Controindicazioni Herbalife: quali sono i principali rischi per la salute?

Herbalife è stata criticata negli anni per diversi motivi, come la vera efficacia dei suoi prodotti e la presenza di eventuali effetti collaterali. Certamente Herbalife è spesso nell’occhio del ciclone, ma i suoi prodotti hanno davvero delle controindicazioni o portano ad avere effetti collaterali?

Quali sono le principali controindicazioni dei prodotti Herbalife?

Herbalife è un’azienda che basa il suo credo sulla cura del corpo e della pelle, oltre al benessere fisico.

Ma nel corso degli anni, Herbalife non ha ricevuto critiche e accuse (oltre a vere e proprie indagini) solo sul sistema piramidale aziendale (peraltro respinte in sede legale), ma anche sui loro prodotti, considerati non efficaci o addirittura pericolosi per la salute.

Herbalife e il rischio di problemi al fegato: notizia vera o infondata?

Ad esempio, nel 2005, il Ministero della Salute di Israele ha iniziato un processo contro Herbalife, poiché dodici persone che avevano fatto uso dei loro prodotti avevano avuto problemi al fegato. I prodotti di Herbalife furono accusati di contenere alcuni ingredienti tossici, come il Kompri e il Kaska. I prodotti furono, poi, analizzati dal laboratorio Bio – Medical Research Design (un laboratorio privato americano) e anche dal Centro Forense di Ricerca di Israele, ma nessuno dei due riscontrò una correlazione tra i disturbi avuti al fegato e l’utilizzo dei prodotti di Herbalife. I soggetti in questione furono avvisati dal Ministero di Israele di evitare di assumere integratori in generale, a causa di alcune situazioni pregresse in cui non rientrava l’utilizzo dei prodotti Herbalife.

Un altro fattore importante di cui tenere conto è che, nel 1998, il Professor Luis Ignarro, il quale ha vinto anche un premio Nobel per la medicina, ha dichiarato l’efficacia e la completa assenza di effetti collaterali e controindicazioni nell’utilizzo dei prodotti Herbalife.

Si tratta di un’azienda con un’esperienza sul mercato decennale, se ci fossero state delle controindicazioni serie, l’azienda sarebbe già stata sotto accusa anni fa. Spesso incontriamo sul web dei commenti da parte di utenti che indicano disturbi ed effetti collaterali relativi all’utilizzo dei prodotti, ma nella maggior parte dei casi si tratta di consumatori che non hanno assunto in maniera corretta gli integratori di Herbalife o che non hanno avuto gli effetti desiderati: i prodotti di Herbalife non sono una bacchetta magica, per avere una perdita di peso bisogna impegnarsi e accompagnare l’uso e consumo degli integratori con una dieta equilibrata e tanto sport.

L’azienda di Herbalife è presente nel mercato da quarant’anni e si avvale di un Comitato Consultivo per la nutrizione (la Herbalife Nutrition), composto da 25 esperti provenienti da tutto il mondo, che aiutano e collaborano per la produzione dei prodotti Herbalife, basandosi su principi scientifici e sui concetti nutrizionali più importanti. Tutti i laboratori dell’azienda Herbalife usano le migliori tecnologie ed è un’azienda che si preoccupa attentamente della qualità dei propri prodotti su tutta la linea, compresa la durata di conservazione.

Nessuna controindicazione per i prodotti Herbalife: ecco come, quando e perché

La peculiarità più importante di Herbalife è proprio l’assenza totale di controindicazioni: l’assunzione dei prodotti di Herbalife non porta ad alcun effetto collaterale, nonostante ci siano state critiche in passato. Questo perché ogni prodotto Herbalife è studiato attentamente da un’equipe di medici e di esperti della nutrizione, nei loro prodotti non c’è niente di chimico, ma solo ingredienti naturali. I prodotti Herbalife, essendo considerati degli integratori, devono “accompagnare” una dieta equilibrata e salutare, composta dal consumo di tutti i cibi “buoni”, come carboidrati (pasta e pane), proteine e frutta e verdura, oltre al corretto consumo di acqua e alla pratica di esercizio fisico idoneo: i prodotti di Herbalife, così come ogni integratore in commercio, non sono una bacchetta magica, non basta assumerli per poter dimagrire. Sono, però, un ottimo aiuto per adottare uno stile di vita più sano e riescono ad aiutare nella perdita di peso, nel suo mantenimento e nel benessere generale dell’organismo.

Tutto sta nel corretto utilizzo dei prodotti di Herbalife: ovviamente non bisogna abusarne, soprattutto per quanto riguarda gli integratori di fibre, questo perché un apporto eccessivo di fibre può portare ad un sovraccarico della funzione renale e della funzione intestinale, col rischio di incorrere in dolori e crampi addominali. Per quanto riguarda gli integratori di fibre, quindi, non bisogna esagerare e bisogna seguire le indicazioni date dalla stessa azienda, che consiglia di non eccederne oltre la dose di 20 grammi a pasto. Nel caso di intolleranze alimentari, come quelle al lattosio, al glutine e alla soia, bisogna contattare il proprio medico di base prima della loro assunzione, oppure optare per linea di integratori di Herbalife senza lattosio, glutine e soia.

Ovviamente, in caso di intolleranza al lattosio, è importante consumare i famosi frullati di Herbalife con l’acqua al posto del latte. In caso di dubbi, le etichette dei prodotti, dove sono presenti tutti gli ingredienti degli integratori, sono pubbliche sul sito di Herbalife e possono essere fatte esaminare dai propri medici di base, in caso di dubbi o perplessità.

Effetti collaterali di Herbalife in caso di patologie già esistenti e soggetti a rischio

Le uniche controindicazioni esistenti, per quanto riguarda i prodotti di Herbalife, riguardano certi soggetti specifici. Ad esempio le donne incinte potrebbero avere una carenza di energia sostituendo un pasto con un frullato Herbalife, soprattutto perché la nutrizione, durante la gravidanza, è un fattore complicato e va seguita da un nutrizionista in grado di dare le giuste dritte. Stessa cosa per le donne che allattano: i prodotti di Herbalife, così come il resto degli integratori in commercio, potrebbero alterare il gusto del latte, quindi è consigliato il consumo dopo il periodo di allattamento. Potrebbero esserci delle controindicazioni anche per i bambini e per i pazienti con gravi patologie croniche: in questi casi, meglio evitare l’assunzione di integratori e optare solamente per una dieta ricca di tutti i macronutrienti necessari.

È importante comprendere come Herbalife non si sostituisca ad alcun esperto e non indichi alcuna dieta generale per perdere peso, bensì offre i prodotti necessari per rendere la perdita di peso più veloce e duratura, oltre ad aiutare nel benessere dell’organismo. Per ulteriori informazioni e delucidazioni, possiamo andare sul sito ufficiale di Herbalife dove è presente un collegamento che reindirizza al Ministero della Salute italiano e a quello degli altri Paesi dove l’azienda distribuisce i suoi prodotti: qui ci renderemo conto che tutti i prodotti messi in commercio dall’azienda sono controllati e approvati dalle linee guida del Paese.

Le opinioni di medici e sportivi sulle controindicazioni di Herbalife: ecco perché bisogna fidarsi

Come abbiamo detto, i prodotti di Herbalife sono sicuri al 100%, soprattutto perché composti da prodotti totalmente naturali, che aiutano nella perdita di peso, nel mantenimento del peso forma e nel benessere dell’organismo.

L’importante è non consumare una dose eccessiva di integratori, di non superare le quantità consigliate e di non assumere i prodotti in certe situazioni (gravidanza, allattamento, bambini e patologie croniche). È importante anche specificare che gli ingredienti usati nella produzione di tutti gli integratori di Herbalife sono presenti sulle etichette relative, insieme a tutte le informazioni richieste dalla legge.

Herbalife esporta i suoi prodotti in oltre 96 Paesi in tutto il mondo, rispettando le leggi di ognuno di essi. In Italia, ad esempio, i prodotti Herbalife hanno ottenuto la certificazione da parte del Ministero della Salute e rispettano tutte le indicazioni date da esso (tutti i prodotti, inoltre, sono regolarmente registrati). In Italia, i prodotti vengono controllati dai Nas (il Nucleo Anti Sofisticazioni per l’Italia) e non ci sono mai state segnalazioni negative riguardo la qualità dei prodotti.

L’azienda di Herbalife è attenta a seguire l’etica e la regolamentazione di ogni Paese in cui distribuisce i suoi prodotti, i quali vengono controllati attentamente nella loro composizione prima di essere messi in commercio. Oltretutto, se andiamo sul sito ufficiale di Herbalife, c’è una sezione intera che raccoglie le testimonianze dei consumatori che si sono ritenuti soddisfatti dopo l’utilizzo dei prodotti Herbalife. Infine, l’azienda adotta la politica del “Soddisfatti o rimborsati” e prevede il rimborso dei prodotti, nel caso i consumatori non si siano ritenuti soddisfatti dopo l’utilizzo.

La composizione dei prodotti di Herbalife è controllata scientificamente da un team di esperti, composto da scienziati, medici, ricercatori e nutrizionisti. Ci sono solamente vantaggi e benefici dietro il consumo degli integratori e dei prodotti di quest’azienda. I prodotti regalano energia durante tutta la giornata, aiutano nel mantenimento del peso corporeo, aiutano nel dimagrimento, sono un sostegno nell’idratazione quotidiana, il tutto grazie ad ingredienti naturali, senza nulla di chimico.

A confermare tutto ciò è anche il fatto che Herbalife sia lo sponsor di oltre 190 sportivi, ma anche di squadre sportive e di atleti. Questo perché Herbalife produce diversi integratori pensati per gli sportivi, come bevande elettrolitiche e bevande proteiche, ricche di macronutrienti utili per la salute fisica e mentale, oltre ad una serie di integratori che regalano energia all’organismo che affronta ogni giorno degli sforzi fisici.

Herbalife è lo sponsor di oltre 70 atleti e squadre in primo piano in Europa, tra cui il celebre giocatore di calcio Cristiano Ronaldo, uno sponsor d’eccellenza. Ma non solo: tra le squadre sportive più illustri di tutto il mondo ad avere come sponsor l’azienda Herbalife, troviamo anche la squadra di calcio LA Galaxy degli Stati Uniti, la squadra di calcio femminile e la prima divisione dell’Atletico Madrid e la squadra HC Plzen di hockey sul ghiaccio, della Repubblica Ceca.

Anche l’Italia è portavoce della validità dei prodotti di Herbalife, infatti l’Italia Herbalife 24 fornisce integratori sportivi per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), una collaborazione nata pochi mesi prima delle Olimpiadi di Rio, che è continuata anche per le Olimpiadi Invernali del 2018 e che sarebbe continuata anche per le Olimpiadi di Tokyo del 2020 (ora posticipate al 2021).

Herbalife è la fornitrice ufficiale di integratori (oltre che sponsor) anche per la Federazione Italiana di Nuoto, è partner ufficiale della Federazione Italiana di Atletica Leggera ed è stata sponsor della squadra di pallavolo Trentino Volley nella stagione 2019/ 2020.

Ma non solo, Herbalife è anche sponsor di singoli atleti, come la nuotatrice olimpica Simona Quadarella, la campionessa di scherma Arianna Errigo, il canoista Giuseppe Vicino (vincitore della Medaglia di Bronzo alle Olimpiadi di Rio), il pallavolista Simone Giannelli (vincitore della Medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio) e della pattinatrice Arianna Fontana (vincitrice di diverse medaglie alle Olimpiadi e della Coppa del Mondo nel 2012).

Si possono leggere le testimonianze e le collaborazioni con gli atleti sul sito ufficiale di Herbalife.