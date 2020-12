Controindicazioni Sleep&Burn: tutti gli effetti collaterali e i rischi per la salute

Sleep&Burn è il nuovo e rivoluzionario integratore alimentare dimagrante. Sono in molti a chiedersi se presenta rischi per la salute e per il benessere del nostro organismo. Nell’articolo odierno scopriremo quali sono le controindicazioni e tutti i possibili effetti collaterali che questo speciale integratore alimentare può provocare quando viene assunto e quali sono i casi specifici in cui si manifestano problematiche.

Sleep&Burn: controindicazioni ed effetti collaterali del nuovo integratore dimagrante notturno

Tra le novità presenti in commercio nel settore dei prodotti dimagranti troviamo il nuovo Sleep&Burn, l’integratore alimentare in capsule che durante le ore notturne vi permetterà di dire finalmente addio ai chili di troppo, aiutandovi così a ritrovare il vostro peso forma ideale e facendovi tornare a sentirvi bene con voi stessi.

Tuttavia, come accade per qualsiasi prodotto dimagrante, è sempre opportuno prestare molta attenzione durante l’assunzione, in quanto un utilizzo o un dosaggio errato può provocare effetti dannosi al nostro organismo.

Nonostante siamo già a conoscenza dei tanti benefici e delle incredibile proprietà salutari che questo integratore può apportare al nostro corpo, a seguire cercheremo di scoprire quali sono tutte le possibili controindicazioni e gli effetti collaterali che un abuso di Sleep&Burn può avere sulla nostra salute e sul nostro benessere fisico.

Sovradosaggio e malattie cardiovascolari: quando è rischioso e non va assunto Sleep&Burn?

Il nuovo integratore alimentare dimagrante notturno è composto solo da ingredienti al 100% naturali come la Griffonia, la Forskolina e la Gomma Guar. Tuttavia ognuno di questi componenti può presentare dei rischi per la nostra salute soprattutto se assunti in dosi eccessive o in maniera diversa da quanto indicato nel bugiardino delle istruzioni d’uso.

L’azienda produttrice consiglia infatti di assumere 4 compresse al giorno prima di andare a dormire, così che i principi attivi di Sleep&Burn possano entrare in azione durante le ore notturne. Ma se ne prendiamo una dose superiore a quella indicata rischiamo di avere effetti collaterali dannosi per il nostro organismo. Tra questi troviamo ad esempio nausea, bruciore di stomaco, meteorismo, abbassamento della pressione, prurito agli occhi o anche arrossamento della pelle.

Inoltre questo integratore alimentare dimagrante non è consigliato per tutti quei soggetti che soffrono di malattie cardiovascolari – come ad esempio i difetti congeniti del cuore, le varie aritmie, le insufficienze cardiache o le patologie che riguardano le valvole cardiache – o che sono affetti da disturbi della coagulazione, in quanto rischierebbero di compromettere ancora di più le loro condizioni fisiche.

Sleep&Burn, interazione con altri farmaci e allergie: effetti collaterali e rischi per le donne in gravidanza

Prima di iniziare ad assumere il nuovo integratore alimentare Sleep&Burn è importante consultare il proprio medico curante, soprattutto se stiamo già seguendo altre terapie farmacologiche in quanto un’errata interazione tra questi può provocare anche seri danni al nostro organismo.

Alcuni degli ingredienti presenti all’interno di questo integratore infatti potrebbe causare problematiche: ad esempio la Griffonia è fortemente sconsigliata a tutti coloro che assumono antidepressivi come il Prozac o anche a chi sta già facendo uso di integratori dimagranti, in quanto potrebbero esserci gravi interazioni tra i principi attivi. Invece la Forskolina potrebbe interferire con l’attività di anticoagulanti, antiaggreganti o antinfiammatori.

Inoltre Sleep&Burn non va assunto se siete ipersoggetti sensibili e soffrite spesso di problemi di allergie di vario tipo. Prima di acquistare questo integratore, è opportuno leggere la lista dei componenti per verificare che sono presenti ingredienti a cui siete allergici. Ad esempio, tornando agli ingredienti che lo compongono, la Gomma di Guar non è indicata per le persone che sono già intolleranti alla soia.

Infine il nuovo e rivoluzionario Sleep&Burn, essendo un integratore alimentare adibito alla perdita di peso corporeo, non è indicato per le donne che si trovano in stato di gravidanza o sono nella fase di nutrimento del neonato. Se invece state assumendo la pillola anticoncezionale, è consigliabile consultare il medico in quanto alcuni componenti potrebbero limitarne l’efficacia in maniera importante.

Nel caso notiate la comparsa di uno degli effetti collaterali sopraindicati, vi invitiamo ad interrompere subito l’assunzione di Sleep&Burn e rivolgervi al vostro medico curante.