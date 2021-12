Corsi di cucina online gratis, riconosciuti e con attestato: quali sono i migliori?

Se desiderate imparare a cucinare o apprendere i segreti della cucina forse dovreste considerare l’idea di prendere parte a un corso di cucina. In Italia ne esistono davvero di tanti tipi e livelli, inoltre molti di questi corsi sono pensati per essere seguiti completamente online, consentendo così di fare pratica direttamente sui fornelli di casa. Vediamo quali sono i migliori corsi di cucina online gratuiti, quelli riconosciuti e con rilascio degli attestati finali.

Migliori corsi di cucina online gratuiti

In Italia, come nel resto del mondo, il fenomeno dei live cooking, dei programmi di cucina e delle rubriche culinarie ha contribuito ad accrescere la voglia sempre più crescente di imparare a cucinare. Questa esigenza ha coinvolto appassionati di tutte le età, tanto che i corsi e i laboratori dedicati alla cucina si sono letteralmente riempiti di estimatori della materia. Quindi, se cucinare è la vostra passione oppure se volete migliorare le vostre abilità in cucina e imparare i trucchi del mestiere per stupire i vostri ospiti, seguire un corso di cucina è sicuramente un ottimo punto di partenza.

In Italia, le scuole, i corsi e i laboratori di cucina sono davvero numerosissimi e offrono corsi approfonditi su tanti tipi di cucine. Generalmente questi corsi sono concentrati soprattutto nelle grandi città, tuttavia, se non potete spostarvi per seguire in presenza i vostri corsi di cucina preferiti, non c’è da preoccuparsi: esiste una grande quantità di corsi e scuole di cucina che possono essere seguiti direttamente online e gratuitamente.

I principali corsi a distanza di questo tipo e che è possibile seguire anche dai principianti o da chi ha una bassissima esperienza in cucina sono i Mooc: Massive Open Online Courses.

Questo genere di corsi sono di tipo intensivo e ad accesso libero e sono inoltre disponibili in tutte le lingue possibili o altrimenti basterà verificare che sia disponibile in inglese.

Questi tipi di corsi sono nati per la prima volta negli Stati Uniti e in particolar modo nelle università americane. Di solito il campo di applicazione era quello delle discipline scientifiche e accademiche ma poi, visto il grande successo, sono state organizzate classi di apprendimento massivo anche in altri settori, come quello della cucina, ottenendo ottimo riscontro in termini di soddisfazione degli utenti.

Chiunque può registrarsi gratuitamente (solo in rari casi a pagamento) alle classi online, un altro vantaggio dei corsi erogati in questa modalità è che possono essere seguiti a qualsiasi ora del giorno e della notte. Sono davvero molte le piattaforme online che permettono di trovare la vostra Mooc gratuita di cucina. Tuttavia, se non riuscite a trovare quella migliore, vi consigliamo di navigare attraverso la piattaforma Youtube, dove sicuramente troverete migliaia di canali dedicati alla didattica in cucina da cui prendere spunto. Alcuni di questi video sono caricati su specifici canali che, mediante iscrizione gratuita, consentiranno di ricevere news sulle nuove video lezioni caricate.

Corsi di cucina online riconosciuti e con rilascio di attestato

Oltre ai corsi di cucina online completamente gratuiti vi sono anche dei corsi di cucina a pagamento che prevedono il pagamento di un prezzo proporzionato al livello di apprendimento. Di solito il corso erogato in modalità online ha un costo molto più sostenibile di un corso erogato in forma tradizionale, ma la formazione di base fornita è assolutamente ottima e utile a dare le basi necessarie per accedere ai corsi di livello superiore.

Le scuole che offrono corsi di cucina online sono davvero numerose ma non tutte, purtroppo, forniscono l’attestato finale.

Perciò, prima di scegliere la scuola migliore per sostenere un corso di cucina è opportuno informarsi bene per sapere se la scuola prescelta rilascia una certificazione finale che è riconosciuta e valida a livello europeo.

Tra le migliori piattaforme che erogano corsi di cucina online con rilascio di certificazione finale riconosciuta, segnaliamo:

Udemy

Una delle piattaforme più conosciute al mondo di corsi online. Il sito è strutturato per aree tematiche, una volta individuato il tipo di corso e la tipologia di cucina (cinese, vegana, mediterranea ecc.) è possibile procedere con l’acquisto del pacchetto di lezioni. Al termine delle lezioni (seguite in alcuni casi da test di verifica finale) viene rilasciato l’attestato in formato digitale utilizzabile ai fini consentiti oppure per accedere ai corsi di secondo livello o di specializzazione e approfondimento.

Life Learning

La piattaforma, adibita al rilascio di certificazioni riconosciute in 164 paesi, offre corsi di cucina di alta qualità a prezzi davvero vantaggiosi. Il funzionamento è lo stesso: si cerca il corso di interesse e si prosegue con l’acquisto; alla fine delle lezioni verrà poi rilasciato un certificato spendibile professionalmente in tutti i Paesi in cui il certificato è riconosciuto.

Accademia Domani

Un’altra piattaforma dove è possibile seguire online un ottimo corso di cucina è offerto da questa piattaforma la quale, periodicamente, consente di acquistare a un ottimo prezzo un pacchetto di più corsi di cucina per confrontarsi e specializzarsi, senza limiti, in tante discipline culinarie. Alla fine di ogni corso è garantito il rilascio dell’attestato finale con la possibilità di poterlo utilizzare in vari contesti, sia professionali che semiprofessionali.

Se invece siete interessati a un percorso più professionalizzante e di elevato livello formativo, segnaliamo i corsi erogati dalla scuola Chef Academy una realtà unica in Italia che rilascia oltre all’attestato anche la qualifica professionale di cuoco/pasticcere legalmente riconosciuta in Italia e nel territorio comunitario.

La scuola consente di seguire i suoi corsi sia in presenza che online e le lezioni sono pensate per allievi di tutti i livelli.

Le virtual class sono organizzate in parti teoriche e pratiche così da poter replicare a casa le preparazioni previste e di interagire con i docenti come se si fosse in aula. Al termine del percorso la scuola rilascia il certificato di frequenza con attestazione delle competenze acquisite e riconosciute su tutto il territorio sia nazionale che internazionale. Inoltre, al termine del percorso si avrà accesso al canale riservato e appositamente dedicato alle richieste di personale e alle offerte lavorative aperte. Sempre attraverso il canale riservato sarà inoltre possibile entrare in contatto con le migliori aziende operanti nel settore della ristorazione dove poter svolgere eventuali apprendistato e praticantati professionali.