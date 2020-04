Cordless Vac: recensioni, istruzioni, funziona o è una truffa, prezzo sul sito ufficiale e su Amazon

Oggi vi parleremo di Cordless Vac, la nuova e innovativa scopa elettrica senza fili e senza sacco che vi aiuterà a pulire in maniera approfondita ogni stanza della vostra casa, anche gli angoli più difficili da raggiungere. Grazie alla sua aspirazione super potente è in grado di garantire un pulito profondo ovunque, inoltre è molto leggera e per questo facilmente maneggevole così da avere una totale libertà di movimento.

In questo articolo troverete tutte le informazioni utili su questa scopa rivoluzionaria a partire dalle sue caratteristiche e funzioni principali, le istruzioni d’uso, i suoi benefici e soprattutto il prezzo che è davvero molto conveniente. Vi forniremo poi alcune delle recensioni rilasciate sul sito ufficiale dagli utenti che hanno già avuto modo di testarne l’effettivo funzionamento.

Come funziona Cordless Vac: le funzioni principali e le istruzioni d’uso

In questo periodo in cui dobbiamo rimanere chiusi nelle nostre abitazioni a causa della pandemia del coronavirus, è facile che la nostra casa impieghi meno tempo a sporcarsi, soprattutto quando si è in tanti in famiglia. Per questo motivo è necessario pulire le nostre case più spesso del solito e per facilitare le pulizie quotidiane da diverso tempo sono arrivate sul mercato le scope elettriche. Quest’ultime, a differenza di quelle tradizionali, sono molto più semplici da usare e fungono quasi da aspirapolveri in quanto non alzano lo sporco che si accumula per terra ma lo aspirano. Tra i tanti modelli troviamo anche Cordless Vac, la nuovissima scopa elettrica senza fili che ti consente totale libertà di movimento e con un serbatoio di raccolta privo del classico sacco.

Nel più breve tempo possibile grazie a questo innovativo elettrodomestico riuscirete a catturare tutto ciò che si è depositato sul pavimento come briciole, polvere e qualsiasi altra cosa è possibile raccogliere da terra. Inoltre Cordless Vac è in grado di pulire anche su altre superficie sia interne che esterne come tappeti, mattonelle e parquet. Questa scopa elettrica riesce ad arrivare ovunque e pulisce anche le zone più difficili facendoti risparmiare davvero del tempo prezioso. La sua comodità poi la rende perfetta soprattutto se gli ambienti della vostra casa sono disposti su più livelli. Tra i suoi tanti punti di forza troviamo senza dubbio la leggerezza e la comodità: la scopa infatti pesa meno di 2kg ed è molto semplice da manovrare per muoverti in totale disinvoltura.

Poi grazie alla sua modalità con doppia velocità, Cordless Vac gira fino a 30 mila giri al minuto e ti offre una pulizia completa e rapida ogni volta che desideri. Quando avrete terminato le vostre pulizie, basterà semplicemente premere il pulsante e svuotare il serbatoio. Usarla è davvero semplice vi basterà accenderla e potete pulire subito la vostra casa e quando si scarica potrete ricaricarla con l’apposito caricatore da attaccare alla spina. Ma scopriamo cosa è incluso nella confezione di questa straordinaria scopa elettrica senza fili:

1 Spazzola per tappezzeria

1 Spazzola antipolvere

1 Spazzola universale girevole

1 Starlyf Cordless Vac Deluxe

1 Electronic Brush

1 Crevice 7ool

1 Spazzola Turbo Floor

1 Tubo flessibile

1 Flex Extension Wand

La scopa Cordless Vac solitamente non presenta alcun difetto o malfunzionamento, ma potete contattare l’azienda produttrice se dovesse riscontrare qualsiasi tipo di problematica e, come vedremo nei paragrafi successivi, potrete anche effettuare un reso se necessario.

Recensioni Cordless Vac: la scopa elettrica senza fili funziona davvero o è una truffa?

Cordless Vac è la scopa elettrica senza fili tra le più potenti presenti sul mercato ed è già molto venduta in Italia. Sono infatti sempre di più le donne e gli uomini che l’hanno scelta perché garantisci davvero dei risultati incredibili. Tra le tantissime persone che hanno già acquistato e provato questo interessante articolo, abbiamo selezionato per voi alcune delle loro recensioni rilasciate sul sito ufficiale della casa produttrice:

“La scopa elettrica Cordless Vac funziona davvero molto bene ed aspira qualsiasi cosa. È facile da maneggiare, è fantastica e molto utile. E’ stata costruita prestando molta attenzione ai dettagli ed è tra i migliori articoli di questo genere di elettrodomestici. Fin dal primo utilizzo ho pensato subito che non potrei più tornare ad un aspirapolvere tradizionale”. Lucia, Firenze “Ho comprato questa scopa già da un mese e posso davvero dirmi molto soddisfatto dell’acquisto fatto. Cordless Vac ha un’ottima potenza aspirante, è leggera, facile da pulire e molto maneggevole in quanto riesco ad usarla semplicemente ruotando il mio polso. E’ davvero un ottimo prodotto”. Lorenzo, Udine “È molto funzionale in quanto riesce ad unire leggerezza e potenza. Se si usa a lungo il mio braccio non si stanca e riesce a pulire facilmente sotto i mobili. Infine il serbatoio senza sacco di Cordless Vac si trova in alto e questo mi agevola anche l’abbassamento dell’apparecchio. Consigliatissimo”. Carla, Grosseto

Cordless Vac: prezzo e dove acquistare sul sito ufficiale la nuova scopa elettrica senza fili

In quest’ultimo paragrafo scopriamo quanto costa la nuova scopa elettrica senza fili Cordless Vac. Prima di parlarvi dell’incredibile offerta per tutti i clienti, è necessario capire che questo articolo non lo troverete nei tradizionali negozi di elettrodomestici o nei vari store online come Amazon. L’unica ed originale Cordless Vac è in vendita solo ed esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda che lo produce e il resto non sono altro che banali imitazioni di cui non possiamo conoscere l’effettivo funzionamento.

Per questo se volete ordinare la vostra scopa elettrica senza fili, vi consigliamo di collegarvi al portale e lì, scorrendo nella pagina iniziale, troverete un apposito modulo d’ordinazione che dovrete compilare correttamente. Vi sarà richiesto di inserire tutti i vostri dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo di residenza), il vostro numero di telefono (cellulare) e se volete anche la vostra mail. Potrete anche lasciare ulteriori indicazioni per il corriere tra le note.

Una volta completato l’ordine, la spedizione vi arriverà a casa nel giro di 1-2 giorni lavorativi e la consegna sarà del tutto gratuita. Inoltre se non siete soddisfatti entro 14 giorni dall’avvenuta consegna del prodotto, potrete contattare l’azienda in qualsiasi momento per richiedere il rimborso ed effettuare il reso. Basterà fornire i vostri dati e vi risolveranno il problema.

Ma vediamo adesso quanto costa la nuova scopa elettrica Cordless Vac. Sul sito ufficiale troverete, ancora per un tempo limitato, un’offerta davvero conveniente che vi permette di usufruire di uno sconto del 40% sul prezzo originale dell’articolo. La scopa infatti è in vendita a soli 149 euro invece che 180 e potrete pagare direttamente in contanti al corriere espresso al momento della consegna.