music Park

19 luglio 2023 Roma, Rock In Roma

22 luglio Servigliano (Fm), No Sound Fest

28 luglio Catania, Wave Summer Music

30 luglio Matera, Sonic Park

2 agosto Roccella Ionica (Rc), Roccella Summer Festival

12 agosto Cattolica (Rn), Arena Della Regina

15 agosto Olbia, Red Valley Festival

19 agosto Lecce, Oversound Music Festival

The Black Keys + Liam Gallagher

1 luglio Milano, Ippodromo SNAI La Maura

Gigi D’Alessio

1 luglio PIACENZA – Estate Farnese, Palazzo Farnese

8 luglio ROMA – Cavea Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone

15 luglio MOLFETTA (BA) – Banchina San Domenico

20 luglio CERVERE (CN) – Anima Festival – Anfiteatro Dell’anima

29 luglio SANTA MARGHERITA DI PULA (CA) – Forte Arena

1° agosto TAORMINA (ME) – Teatro Antico

8 agosto FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

11 agosto ACRI (CS) – Anfiteatro

12 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – Roccella Summer Festival

19 agosto PALERMO – Teatro Di Verdura

20 agosto AGRIGENTO – Teatro Valle Dei Templi

26 agosto TARANTO – Rotonda Del Lungomare

Ultimo

1 luglio Lignano Sabbiadoro, Stadio Teghil

7, 8 e 10 luglio Roma, Stadio Olimpico

17 e 18 luglio Milano, Stadio San Siro

Sfera Ebbasta

1 luglio Bergamo, Bergamo Summer Music

2 luglio Palmanova, Piazza Grande

6 luglio Legnano Rugby Sound Festival

8 Alba, Collisioni Arena Piazza Medford

20 Matera, Sonic Park

22 luglio Francavilla Al Mare, Shock Wave Festival

23 luglio Servigliano, NoSound Fest

5 agosto Catania, Villa Bellini

9 agosto Gallipoli, Parco Gondar

14 agosto Olbia, Red Valley Festival

Mario Biondi

1 luglio Ventimiglia (IM), Cala del Forte

21 luglio Sarzana (SP), Moonland

28 luglio Oira (VB), Tones on the Stones

2 agosto Udine, Castello

5 agosto Francavilla al Mare (CH), Blubar Festival

Hollywood Vampires

2 luglio Marostica, Piazza Castello – Marostica Summer Festival

Red Hot Chili Peppers

2 luglio Milano, Ippodromo SNAI La Maura

Renga – Nek

2 luglio Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Cavea

5 settembre Verona, Arena

7 settembre Brescia, Piazza della Loggia

Bob Dylan

3 e 4 luglio Milano, Teatro Arcimboldi

6 luglio Lucca, Piazza Napoleone – Lucca Summer Festival

7 luglio Perugia, Arena Santa Giuliana – Umbria Jazz

9 luglio Roma, Auditorium Parco Della Musica

Blanco

4 luglio Roma, Stadio Olimpico

20 luglio Milano, Stadio San Siro

Tananai

24 giugno Senigallia (An) – Mamamia

4 luglio Bologna – Sequoie Music Park

7 luglio Brescia – Brescia Summer Music

14 luglio Collegno (To) – Flowers Festival

21 luglio Pordenone – Pordenone Live

28 luglio Matera – Sonic Park Matera

2 agosto Jesolo (Ve) – Spiaggia Del Faro – Suonica Festival

4 agosto Cinquale (Ms) – Viper Summer Festival

7 agosto Pescara – Zoo Music Fest

8 agosto Gallipoli (Le) – Parco Gondar – Oversound Music Festival

11 agosto Catania – Villa Bellini – Sotto Il Vulcano Fest

Zucchero

4 e 5 luglio Trieste, Piazza Unità d’Italia

24 e 25 luglio Caserta, Cortile della Reggia Di Caserta

28, 29 e 30 luglio Siracusa, Teatro Greco

Ligabue

5 luglio Milano, Stadio San Siro

14 luglio Roma, Stadio Olimpico

Pooh

6 luglio Milano, Stadio San Siro

15 luglio Roma, Stadio Olimpico

29 e 30 settembre Verona, Arena

Piero Pelù

7 luglio Matera, Oversound Festival, Castello Tramontano

15 luglio Brescia, Brescia Summer Music, Arena Campo Marte

27 luglio Porto Recanati, Arena Beniamino Gigli

28 luglio Castiglione del Lago, Lacustica Festival, Rocca Medioevale

16 agosto Noto, Scalinata Della Cattedrale

17 agosto Bagheria, Go Green Festival, Piccolo Parco Urbano

20 agosto Roccella Jonica, Roccella Summer Festival, Teatro Al Castello

22 agosto San Pancrazio Salentino Festival San Pancrazio, Forum Eventi

9 settembre Cernobbio, Lake Sound Park, Ex Galoppatoio

Guns ‘N Roses

8 luglio Roma, Circo Massimo

Giorgia

11 luglio Ferrara, Ferrara Summer Festival

13 luglio Matera, Castello Tramontano

16 luglio Siracusa, Teatro Greco

21 luglio Torre del Lago, Gran teatro all’aperto Puccini

22 luglio Castiglioncello, Castiglioncello Summer Festival

26 luglio Cervere, Anfiteatro dell’Anima

27 luglio Bard, Forte

Sting

11 luglio Mantova, Piazza Sordello

12 luglio Nichelino (Torino), Sonic Park Stupinigi

14 luglio Roma, Auditorium Parco della Musica – Cavea

Pinguini Tattici Nucleari

11 e 12 luglio Milano, Stadio San Siro

15 luglio Firenze, Stadio Artemio Franchi

19 luglio Torino, Stadio Comunale

23 e 24 luglio Roma, Stadio Olimpico

27 luglio Bari, Stadio San Nicola

30 luglio Messina, Stadio San Filippo

9 settembre Reggio Emilia, Campovolo

Placebo

11 luglio Nichelino (Torino), Sonic Park Stupinigi – Palazzina di Caccia Stupinigi

13 luglio Lucca Summer Festival (piazza Napoleone)

14 luglio Imola, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

16 luglio Matera, Sonic Park Matera – Cava del Sole

18 luglio Piazzola Sul Brenta (Padova), Piazzola Live Festival – Anfiteatro Camerini

Francesca Michielin

12 Luglio Sarzana (Sp) – Woman, Voci Di Donna Festival

14 Luglio Ortona (Ch) – Non Solo Blues

16 Luglio Montemonaco (Ap) – Festival Dell’appennino (concerto In Quota)

23 Luglio Ponte Di Legno, Tonale – Water Music Festival (concerto In Quota)

24 Luglio Ricaldone (Al) – L’isola In Collina

28 Luglio Bergamo – Lazzaretto

31 Luglio Bardonecchia (To) – Festival Borgate Dal Vivo (concerto In Quota)

2 Agosto Alghero (Ss) – Festival Abbabula

8 Agosto Alcamo (Tp) – Alcart Festival

13 Agosto Castellaneta Marina (Ta) – Melodye Music Fest

29 Agosto San Vito Tagliamento (Pn) – Festival Stelle D’estate

9 Settembre Moncalieri (To) – Ritmika Festival

10 Settembre Milano – *location da annunciare

18 Settembre Verona – Festival Della Bellezza

Depeche Mode

12 luglio Roma, Stadio Olimpico

14 luglio Milano, Stadio San Siro

16 luglio Bologna, Stadio Dall’Ara

Celine Dion

15 luglio Lucca, Mura di Lucca

Iron Maiden

15 luglio Milano, Ippodromo Snai San Siro

IGGY Pop and The Free Band

17 luglio Milano, TAM Teatro Arcimboldi

Venditti e De Gregori

17 luglio Firenze, Piazza SS Annunziata

24 agosto Siracusa, Teatro Greco

28 agosto Taormina, Teatro Antico

Muse

18 luglio Roma, Stadio Olimpico

22 luglio Milano, Stadio San Siro

Umberto Tozzi

20 Luglio 2023 @ Sanfront (Cn) – Suoni Dal Monviso – Piazza Statuto

27 Luglio 2023 @ Rosolina Mare (Ro) – Rosolina Beach Festival – Piazzale Europa

5 Agosto 2023 @ Breno (Bs) – Vallecamonica Summer Music 2023 – Campo Sportivo

11 Agosto 2023 @ Marina Di Pietrasanta (Lu) – Festival La Verisiliana

18 Agosto 2023 @ Noto (Sr) – Le Scale Della Musica – Scalinata Della Cattedrale

25 Agosto 2023 @ Forli – Arena Forlì Sandomenico Estate 2023

Maneskin

20 luglio Roma, Stadio Olimpico

24 luglio Milano, Stadio San Siro

Blur

22 luglio Lucca, Lucca Summer Festival

Bruce Springsteen and the E Street Band

25 luglio Monza, Autodromo Nazionale – Prato della Gerascia

Bjork

12 settembre Milano, Mediolanum Forum

23 settembre Bologna, Unipol Arena

Levante

27 settembre Verona, Arena

Modà