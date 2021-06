Cooker Induction: truffa o funziona, opinioni negative, istruzioni, prezzo Amazon e sito ufficiale

Nell’articolo odierno abbiamo deciso di parlarvi di un’interessante novità arrivata in commercio anche in Italia nelle ultime settimane ed ha già iniziato a raccogliere un ampio consenso tra le persone, soprattutto tra gli appassionati di cucina. Si tratta di Cooker Induction, l’innovativo piano a induzione singolo, dal design piatto e moderno, che vi aiuterà a mostrare le vostre incredibili doti da chef ovunque voi siate, che sia a casa vostra o quando partire per andare in campeggio o in vacanza con la vostra famiglia.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI COOKER INDUCTION SUL SITO UFFICIALE: OFFERTA LANCIO CON SPEDIZIONE GRATUITA E PAGAMENTO ALLA CONSEGNA <<<

A seguire cercheremo di scoprire se questo pratico fornello a induzione della linea Kalaishop funziona davvero o se invece altro non è che una delle tante truffe presenti in giro per il web. Per farlo analizzeremo le opinioni negative e positive dei clienti che lo hanno già provato e che hanno potuto constatare quali sono i punti di forza e i difetti del nuovo Cooker Induction. Inoltre vedremo poi come usarlo nel modo corretto seguendo le istruzioni d’uso, quanto costa su Amazon e come si può ordinare online tramite il sito ufficiale dell’azienda che lo produce.

Istruzioni Cooker Induction: come funziona e come usare nel modo corretto

Il nuovo Cooker Induction è l’innovativo e pratico fornello a induzione portatile realizzato dalla linea Kalaishop per permettervi di preparare qualsiasi tipologia di pietanze in modo semplice, veloce ma soprattutto ovunque vi troviate. In particolare risulta molto utile per chi ha dei bambini in quanto è importante poter avere sempre un piano di cottura a portata di mano dove preparare loro il cibo o magari anche solo per scaldare un pentolino di latte.

Tra i principali punti di forza di Cooker Induction troviamo senza dubbio l’elevata qualità dei materiali con cui è stato realizzato. Grazie ai suoi 9 livelli di potenza poi, da quello più delicato e quello più forte, potrete cucinare qualsiasi cosa e nel minor tempo possibile. Il timer regolabile vi consente poi di impostare lo spegnimento automatico così da non farvi avere alcun tipo di pensiero o preoccupazione in cucina.

La parte esterna del piano a induzione è resistente al calore e possiede un blocco bambini, che garantisce una maggiore sicurezza per voi e per la vostra famiglia. Grazie a Cooker Induction potrete dire finalmente addio a bombole a gas e fornelli in acciaio pesanti. Ecco tutte le specifiche tecniche:

Colore: Nero

Potenza: 2000 watt

1 Fuoco ad induzione

Diametro piastra cottura: 19 cm

Temperatura regolabile

Timer 180min

Display LCD

Piedi antiscivolo

Ma quali sono le istruzioni d’uso? Il suo utilizzo è molto semplice e non dovrete far altro che collegare la spina del nuovo Cooker Induction alla presa elettrica. Dopodiché vi basterà premere il pulsante di accensione e regolare la temperatura del fornello in base a ciò che volete cucinare.

Opinioni negative e positive su Cooker Induction: funziona davvero o è una truffa?

Ormai, quando decidiamo di fare un acquisto online, è sempre più facile imbattersi in una delle molteplici truffe che circolano sul web e che promettono di farvi acquistare articoli fantastici ma che alla fine si rivelano mal funzionanti. Per questo motivo, come vi diciamo spesso, è sempre opportuno prendere tutte le informazioni possibili riguardanti il prodotto che desiderate acquistare ed è importante scoprire cosa ne pensano le persone che magari lo hanno già acquistato. Per questo abbiamo selezionato per voi un paio di interessanti recensioni sul nuovo Cooker Induction lasciate dai clienti nei vari forum online:

“Io e la mia famiglia amiamo andare a fare delle gite e fermarci in qualche campeggio per trascorrere una bella vacanza all’aria aperta. Tuttavia il nostro camper non ha dei fornelli per poter cucinare, in quanto quelli che erano presenti quando lo abbiamo acquistato si sono rotti. Un mio amico mi ha consigliato il nuovo Cooker Induction e devo dire che è un piano di induzione davvero fantastico. Grazie ai suoi 9 livelli di potenza, ci permette di cucinare qualsiasi cosa senza alcun problema. Ottimo acquisto, lo consiglio”. Maurizio R. “Il nuovo Cooker Induction è il fornello di induzione portatile che stavo cercando da tempo in quanto presenta tutte le caratteristiche necessarie per cucinare ovunque e qualsiasi tipo di pietanze. Molto utile il timer in quanto consente di impostare i tempi di cottura, senza rischiare di bruciare tutto. Consigliatissimo”. Alessandra E.

Prezzo Amazon Cooker Induction: quanto costa e come acquistare online sul sito ufficiale

Il nuovo Cooker Induction attualmente non è disponibile in nessun negozio specializzato nella vendita di elettrodomestici da cucina e difficilmente lo troverete presente nello store di Amazon dove sono invece presenti prodotti simili o banali imitazioni che potrebbero non funzionare nel lungo periodo. Se desiderate acquistare il piano a induzione originale, dovrete necessariamente collegarvi al sito ufficiale della linea Kalaishop e compilare il form che trovate al suo interno, inserendo tutti i vostri dati anagrafici e il vostro numero di telefono cellulare.

Completato l’acquisto, sarete ricontattati da un operatore dell’azienda che vi chiederà conferma dei dati inseriti e dopodiché la spedizione vi arriverà comodamente a casa vostra entro 24/48 ore lavorative. Inoltre per tutti i clienti del sito, la consegna sarà totalmente gratuita e non ci sarà alcun costo aggiuntivo. Per quanto riguarda il pagamento, potrete effettuarlo sia in anticipo tramite carta di credito, Pay Pal o Postepay e sia direttamente in contanti al corriere espresso che effettuerà la consegna.

Infine cerchiamo di scoprire quanto costa il nuovo Cooker Induction e quali sono le offerte che l’azienda produttrice propone ai suoi clienti.

>>> SITO UFFICIALE COOKER INDUCTION: CLICCA QUI E APPROFITTA DELL’OFFERTA LANCIO CON SPEDIZIONE GRATUITA, GARANZIA SODDISFATTI O RIMBORSATI E PAGAMENTO ALLA CONSEGNA <<<

Innanzitutto vi invitiamo ad affrettarvi se volete avere questo pratico fornello a induzione in quanto la promoziona attualmente attiva sul sito ufficiale, resterà valida per un tempo limitato e fino ad esaurimento delle scorte.

L’offerta lancio vi permetterà di acquistare questo prodotto ad un prezzo speciale pari a soli 95,99 euro, anziché 115,99.