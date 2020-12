Conto alla rovescia Capodanno 2021: come seguire il countdown, migliori siti con ora esatta e programmi tv

Il Capodanno è il momento in cui si saluta con un pizzico di malinconia l’anno passato per dare il benvenuto all’anno che verrà. Finora almeno è stato così ma questo sarà un Capodanno particolare in cui nessuno sarà triste per la fine del 2020, un anno che ha portato dolore, confusione, cambiamenti inaspettati in negativo e tante incertezze sul futuro. Stiamo attendendo con ansia il momento in cui il conto alla rovescia scandirà i secondi che ci separano dal 2021 per poter rimettere allo scoccare della mezzanotte tutte le speranze per un anno migliore del precedente. Sappiamo bene che si tratta solo di un numero di differenza che non farà cambiare magicamente la situazione in 24 ore ma quel singolo numero in più è il segnale di qualcosa di nuovo, dell’inizio di un percorso che si spera sia il punto di svolta verso la fine della pandemia. Accanto al senso di liberazione da un anno oscuro, però, dobbiamo fare i conti con l’impossibilità di festeggiare il Capodanno come d’abitudine, con parenti, amici e una grande festa in compagnia. Una restrizione che va stretta alle persone ma che se consentirà di non ricominciare daccapo la lotta al Coronavirus verrà rispettata. Si festeggerà in maniera differente, agli italiani la fantasia non manca, e si potranno mantenere intatte alcune tradizioni come quella di assistere al countdown insieme anche se distanti, attraverso i programmi in TV.

Migliori siti con ora esatta per il Countdown Capodanno 2021

Al momento del countdown è necessario conoscere l’ora esatta in cui avverrà il passaggio dal 2020 al 2021 e, si sa, non sempre l’ora segnata dal cellulare o da un orologio corrisponde con precisione alla realtà. E’, infatti, abitudine di molti ritardatari spostare le lancette in avanti di pochi minuti per cercare di essere puntuali ma può capitare anche la situazione opposte per una piccola disattenzione avvenuta magari durante lo spostamento dall’ora legale a quella solare e viceversa. Anche se in qualsiasi altro giorno questo stacco di uno o più minuti ha poca rilevanza, la notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio diventa un errore da correggere per festeggiare nel momento esatto il Capodanno.

Per sistemare l’ora sui dispositivi elettronici o sugli orologi da polsi è possibile fare riferimento a siti internet specifici in cui sono riportati esattamente tutti gli orari dei luoghi del mondo. Un portale da visitare è, per esempio, www.oraesatta.co che presenta nella home page un grande orologio che segna ore, minuti e secondi oltre al giorno, mese e all’anno. Sul sito è possibile trovare l’ora esatta per il Countdown di più di 3 milioni di località sparse in tutto il mondo in modo tale da salutare l’anno nuovo al momento giusto in qualsiasi parte del terra ci si trovi. Basterà inserire il nome della città nell’apposito form e l’orologio modificherà l’orario per indicare l’ora precisa.

La stessa ricerca potrà essere effettuata sul sito www.oraesattaitalia.com dove, a differenza di quanto sembra affermare la nomenclatura, si potrà conoscere l’ora esatta di ogni città italiana e anche di diverse località nel mondo. L’orologio indicherà come per il portale precedente ore, minuti e secondi ed è l’ideale per un conto alla rovescia preciso verso il 2021. Citiamo, poi, tra i migliori portali www.portale.it che presenta al suo interno una sezione dedicata a data e orario odierna “Orario”. L’ora esatta verrà mostrata sia attraverso un orologio digitale sia tramite un orologio analogico e, in più, il sistema indicherà la differenza che intercorre tra l’ora esatta e quella indicata dal dispositivo con cui si sta accedendo al portale. Questa stessa funzionalità si trova nel sito internet www.timeis.it, portale in cui la sincronizzazione viene fatta automaticamente in base alla località in cui ci si trova nel momento in cui si accede al sito. Oltre alla data, al luogo e all’orario si potranno visualizzare contemporaneamente l’ora delle più importanti città del mondo come Los Angeles, New York, Londra, Parigi, Mosca, Pechino e Tokyo e l’ora dell’alba del sole e del tramonto.

Citiamo, infine, tra i migliori siti da visitare per conoscere l’ora esatta per il countdown di Capodanno 2021 il portale 24timezones.com. La ricerca sarà affiancata dall’immagine di una cartina contenente i cinque continenti in cui verrà riportato il luogo inserito nel form mentre in basso a sinistra della schermata si potrà leggere l’orario completo di ore, minuti, secondi, città. stato e data.

Come seguire il countdown: programmi TV a Capodanno 2021

Festeggiare in compagnia l’arrivo del nuovo anno non è impossibile nonostante un decreto e il buon senso ci separino da familiari e amici. Il 2021 potrà essere accolto tra i festeggiamenti seguendo uno dei programmi dedicati al Capodanno trasmessi in TV. Fino allo scorso anno i principali emittenti televisivi sono andati in onda scegliendo come sfondo una diversa città italiana e dedicando la serata alla musica e al divertimento. Un grande palco, una folla allegra e rumorosa chiamata a seguire le esibizioni che una dopo l’altra si alternavano sul palco fino al coro del countdown, tutto questo caratterizzava i programmi il cui obiettivo era salutare l’anno passato e dare il benvenuto a quello nuovo tra allegria, balli e canti. Il 31 dicembre 2020, sebbene la formula potrà risultare differente, i programmi TV che da anni intrattengono gli italiani durante la notte di Capodanno andranno in onda restando all’insegna della musica e della spensieratezza. E’ quasi un atto dovuto visto che milioni di persone passeranno una giornata di fine anno diversa da ogni precedente, tra le mura di casa, con il coprifuoco alle ore 22,00.

Rai Uno e Mediaset sono i canali televisivi più seguiti durante il Capodanno e i programmi che vengono trasmessi sono ormai una tradizione immancabile nelle case di tanti italiani. Ascoltare il countdown mentre si prepara la bottiglia da stappare per inaugurare al meglio il nuovo anno e far coincidere lo “zero” con il salto del tappo e l’inizio dei fuochi d’artificio è quasi un rituale di benvenuto a cui è quasi impossibile rinunciare. Quest’anno lo vivremo sicuramente con un animo diverso, con un bagliore di tristezza nello sguardo che trasparirà mentre si cercherà di mostrarsi allegri e pieni di speranza, di dimenticare anche solo per pochi minuti ciò che il 2020 ha portato via a tutti noi. Rai Uno tenterà di portare allegria nelle case degli italiani affidando la notte del 31 dicembre ad una pietra miliare dell’emittente, Amadeus. Il programma è L’Anno che verrà – appuntamento ormai storico – e verrà trasmesso contemporaneamente su Rai Uno, Rai Radio 1 e in mondovisione. Il cast è ricco di artisti che ci hanno accompagnato e tuttora ci accompagnano musicalmente nella nostra vita quotidiana; parliamo dei Pinguini Tattici Nucleari, di Ermal Meta, Piero Pelù, Rita Pavone, Orietta Berti, Annalisa, Diodato, Elodie, Loretta Goggi e Nino Frassica. Varie generazioni per una serata speciale che inizialmente prevedeva come protagonista la regione Umbria e, più precisamente, Terni con il capannone Parco 4 degli Acciai Speciali Terni, luogo in cui si sarebbe dovuto svolgere l’evento. La località è ora cambiata per consentire il pieno rispetto delle regole anti-Covid. Sarà Roma ad ospitare L’anno che verrà e più precisamente gli studi Rai Fabrizio Frizzi.

Mediaset, invece, abitualmente affida il compito di accompagnare i telespettatori nella notte del 31 dicembre a Federica Panicucci con la conduzione di Capodanno in Musica. Come per la Rai, i piani iniziali sono cambiati in corso d’opera. La location di una piazza avrebbe dovuto lasciare, quest’anno, il posto al Centro di produzione Mediaset a Cologno Monzese per cercare di rispettare il più possibile le direttive Covid evitando di innescare focolai e tentazioni. In seguito all’ultimo decreto, invece, questa idea è stata abbandonata per lasciare il posto ad una novità. Il capodanno Mediaset si festeggerà nella casa del Grande Fratello Vip con la conduzione di Alfonso Signorini. Una serata alternativa tra sorprese, risate e divertimento, senza nomination e polemiche di vario genere (si spera) per passare in compagnia (virtuale) la notte di San Silvestro.

Novità anche in casa La7 dove andrà in onda una puntata speciale di Propaganda, il talk di attualità condotto da Marco Bianchi, in arte Zoro. L’annuncio è avvenuto tramite le vignette animate del fumettista Makkox lo scorso 27 novembre e preannuncia un Capodanno diverso, all’insegna dell’ironia e dell’eccezionalità. Il cast non è ancora stato annunciato e questo rende l’attesa più intrigante per gli appassionati di Propaganda. L’unica informazione nota è che la trasmissione live inizierà subito dopo il consueto messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella agli italiani e durerà fino al countdown che permetterà di “buttare via” il 2020 e dare spazio al 2021.

Ricordiamo, infine, che per intrattenere i bambini in attesa del conto alla rovescia su Rai 2 è prevista la messa in onda di uno dei cartoni più divertenti della Disney, Gli Aristogatti. Una serata all’insegna del Jazz proprio a ridosso dei festeggiamenti per i cinquanta anni dall’uscita del cartone nelle sale.

Il modo per distrarsi e gioire nell’ultimo giorno di un anno strano, funesto e, per certi versi, indimenticabile c’è ed è reso possibile dai programmi televisivi che ci accompagneranno nelle nostre case fino allo scoccare della mezzanotte e oltre. L’offerta è varia e potrà accontentare ogni gusto personale, voi avete già deciso cosa vedere nella notte del 31 dicembre?